AP GOVT PLANS FOR RTC DEVELOPMENT: గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు చర్యలతో కుదేలైన ప్రజారవాణా వ్యవస్థను కూటమి ప్రభుత్వ చర్యలు గట్టెక్కిస్తున్నాయి. స్త్రీశక్తి పేరిట మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలుతో వెలవెలబోయిన గ్రామీణం, నగరాల్లోని ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు కళకళలాడుతున్నాయి. రాయితీ సొమ్మును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏటా 2 వేల కోట్లకు పైగా ఆర్టీసీకి తిరిగి చెల్లించనుండటంతో రాబడి గణనీయంగా పెరగనుంది. ఆర్టీసీకి పూర్వపు కళను తీసుకొచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేస్తోంది.
ఒకప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగిన ఆర్టీసీ గ్రామీణ ప్రాంత బస్సులు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. కొత్త బస్సులను ప్రవేశపెట్టి సంస్థకు తోడ్పాటు ఇవ్వాల్సింది పోయి ప్రైవేటు వాహనాలకు విచ్చలవిడిగా అనుమతులివ్వడంతో ఐదేళ్లలో అనేక గ్రామాలకు బస్సు సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. బస్సుల్లేని కారణంగా పరిమితికి మించి ఆటోల్లో ప్రయాణిస్తూ జరిగిన ప్రమాదాలకు లెక్కేలేదు. సురక్షిత ప్రయాణాన్ని అందించడం సహా ఆర్టీసీకి ఊపిరిపోయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం తెచ్చిన స్త్రీశక్తి పథకానికి విశేష స్పందన దక్కుతోంది.
ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయించే మహిళలంతా ఇప్పుడు కుటుంబాలతో సహా ఆర్టీసీ బస్సెక్కుతున్నారు. పైసా ఖర్చు లేకుండా సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుతున్నారు. ఆగస్టు 15 నుంచి పథకం ప్రారంభం కాగా పల్లెవెలుగు, ఆల్ట్రా పల్లెవెలుగు, ఎక్స్ ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, సిటీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్ బస్సులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. గతంలో 50 శాతం ఆక్యుపెన్సీ గగనమయ్యే సర్వీసుల్లో ఇప్పుడు 75 శాతం సరాసరి నమోదవుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
స్త్రీశక్తి రాయితీని ప్రభుత్వం చెల్లించనుండటంతో: ఉచిత ప్రయాణం వల్ల వందలాది రూపాయలు ఆదా అవుతుండటం సహా సురక్షిత ప్రయాణం సాకారమవుతోందని మహిళలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఆర్టీసీ టికెట్ల రూపంలో నెలకు 500 కోట్ల రూపాయలు వచ్చేది. ఇప్పుడు రెట్టింపు ప్రయాణికులు ప్రయాణించడంతో చేతికి వచ్చే డబ్బు తగ్గినా జీరో ఫేర్ టికెట్ల రాయితీని ప్రభుత్వం చెల్లించనుండటం వల్ల సంస్థకు లాభం చేకూరనుంది. ఇదే జరిగితే నష్టాల ఊబిలోంచి ఆర్టీసీ లాభాల బాట పట్టనుంది.
మూడు నెలల్లో కొత్త బస్సులు కొనుగోలు: ఆర్టీసీని విస్తరించాలన్న సీఎం ఆదేశాల మేరకు రానున్న రోజుల్లో పెద్దఎత్తున కొత్త బస్సులు కొనుగోలుకు ఆర్టీసీ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తోంది. పాత బస్సులకు మరమ్మతులు చేసి ఫిట్గా ఉంచడం సహా 14 వందల 80 కొత్త బస్సులను రోడ్డెక్కించింది. మరో 3 నెలల్లో పట్టణ ప్రాంతాల్లో 750 ఏసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. బస్టాండ్లలో సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం సహా సేవాలోపాలకు తావివ్వకుండా టెక్నాలజీ వినియోగించి ప్రైవేటుకు దీటుగా మెరుగైన సేవలను అందించాలని సీఎం ఆదేశించారు. తాజా పరిణామాలతో ఆర్టీసీకి పూర్వవైభవం వస్తుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
"ఆర్టీసీ బస్టాండ్లలో ఉన్న టాయిలెట్స్, వాష్రూమ్లు అన్నింటినీ మరమ్మతులు చేస్తున్నాము. అదే విధంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ విషయంలో కూడా శుచి, శుభ్రమైన తాగు నీటిని అందుబాటులో ఉంచేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము". - రామ్ప్రసాద్ రెడ్డి, రవాణాశాఖ మంత్రి
ఏసీ 'పల్లె వెలుగు'లు - మరో 1150 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొనుగోలు: ఆర్టీసీ ఎండీ