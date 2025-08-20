ETV Bharat / state

కె.పల్లెపాలెంలో ఫిషింగ్‌ హార్బరు - ఉన్నతాధికారుల బృందాల అధ్యయనం - FISHING HARBOUR AT PALLEPALEM

సాంకేతిక అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతే భూసేకరణ - అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమితో పాటు అవసరం మేరకు ప్రైవేటుగా భూసేకరణ చేపడతామన్న అధికారులు

Fishing Harbour In Prakasam District
Fishing Harbour In Prakasam District (Eenadu)
Fishing Harbour In Prakasam District: మత్స్య ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో కీలకమైన ఫిషింగ్‌ హార్బరు నిర్మాణానికి అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఉన్నతాధికార బృందాలు కొత్తపట్నం మండలం కె.పల్లెపాలెం గ్రామానికి చేరుకుని పరిశీలించాయి. ఈ గ్రామ పరిధిలోనే హార్బరును నిర్మించేందుకు సానుకూలతను వ్యక్తం చేశాయి. దీని నిర్మాణం పూర్తయితే సముద్రతీర ప్రాంతంలో హార్బరుకు అనుబంధంగా మరిన్ని పరిశ్రమలు ఏర్పాటై యువతకు ఉపాధి దొరుకుతుంది.

ప్రకాశం జిల్లాలో దాదాపు అయిదు మండలాల పరిధిలో 50 కిలోమీటర్ల మేర సముద్ర తీరం విస్తరించి ఉంది. ప్రస్తుతం సముద్రంలో చేపల వేటకు అవస్థలు తప్పడం లేదు. వేటలో చేపలు చిక్కినా, చిక్కుకున్న బోటు సముద్రం లోపలికి వెళ్లాలన్నా, బయటకు రావాలన్నా సరే రోజుకు కనీసం రూ.600 వరకు వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. తుపాన్లు, అల్పపీడనం పరిస్థితుల్లో భారీ అలలు ఉన్నప్పుడు బోటు మరమ్మతులకు గురి కావడంతో ప్రమాదాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఫిషింగ్‌ హార్బరు అందుబాటులోనికి వస్తే బోట్లు నిలుపుకునేందుకు జెట్టీ (ప్లాట్‌ఫాం) ఏర్పాటై ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. వేటకు భారీ బోట్లు వినియోగించే అవకాశం కూడా రావడంతో పల్లెకారులకు మత్స్య సంపద పెరుగుతుంది.

ఫిషింగ్ హార్బర్​తో సర్వతోముఖాభివృద్ధి: కేవలం స్థానిక జిల్లాకే పరిమితం కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన బోట్లను సైతం ఇక్కడ నిలుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దాదాపు వెయ్యి బోట్లు మేర నిలుపుకునే విధంగా జెట్టీ నిర్మించనున్నారు. బోటులో నుంచే సరకును నేరుగా లారీలకు ఎగుమతి చేసేందుకు వీలు అవుతుంది. హార్బరులోనే చేపల విక్రయాలకు అవకాశాలు ఉండడంతో వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. హార్బరు నిర్మాణం చేపల వేటకు కొండంత అండగా నిలుస్తుందని జిల్లా మత్స్యకార కోఆపరేటివ్‌ సొసైటీ అధ్యక్షుడు పేరయ్య అన్నారు.

ఈ ప్రాంతంలో ఫిషింగ్‌ హార్బరు ఏర్పాటైతే చేపల ఎగుమతులకు సంబంధించి వాటిని నిల్వ చేయడం, ప్యాకింగ్, రవాణా రంగాలు కీలకంగా మారనున్నాయి. అంతేకాకుండా హార్బరుతో మత్స్య సంపద పెరిగి దానికి అనుబంధంగా తీర ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటవుతాయి. చేపల ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్లు నెలకొల్పడంతో పాటు ఎండు చేపల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. దీనికితోడు వ్యాపార లావాదేవీలు పెరిగి ఉపాధి అవకాశాలు విస్తృతమవుతాయి. కె.పల్లెపాలెంలో అధ్యయనం చేసిన బృందాలు హార్బరు నిర్మాణంపై సానుకూలమైన నివేదిక ఇవ్వనున్నాయని మారిటైం బోర్డు ఛైర్మన్‌ దామచర్ల సత్య పేర్కొన్నారు. మత్స్యకారులకు హార్బరు ఏర్పాటు చేసి తీరుతామని తెలిపారు.

హార్బరు నిర్మాణం కోసం కొత్తపట్నం మండలంలోని పలు గ్రామాలు పరిశీలించారు. కె.పల్లెపాలెం బాగుంటుందని మత్స్యకారులు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్‌కు సూచించడంతో ఆ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు. హార్బరు నిర్మాణానికి ఉన్న సాంకేతిక అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతే భూ సేకరణకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంయుక్త కలెక్టర్‌ రోణంకి గోపాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిని ఇస్తామనీ, అవసరాల మేరకు ప్రైవేటుగా భూసేకరణ చేపడతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

