ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసు - రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం అనుమతి - RAJ KESIREDDY ASSETS SEIZED

మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం - రాజ్ కెసిరెడ్డి ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు

AP Govt on Raj Kesireddy Assets
AP Govt on Raj Kesireddy Assets (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 7:08 PM IST

AP Govt on Raj Kesireddy Assets : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డికి చెందిన మరిన్ని ఆస్తులను సీజ్ చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. ఇప్పటికే అతనికి చెందిన రూ.62 కోట్ల ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు సర్కార్ 2 జీవోలు జారీ చేసింది. తాజాగా వందల కోట్లు విలువ చేసే ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు సిట్​కి అనుమతులు జారీ చేసింది.

వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అక్రమ మద్యం అమ్మకాలతో వచ్చిన ముడుపుల ద్వారా రాజ్​ కెసిరెడ్డి పలు చోట్ల తన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల పేరిట వందల కోట్ల విలువ చేసే ఆస్తులను కొన్నట్లు సిట్ విచారణలో తేల్చింది. నిందితుడు తన పేరిట తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం దామెరపల్లె, మాచన్​పల్లి గ్రామాల పరిధిలోని పలు సర్వే నంబర్లలో కోట్ల విలువ చేసే 27.06 ఎకరాల భూమి కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించింది. ఇందుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లతో సహా ఆధారాలను సంపాదించింది. అదేవిధంగా రాజ్​ కెసిరెడ్డి తల్లి కెసిరెడ్డి సుభాషిణి పేరిట అదే ప్రాంతంలో 3.14 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని కొనుగోలు చేశాడని నిర్ధారించింది. మొత్తంగా అక్కడ 30.20 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని సీజ్ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిట్​కి అధికారమిచ్చింది.

AP Liquor Scam Probe : మరోవైపు రాజ్ కెసిరెడ్డి రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి సర్కిల్​ గచ్చిబౌలి గ్రామంలో 326 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో రూ.1,46,70,000లతో విలువైన స్థలాన్నికొన్నట్లు సిట్ నిర్ధారించింది. మాచనపల్లె గ్రామంలో తన కంపెనీ, తన తల్లి పేరుతో 100 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారని తేల్చింది. ఈ క్రమంలో డబ్బును భారీగా లావాదేవీలు చేసినట్లు గుర్తించింది. ఈ మేరకు వారి బ్యాంకు ఖాతాలనూ సీజ్ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిట్​కి అనుమతిచ్చింది. సర్కార్ ఆదేశాలివ్వడంతో రాజ్ కెసిరెడ్డి ఆస్తులను అటాచ్​మెంట్​ చేయాలని కోరుతూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో సిట్ పిటిషన్ వేయనుంది. కోర్టు తగిన విచారణ జరిపిన అనంతరం ఆస్తుల జప్తునకు ఆదేశాలు జారీ చేసే అవకాశాలున్నాయి.

AP Liquor Scam Updates : వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్​లో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో నాటి ప్రభుత్వ పెద్దల తరఫున అన్ని తానై కెసిరెడ్డి రాజశేఖర్‌రెడ్డి (రాజ్‌ కెసిరెడ్డి) కీలక పాత్రధారిగా వ్యవహరించారు. 2019 ఎన్నికలకు ముందు వైఎస్ జగన్‌ మోహన్​రెడ్డితో కలసి పనిచేసిన ఆయన వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే ప్రభుత్వ ఐటీ సలహాదారుగా నియమితులయ్యారు. ఆ పదవిలో ఉంటూనే తెరవెనుక లిక్కర్ స్కాంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అప్పట్లో ప్రభుత్వమే నిర్వహించిన మద్యం షాపులకు జే బ్రాండ్ల మద్యం సరఫరాలో ఈయన ఆదేశాలు కీలకంగా పని చేశాయి.

కమీషన్లు చెల్లించిన కంపెనీల నుంచి ప్రతి నెలా రూ.60 కోట్లకు తగ్గకుండా వసూలు చేసి దాదాపు రూ.3500 కోట్లపైనే కొలగొట్టినట్లు సిట్ తేల్చింది. లంచాల నెట్‌వర్క్‌ను రూపొందించడంతో పాటు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పేరున్న ఓ నేతతో కలసి హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్‌లో ప్రత్యేకంగా కార్యాలయమే ఏర్పాటు చేసి దందా నిర్వహించినట్లు ఆధారాలు లభించాయి. ఏ మద్యం కంపెనీ నుంచి ఎంత సరుకు కొనుగోలు చేయాలో ఏ రోజు, ఏ బ్రాండ్లు ఎంత మేరకు విక్రయించాలో రాజ్‌ కెసిరెడ్డే నిర్ణయించేవారని సిట్ నిర్ధారించింది.

