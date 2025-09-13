14 జిల్లాలకు కొత్త ఎస్పీలు - ఎవరెవరు ఎక్కడంటే?
ఎస్పీల బదిలీలపై సీఎం చంద్రబాబు కసరత్తు - 7 జిల్లాల ఎస్పీలుగా కొత్తవారికి అవకాశం
Published : September 13, 2025 at 5:22 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 6:47 PM IST
AP Government New SPs Apponinted For 14 Districts: పాలనపై పట్టు సాధించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఇటీవలే పలువురు ఐఏఎస్లను బదిలీ చేయగా, తాజాగా ఎస్పీల బదిలీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కసరత్తు పూర్తి చేశారు. 14 జిల్లాలకు కొత్త ఎస్పీలను నియమించారు. వీరిలో 7 జిల్లాలకు ఎస్పీలుగా కొత్త అధికారులకు అవకాశమిచ్చారు. మరో 7 జిల్లాలకు ఇతర జిల్లాల నుంచి బదిలీ అయ్యారు. మిగిలిన 12 జిల్లాలకు ఇప్పుడు ఉన్నవారినే కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు.
ఎస్పీల బదిలీలను పరిశీలిస్తే బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమకు రాహుల్ మీనా, బాపట్లకు ఉమామహేశ్వర్, నెల్లూరుకు అజితా వేజెండ్ల నియమితులయ్యారు. తిరుపతికి సుబ్బారాయుడు, అన్నమయ్య జిల్లాకు ధీరజ్ కునుగిలి, కడప జిల్లాకు నచికేత్, నంద్యాల్ జిల్లాకు సునీల్ షెరాన్ కొత్తగా నియమితులయ్యారు. వీరంతా కొత్తగా జిల్లాలకు ఎస్పీలుగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
ఇప్పటికే ఎస్పీలుగా కొనసాగుతున్న వారిలో ఎఆర్ దామోదర్ను విజయనగరం జిల్లాకు, విద్యాసాగర్ నాయుడును కృష్ణాజిల్లాకు, వకుల్ జిందాల్ను గుంటూరు జిల్లాకు బదిలీ చేశారు. డి. కృష్ణారావును పల్నాడు జిల్లాకు, హర్షవర్థన్ రాజును ప్రకాశం జిల్లాకు, తుషార్ డూడిని చిత్తూరు జిల్లాకు,సతీష్ కుమార్ ను శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు బదిలీ చేశారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల ఎస్పీలు యథాతథంగా కొనసాగనున్నారు.
14 జిల్లాలకు కొత్త ఎస్పీలను నియమిస్తూ డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 7 జిల్లాలకు కొత్త అధికారులను నియమించగా మరో 7 జిల్లాలకు ఇతర జిల్లాల నుంచి బదిలీ చేశారు. 12 జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నవారినే ఎస్పీలుగా కొనసాగిస్తూ ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు.
సీఎం దిశానిర్దేశం: జిల్లా ఎస్పీలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. జిల్లాల నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఎస్పీలు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆలోచనలు, లా అండ్ ఆర్డర్ సహా పలు అంశాలపై ఎస్పీలకు సీఎం దిశా నిర్దేశం చేసారు. రాజకీయ ముసుగులో జరిగే నేరాలను ఉపేక్షించవద్దని సూచించారు. వివేకా హత్య, సింగయ్య మృతిని స్టడీ కేసులుగా చూడాలన్నారు. టెక్నాలజీ సాయంతో దర్యాప్తులో అత్యుత్తమ ఫలితాలు రాబట్టవచ్చని, రియాక్ట్, రీచ్, రెస్పాండ్, రిజల్ట్ విధానం పాటించాలన్నారు. సోషల్ మీడియా సైకోలను కట్టడి చేయాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
అనంతరం మంత్రులు, సెక్రటరీలతో సీఎం సమావేశం అయ్యారు. 15, 16 తేదీల్లో జరిగే కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ అజెండా, నిర్వహణపై ముఖ్యమంత్రి చర్చించారు. అధికారుల బదిలీలతో పాలనలో వేగం పెంచే ప్రయత్నాల్లో ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు. మంత్రులు మరింత సమర్థవంతంగా, ప్రభావవంతంగా పని చేయాలని సీఎం సూచించారు. సమస్యలు, సవాళ్లు దాటి సంక్షేమం, అభివృద్ది ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు పాలనలో వేగం పెరగాలంటూ మంత్రులకు, ఉన్నతాధికారులకు చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
Andhra Pradesh Collectors Transfer: ఇటీవలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 12 జిల్లాల కలెక్టర్లను బదిలీ చేసింది. వీరిలో పార్వతీపురం మన్యం కలెక్టర్గా ప్రభాకర్ రెడ్డి, విజయనగరం కలెక్టర్గా రామసుందర్ రెడ్డి, ఈస్ట్ గోదావరి కలెక్టర్గా కీర్తి చేకూరిని నియమించారు. గుంటూరు కలెక్టర్గా తమీమ్ అన్సారియా, పల్నాడు కలెక్టర్గా కృతిక శుక్లా, బాపట్ల కలెక్టర్గా వినోద్ కుమార్లను నియమించింది.
ప్రకాశం కలెక్టర్గా రాజా బాబు, నెల్లూరు కలెక్టర్గా హిమాన్షు శుక్లా, అన్నమయ్య కలెక్టర్గా నిషాంత్ కుమార్లను నియమించారు. కర్నూలు కలెక్టర్గా డాక్టర్ ఏ. సిరి, అనంతపురం కలెక్టర్గా ఓ. ఆనంద్, సత్య సాయి కలెక్టర్గా శ్యాంప్రసాద్లను ప్రభుత్వం నియమించింది.
ప్రస్తుతం బదిలీ చేసిన 12 మందిలో నలుగురు కలెక్టర్లకు మరొక జిల్లాలో పనిచేసే అవకాశం కల్పించింది. అనంతపురం కలెక్టర్ను బాపట్లకు, ప్రకాశం కలెక్టర్ను గుంటూరుకు, నెల్లూరు కల్టెక్టర్ను అనంతపురానికి, పార్వతీపురం మన్యం కలెక్టర్ను శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు మార్చింది. మిగిలిన 8 జిల్లాల కలెక్టర్లను బదిలీ చేసింది. మొత్తమ్మీద 12 జిల్లాల్లో కొత్త కలెక్టర్లను నియమిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.