ఎస్సీ వర్గీకరణలో ఉప కులాలకు రిజర్వేషన్​లు - నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలు ఇవే! - NOTIFICATION SUB CASTE RESERVATIONS

Published : April 18, 2025 at 7:02 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Notification on Sub Caste Reservations in SC Classification: ఎస్సీ వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉప కులాలకు వర్తించే రిజర్వేషన్​లను నిర్వచిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఎస్సీ వర్గీకరణ ఆర్డినెన్సు 2025కు సంబంధించి ప్రభుత్వం నిన్న గెజిట్ జారీ చేసింది. ఇవాళ ఎస్సీ వర్గీకరణ కింద ఉప కులాలకు వర్తించే రిజర్వేషన్ నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలు విడుదల చేస్తూ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఈ నిబంధనలు తక్షణం అమల్లోకి వస్తాయని పేర్కొంటూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంత స్థానిక సంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్​లు, ఇతర సంస్థల్లో వర్గీకరణ ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుందని నోటిఫికేషన్​లో పేర్కొంది. విద్యా సంస్థల్లో అడ్మిషన్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో బ్యాక్ లాగ్ ఖాళీల్లో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ వర్తింపు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. 3 కేటగిరీలుగా ఉప కులాల వర్గీకరణ కింద రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అమలు చేసింది. మొదటి గ్రూప్​లోని రెల్లి సహా 12 ఉప కులాలకు 1 శాతం చొప్పున రిజర్వేషన్, 2వ గ్రూప్​లో మాదిగ సహా 18 ఉప కులాలకు 6.5 శాతం రిజర్వేషన్ , 3వ గ్రూప్​లోని మాల సహా 29 ఉప కులాలకు 7.5 శాతం రిజర్వేషన్​లుగా పేర్కొంది.

