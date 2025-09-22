జాబ్ మేళాలు ఎక్కడ జరిగినా తెలుసుకోవచ్చు - నైపుణ్యం పోర్టల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు
Naipunyam Portal in Andhra Pradesh: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు పలు చర్యలను చేపట్టింది. ఉద్యోగ మేళాలను విస్తృతంగా నిర్వహిస్తూ, నైపుణ్య శిక్షణలను అందిస్తోంది. అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే, తగిన ఉద్యోగాలు దక్కించుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్లో మంచి స్థానం సంపాదించుకోవచ్చు.
నమోదు చేసుకోవడం ఎలా?: ఉపాధి కల్పనా ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న నేషనల్ కెరీర్ సర్వీసు (NCS) వేదిక ద్వారా అభ్యర్థులు తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. పది, ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ, ఐటీఐ, ఇతర కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారు అందరూ ఈ పోర్టల్లో నమోదు చేయవచ్చు. మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్ ద్వారా సులభంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. వీరి వివరాలు మోడల్ కెరీర్ సెంటర్ (MCC) పరిధిలోని నైపుణ్య కేంద్రాలు, శిక్షణ సంస్థలకు చేరతాయి. తద్వారా ఏదైనా ఉద్యోగావకాశాలు లేదా శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఉంటే వాటిని అభ్యర్థులు తెలుసుకొని వినియోగించుకోవచ్చు.
ప్రత్యేక 'నైపుణ్యం' పోర్టల్: కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నైపుణ్యం పోర్టల్ (Naipunyam.ap.gov.in) ను ప్రారంభించింది. ఈ వెబ్సైట్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఉద్యోగ మేళాల వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ అవుతాయి. అలాగే, రాష్ట్రంలో లభ్యమయ్యే వివిధ ఉద్యోగ అవకాశాలు, శిక్షణా కార్యక్రమాల వివరాలు ఇందులో అందుబాటులో ఉంటాయి.
సచివాలయాల ఉద్యోగుల సర్వే: మరోవైపు గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల సిబ్బంది ఇంటింటికీ వెళ్లి నిరుద్యోగుల వివరాలు సేకరించారు. అభ్యర్థుల అర్హతలు, ఆసక్తులు, నైపుణ్యాలు ఆధారంగా వారికి సరిపడే ఉద్యోగాలను కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అవసరమైతే వారికి శిక్షణ కూడా ఇస్తారు. తిరుపతి నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ అధికారి లోకనాథం మాట్లాడుతూ, వెబ్సైట్లో ప్రస్తుతం 543 రకాల కోర్సుల వివరాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ మేళాల సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది. ఇప్పటికే చాలామందికి ఈ వేదికల ద్వారా ఉద్యోగాలు దక్కాయని తెలిపారు.
నకిలీ వెబ్సైట్లతో జాగ్రత్త: అధికారులు హెచ్చరిస్తూ, నకిలీ వెబ్సైట్లకు లోనవ్వకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఎలాంటి సందేహాలైనా ఉంటే 1514 నంబరును సంప్రదించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. నిజమైన అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా మాత్రమే నమోదు చేసుకోవాలని, మోసపూరిత వేదికల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
అవకాశాలను వినియోగించుకోవాలి: నేటి పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులు, యువత నైపుణ్య శిక్షణలతో ముందుకు సాగితేనే మంచి అవకాశాలను పొందగలరు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వేదికలు కేవలం ఉద్యోగాలు కల్పించడమే కాకుండా, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, అభ్యర్థుల కెరీర్కు పునాదిని వేసేలా ఉన్నాయి. ఉద్యోగ మేళాలు, నైపుణ్యం పోర్టల్, నేషనల్ కెరీర్ సర్వీసు వంటి వేదికలు యువతకు సువర్ణావకాశాలు. ఈ వనరులను సద్వినియోగం చేసుకుంటే, నిరుద్యోగ సమస్య కొంతవరకు తగ్గుతుంది. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఈ చర్యలు ప్రతి నిరుద్యోగి జీవితంలో మార్పు తీసుకురావగలవు.
