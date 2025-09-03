ETV Bharat / state

ఎదురులేని వెదురు - ఒక్కసారి నాటితే 40 ఏళ్లు లక్షల్లో ఆదాయం - AP GOVERNMENT ON BAMBOO CULTIVATION

ఎలాంటి నేలల్లో అయినా సాగు అవుతున్న వెదురు - సాగును ప్రోత్సహించేందుకు ముందుకొచ్చిన ఏపీ ప్రభుత్వం - మొక్కలతో పాటు సాగు ఖర్చులు ఇవ్వనున్న ప్రభుత్వం

Government Promoting on Bamboo Cultivation in AP
Government Promoting on Bamboo Cultivation in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 12:46 PM IST

Government Promoting on Bamboo Cultivation in AP : బీడు భూమైనా పర్లేదు. ప్రత్యేకమైన ఎరువులతో పనిలేదు. ఏటా దుక్కి దున్ని విత్తాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు. ఒక్కసారి ‘వెదురు’ నాటితే 40 ఏళ్లదాకా లక్షల్లో ఆదాయం ఆర్జించొచ్చు. రాళ్లతో కూడిన నేలలు సహా ఎలాంటి బీడు భూముల్లోనైనా వెదురు సులువుగా పెరుగుతుంది.

ప్రత్యేకించి ఎరువులు వేయడం సస్యరక్షణ చర్యలు వంటివి చేపట్టనక్కర్లేదు. ఒకసారి పంట వేస్తే నలభై ఏళ్ల వరకు చూసుకోనక్కర్లేదు. పాలిథిన్‌ స్థానంలో వెదురు ఉత్పత్తుల వినియోగం, వీటితో చేసిన గృహోపకరణాల వాడకం పెరగడం వంటి కారణాలతో వెదురుకు రానురాను మరింత ఆదరణ పెరుగుతోంది. పంటలు పండని భూముల్లో సాగు ద్వారా ఆదాయానికి మార్గాలు ఉండటంతో ప్రభుత్వాలు ఈ సాగును ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. మరోవైపు వెదురు నుంచి ఉత్పత్తులు తయారీ చేసే కేంద్రాలు ఏర్పాటు కానుండటంతో ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.

మూడేళ్లు జాగ్రత్తగా పెంచితే చాలు : దేశంలో 136 వెదురు రకాలున్నాయి. వీటిలో ముళ్ల రకాన్ని మన అడవుల్లో చూస్తుంటాం. త్రిపుర రాష్ట్రంలో ముళ్లు లేని ‘టుల్దా’ రకం నాణ్యతలో దిట్ట. జాతీయ వెదురు సంస్థ, కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అక్కడ నుంచి మొక్కలు తీసుకొచ్చి వెదురుసాగుకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నాయి. మొక్కలను నాటిన తరువాత మూడేళ్ల పాటు వాటిని జాగ్రత్తగా పెంచితే నాలుగో ఏడాది నుంచి ఆదాయం పొందొచ్చు. 15 అడుగులకు ఒక మొక్క చొప్పున ఎకరాకు 160 మొక్కలు వరకు నాటొచ్చు. మూడేళ్లకు కలిపి ఎకరాకు రూ.40 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. నాలుగో ఏడాది కర్రల ద్వారా రూ.1.20 లక్షల ఆదాయం పొందొచ్చు.

Government Promoting on Bamboo Cultivation in AP
వెదురు తయారుచేసిన ప్లేట్ (EENADU)

ఇండస్ట్రీ ఫౌండేషన్‌ చేయూత :

  • బెంగళూరు వేదికగా పని చేస్తున్న ఇండస్ట్రీ ఫౌండేషన్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా తదితర ఏడు రాష్ట్రాల్లో వెదురు సాగుకు చేయూతనిస్తుంది.
  • కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో రెండేళ్ల క్రితమే వెదురు సాగు మొదలైంది. ప్రస్తుతం బెంగళూరులో వెదురు ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు.
  • బ్యాగులు, గృహోపకరణాలు, అలంకరణ సామగ్రి వంటివి తయారు చేస్తున్నారు.
  • ప్రస్తుతం జిల్లాకో ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వెదురు డిమాండ్‌ పెంచవచ్చనే దిశగా ఆలోచన చేస్తున్నారు.
  • రాష్ట్రంలో తొలుత అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

మొక్కలతో పాటు సాగు ఖర్చులు : ఇప్పటి వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాగవుతున్న వెదురును కూరగాయల పందిళ్లకు, స్థానికంగా ఇతర అవసరాలకు, పేపరు పరిశ్రమకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వెదురును భారీ స్థాయిలో ప్రోత్సాహించాలనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ఇండస్ట్రీ ఫౌండేషన్‌తో ఒప్పందం చేసుకుంది. సెర్ప్‌ ద్వారా రాష్ట్రంలో స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని పది వేల మందిని ఎంపిక చేసి వెదురు సాగుకు చేయూతనిస్తోంది. 37 సెంట్లు సొంత భూమి కలిగి ఉన్న వారికి మొక్కలు అందించడంతో పాటు సాగు ఖర్చులు ఇవ్వనున్నారు. పండించిన వెదురును జిల్లా స్థాయిలో మహిళా సమాఖ్యల ద్వారా ఏర్పాటయ్యే ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్‌ ప్లాంట్ల ద్వారా కొనుగోలు బాధ్యతల్ని ఈ సంస్థ చూస్తుంది.

Government Promoting on Bamboo Cultivation in AP
వెదురు తయారుచేసిన దువ్వెనలు (EENADU)

అనుమతులు అక్కర్లేదు : బీడు భూముల్లో వెదురు సాగుతో ఆదాయం పొందేందుకు అవకాశం ఉండటం, ఉత్పత్తుల తయారీతో ఎంతోమందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఉండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్ట సవరణ చేసి వెదురును అటవీ జాతుల నుంచి తప్పించి సాధారణ గడ్డి జాతి మొక్క కింద చేర్చింది. సాధారణ పంటల మాదిరి ఎవరైనా సాగు చేసుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు ఎవరైనా నాటాలన్నా, నరకాలన్నా అనుమతులు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు పంట వేసేందుకు, సరకు రవాణాకు ఎలాంటి అనుమతులు అక్కర్లేదు.

Government Promoting on Bamboo Cultivation in AP
వెదురు తయారుచేసిన హ్యాండ్ బ్యాగ్ (EENADU)

అదనపు ఆదాయ మార్గాలు ఇలా :

  • నీటి వసతి లేని భూముల్లో నికర ఆదాయం పొందేందుకు మంచి అవకాశం. వెదురుతో కంది, పెసర, మినుము లేదా ఔషధ మొక్కలు గాని, తీగ జాతి రకానికి చెందినవి పండించి ఆదాయం పొందవచ్చు.
  • నాలుగో ఏడాది కర్రల ద్వారా రూ.లక్షకు పైబడి ఆదాయం వస్తే, వాటిని పరిశ్రమ అవసరాలకు తగినట్లు ముక్కలుగా చేసి అందిస్తే మరో రూ.లక్ష వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. వెదురుతో టూత్‌బ్రష్, దువ్వెనలు, గొట్టాలు తదితరాలు తయారీకి వీలుగా ముడి సరకును మార్చి ఇస్తే అదనపు ఆదాయం అందుకోవచ్చు. అగర్‌బత్తీ పుల్లలు, స్టిక్స్‌ వంటివి ప్రాథమికంగా తయారు చేసి అందించవచ్చు.
  • అత్యధిక ఉష్ణ సామర్థ్యం ఉండటంతో బయోచార్, బొగ్గు, వెదురు పొట్టును కంపెనీలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉన్నందున ఈ రూపంలోనూ ఆదాయం పొందవచ్చు. బొంగులో బిర్యాని వండేందుకు కూడా వెదురు వాడకం పెరుగుతోంది.
  • పాలిథిన్‌ కప్పులు, ప్లేట్లు, స్పూన్ల స్థానంలో వెదురు ఉత్పత్తులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

