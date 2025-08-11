AP Government Permission To Illegal Layouts: రవీంద్ర అనే వ్యక్తి గుంటూరులోని గోరంట్ల సమీపంలో 200 గజాల ప్లాట్ (ఇంటి స్థలం) కొన్నారు. ఇంటి నిర్మాణం కోసం సంవత్సరం క్రితం నగరపాలక సంస్థ అధికారులను సంప్రదించారు. వారు అనుమతులు ఇవ్వడానికి నిరాకరించారు. అక్రమ లేఅవుట్లో తాను ప్లాట్ కొన్నట్లు అప్పటి వరకు రవీంద్రకు తెలియలేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేలసంఖ్యలో ఉన్న ఇలాంటి వారి కోసం ప్రభుత్వం లేఅవుట్లు క్రమబద్ధీకరణ పథకం (ఎల్ఆర్ఎస్) తీసుకొచ్చింది.
స్థలం కొన్నట్లు రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే లేఔట్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ (ఎల్ఆర్ఎస్)లో ప్లాట్ను క్రమబద్ధీకరించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం సమీపంలోని లైసెన్స్ కలిగిన సాంకేతిక నిపుణుడిని (ఎల్టీపీ) సంప్రదించాలి. అతను ఆన్లైన్లో వివరాలు నమోదు చేస్తారు. తగిన పరిజ్ఞానం ఉంటే ప్లాట్ యజమానులు కూడా ఎల్ఆర్ఎస్ పోర్టల్ ద్వారా రిజిస్టర్, డాక్యుమెంట్స్, లేఅవుట్లు కాపీ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనుమతులు తీసుకోకుండానే 13,667 లేఅవుట్లు నిర్మించారని, వాటిలో ప్లాట్లు విక్రయించినట్లు అంచనా.
ఎవరు అర్హులు?: అనుమతులు తీసుకోని లేఅవుట్లు లో 2025 జూన్ 30 లోపు ప్లాట్ కొనుగోలు చేయడంతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వారంతా ఎల్ఆర్ఎస్కు అర్హులు. దరఖాస్తు, దస్తావేజులు, లేఅవుట్లు కాపీ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఫీజులో రూ.10వేలకు తగ్గకుండా ప్రాథమికంగా చెల్లించాలి. ఫీజు మొత్తం 45 రోజుల్లో చెల్లించిన వారికి 10% రాయితీ వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ 45-90 రోజుల్లో జమ చేస్తే 5% రాయితీ ఇస్తారు. క్రమబద్ధీకరణ ఫీజు కాకుండా చెల్లించాల్సిన 14% ఓపెన్స్పేస్ ఛార్జీలోనూ 7% రాయితీ వర్తిస్తుంది. ఈ అక్టోబరు నెలాఖరు వరకు రిజిస్టర్ చేసుకునేందుకు అనుమతులు ఇస్తున్నారు.
- దరఖాస్తు అనంతరం పుర, నగరపాలక సంస్థల సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి సూత్రప్రాయ లేఅవుట్లు నమూనా (ఇన్ ప్రిన్సిపల్ లేఅవుట్లు ప్యాటర్న్) తయారు చేస్తారు.
- కనిష్ఠంగా 30 అడుగుల రహదారులు ఉండేలా లేఅవుట్లు నమూనా రూపొందించడంతో పాటు ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తారు.
- అభ్యంతరాలు లేని లేఅవుట్లకు సంబంధించిన దరఖాస్తుదారుల నుంచి మిగిలిన ఫీజు వసూలు చేసి ఆయా ప్లాట్లను క్రమబద్ధీకరిస్తారు.
- లేఅవుట్ల సమాచారం అంతా సమీప పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- వివరాలు కోసం లేఅవుట్ ప్లాన్ (ఎల్పీ) నంబరు చెబితే దానికి అనుమతులు ఉన్నాయా? లేదా అనేది అధికారులు చెబుతారు.
- రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (సీఆర్డీఏ) పరిధిలో ఉన్న 29 గ్రామాల్లో తప్ప మిగిలిన ప్రాంతాలకు ఎల్ఆర్ఎస్ వర్తిస్తుంది.
- ఈ మేరకు ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు సీఆర్డీఏ దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
- ఎల్ఆర్ఎస్ వివరాలు కోసం హెల్ప్ లైన్ నంబరు 79816 51881
క్రమబద్ధీకరణతో లాభాలు ఏమిటంటే?
- ఇళ్ల నిర్మాణాలకు పట్టణ స్థానిక సంస్థల నుంచి అనుమతులు వస్తాయి.
- లేఅవుట్లు లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తారు.
- ఇంటి నిర్మాణానికి బ్యాంకులు రుణాలు ఇస్తాయి.
- లేఅవుట్లు క్రమబద్ధీకరణ పథకం మళ్లీ వస్తుందో, లేదో గ్యారంటీ లేదు.
- క్రమబద్ధీకరణ ఫీజు, 14% ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీల్లోనూ రాయితీ ఇచ్చారు.
