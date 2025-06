ETV Bharat / state

పోలవరం-బనకచర్ల ప్రాజెక్టులో ముందడుగు - కేంద్ర జలసంఘానికి ప్రి ఫీజిబిలిటీ నివేదిక - GOVT PROPOSALS TO CENTER

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 6, 2025 at 10:45 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:01 AM IST 2 Min Read

Govt Action To Polavaram Banakacharla Connection: పోలవరం-బనకచర్ల అనుసంధానానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందుకు సంబంధించి అన్ని కోణాల్లో అసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు పర్యావరణ అనుమతుల కోసం అవసరమైన టర్మ్ ఆఫ్‌ రిఫరెన్సులను గురువారం రాత్రి కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖకు చెందిన పర్వేష్‌ వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసింది. పోలవరం-బనకచర్ల ప్రాజెక్టులో ముందడుగు (ETV Bharat) పోలవరం-బనకచర్ల అనుసంధాన ప్రాజెక్టుకు పర్యావరణ అనుమతులను సాధించడంలో ఇది తొలి అడుగు. ఓ వైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఈ ప్రాజెక్టు ప్రాధాన్యాన్ని వివరించి ఆర్థికంగా నిధులు సాధించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. అదే సమయంలో కేంద్ర జలసంఘం నుంచి ప్రాజెక్టుకి అనుమతులను తెచ్చుకునే ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్ర జలసంఘానికి ప్రి ఫీజిబిలిటీ నివేదికను సమర్పించిన జలవనరుల శాఖ అధికారులు దిల్లీ వెళ్లి కేంద్ర జలసంఘం ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు. నివేదికను ఆమోదించనున్న ప్రి ఫీజిబిలిటీ: అనంతరం ఈ నివేదికను అధ్యయనం చేయడానికి 10 నుంచి 15 రోజుల సమయం కావాలని వారు కోరారు. ఆ తర్వాత అందులో ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే రాష్ట్ర అధికారులకు తెలియజేస్తారు. ఆ అభ్యంతరాలకు సమాధానాలు ఇచ్చిన తరువాత కేంద్ర జలసంఘం రాష్ట్ర జలవనరులశాఖ అధికారులను సమావేశానికి పిలిచి చర్చిస్తుంది. ఆ సమావేశం తర్వాత ప్రి ఫీజిబిలిటీ నివేదికను ఆమోదిస్తుంది.

