House Plan Approved For Just One Rupee: ప్రతి పేదవాడి కోరిక సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలనే. తమకంటూ ఉన్న ఏకైక ఆస్తిగా భావిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. 50 చదరపు మీటర్ల లోపు స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలనే వారు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే రూపాయికే ఇంటి ప్లాన్ అనుమతి ఇవ్వనుంది.
నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో తమకున్న 50 చదరపు మీటర్ల స్థలంలో ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టాలన్నా దరఖాస్తు ఫీజు, స్థల అనుమతులు, డెవలప్మెంట్ ఛార్జీలు, భవన అనుమతి, మొక్కల సంరక్షణ, ఇంకుడు గుంతలు, లేబర్ ఛార్జీలు ఇలా అన్నీంటినీ భరించాల్సిందే. ఇంటి ప్లాన్ అనుమతి కోసం అదనంగా ఫీజులు, అధికారులకు కొంత ముట్టజెప్పనిదే మీకు అనుమతి రాదు. ఇటువంటి విషయాలు అన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆన్లైన్లోనే అనుమతులు: అనుమతులు అన్నీ లైసెన్స్డ్ సాంకేతిక నిపుణుల (LTP) ద్వారా సులువుగా పొందవచ్చు. గృహ నిర్మాణదారులు ఖాళీ స్థలం ఫొటోతో పాటు సంబంధిత డాక్యుమెంట్ల వివరాలను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. అధికారుల పరిశీలించాక చలానా రూపాయి చెల్లించాలని సదరు స్థల యజమాని ఫోన్కు మెసేజ్ వస్తుంది. తరువాత రూపాయి చలానా చెల్లించిన వెంటనే ఇంటి ప్లాన్కు అనుమతి వచ్చేస్తుంది. ప్రభుత్వం తెచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం లబ్ధిదారులు ఇంటి నుంచే ఆన్లైన్లో ప్లాన్ అనుమతి పొందవచ్చు.
తుది ఉత్తర్వులు రాగానే అమలు: ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయికే ఇంటి ప్లాన్ అనుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించిందని పుత్తూరు కమిషనర్ మంజునాథగౌడ్ వెల్లడించారు. ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోగానే మీకు అనుమతి వచ్చేస్తుందని తెలిపారు. అయితే దీనిపై తుది ఉత్తర్వులు రాగానే అమలు చేస్తామని అన్నారు.
Self Certification Scheme: మరోవైపు ఇళ్లు, భవనాలు నిర్మించుకునే వారికి వెంటనే అనుమతులు వచ్చేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 'సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ స్కీమ్'ను సైతం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అప్లికేషన్ను అప్లోడ్ చేస్తే అనుమతులు వచ్చేలా ప్రబుత్వం ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేసింది. దీంతో పుర, నగరపాలక సంస్థల ఆఫీసులకు వెళ్లాల్సిన పని మీద ఉండదు. అనుమతుల కోసం కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు, టౌన్ ప్లానింగ్ సిబ్బంది చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు.
నగరాలు, పట్టణాల్లో లైసెన్స్ కలిగిన సాంకేతిక నిపుణులను కలిస్తే పని పూర్తవుతుంది. ఇల్లు, భవనం నిర్మించాలి అనుకుంటే ముందుగా మీ ఖాళీ స్థలం ఫొటో, డాక్యుమెంట్స్, వాటి లింక్ డాక్యుమెంట్లు, ఈసీ, ఖాళీ స్థలానికి చెల్లిస్తున్న పన్ను రసీదు, ఇలా అధికారులు అడిగిన వివరాలు, డాక్యుమెంట్స్ను అన్నింటినీ అందించాలి. వాటిపై సంతకాలు చేసి, ఫీజులు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
ఇంటి నిర్మాణం కోసం సాంకేతిక నిపుణులు ప్లాన్ గీసి దాంతో పాటు డాక్యుమెంట్స్, ఇతర పత్రాలు, ఫీజులు చెల్లించిన చలానా సహా డెవలప్మెంట్ పర్మిషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం (DPMS) పోర్టల్లో ఇంటికి సంబంధించిన వివరాలను అప్లోడ్ చేస్తారు. ఆ వెంటనే ఇంటి నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇస్తూ మీకు ప్రొసీడింగ్ కాపీ సైతం వస్తుంది. ప్రొసీడింగ్ కాపీ వచ్చిన వెంటనే మీరు మీ ఇంటి పనులను మొదలు పెట్టొచ్చు.
రూపాయికే పేదల ఇంటి నిర్మాణానికి అనుమతులు - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
ఇంటి నిర్మాణం మరింత సులువు - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకుంటే వేగంగా అనుమతులు!