AP Government Dussehra Gift: సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలని ప్రతి పేదవాడు కలలు కంటుంటారు. ఇంటినే తమకంటూ ఉన్న ఏకైక ఆస్తిగా భావిస్తారు. దీని కోసమే నిత్యం శ్రమిస్తారు. సొంతింటి కల కోసం రేయింబవళ్లు కష్టపడతారు. ప్రతి రూపాయి కూడబెట్టుకుంటారు. పేదవాడి సొంతింటి కలను ఏపీ ప్రభుత్వం నిజం చేయబోతోంది.
సంక్రాంతి నాటికి మరో 2 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం: దసరా కానుకగా రాష్ట్రంలో మూడు లక్షల గృహప్రవేశాలు జరిగేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. సంక్రాంతి నాటికి మరో 2 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తిచేసి లబ్దిదారులకు అప్పగించేలా కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. వచ్చే మార్చికల్లా 10 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేసే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తోంది.
ఏ,బీ,సీ కేటగిరీలుగా విభజించిన అధికారులు: రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని ఏ, బీ, సీ కేటగిరీలుగా విభజించి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా వాటిని పూర్తి చేసే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది. ఇళ్లు లేని పేదల వివరాలు సేకరిస్తూ సర్వే కూడా నిర్వహిస్తోంది. గృహనిర్మాణ శాఖ సర్వేలో ఇప్పటి వరకూ రాష్ట్రంలో 6 లక్షల మందికి ఇళ్లు అవసరమని గుర్తించారు.
మరి కొద్ది రోజుల్లో సర్వే పూర్తి చేసి తుది జాబితా రూపొందించనున్నారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏడాదిలోనే పేదల ఇళ్ల నిర్మాణానికి రూ.2,013 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. ఇప్పటి వరకూ 2.81 లక్షల గృహనిర్మాణాలు పూర్తి కాగా, సెప్టెంబర్ నెలలో మరో 19 వేల ఇళ్లు పూర్తి చేసి దసరా నాటకి 3 లక్షల గృహ ప్రవేశాలు జరిగేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
రాష్ట్రంలోని 2 లక్షల 73 వేల 709 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.919.29 కోట్లు త్వరలోనే విడుదల చేయనుంది. పీఎం జన్మన్ నిర్మాణాలకు రూ.100 కోట్లు, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ పథకం కింద చేపట్టేవాటికి రూ.75 కోట్లు అందించనుంది. పీఎంఏవై-1లో మంజూరైన 5 లక్షల ఇళ్లు రెండేళ్లలో పూర్తిచేయాలన్నది లక్ష్యంగా నిర్ధేశించుకున్నారు. పీఏంఏవై-2లో పట్టణ ప్రాంతాల్లో 40 వేల ఇళ్లు మంజూరు చేశారు.
తుది దశకు చేరుకున్న టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణం: వీటితోపాటు గృహనిర్మాణ శాఖకు చెందిన లక్ష గృహాలు, టిడ్కోకు చెందిన లక్ష గృహాలు సంక్రాంతి నాటికి లబ్దిదారులకు అందచేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంది. రాష్ట్రంలో 50 శాతానికి పైగా ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయిన మొత్తం 4,305 లేఅవుట్లలో రహదారులు, డ్రైనేజీలు తదితర మౌలికవసతుల కోసం 3,296.58 కోట్ల వ్యయం కానుంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 84 వేల 94 టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణం తుది దశకు చేరింది.
రూ.1కే ఇంటి ప్లాన్ అనుమతులు: మరోవైపు నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు 50 చదరపు మీటర్ల లోపు స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే రూపాయికే ఇంటి ప్లాన్ అనుమతి ఇవ్వనుంది. నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో తమకున్న కొద్దిపాటి స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నా దరఖాస్తు ఫీజు, స్థల అనుమతులు, భవన అనుమతి, డెవలప్మెంట్ ఛార్జీలు, మొక్కల సంరక్షణ, ఇంకుడు గుంతలు, లేబర్ ఛార్జీలు ఇలా చాలానే భరించాల్సింది వస్తుంది. వీటన్నింటికీ తోడు ఇంటి ప్లాన్ అనుమతి కోసం మరిన్ని ఫీజులు, అధికారులకు కొంత ముట్టజెప్పనిదే అనుమతి రాని పరిస్థితి ఉండేంది. దీంతో ఈ విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
కేవలం రూపాయికే ఇంటి ప్లాన్ అనుమతులు - ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తు
ఇంటి నిర్మాణం మరింత సులువు - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకుంటే వేగంగా అనుమతులు!