Govt Guidelines on Funds in Municipalities and Municipal Corporations: పురపాలక, నగర పాలక సంస్థల్లో నిధుల వినియోగంపై ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు ఇచ్చింది. పట్టణ ప్రాంత స్థానిక సంస్థల్లో నిర్వహణ, మూలధన వ్యయాల సమర్థ నిర్వహణ కోసం ఈ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. నిధుల వినియోగంపై పూర్తి బాధ్యతను పట్టణ ప్రాంత స్థానిక సంస్థలకే అప్పగించినందున ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాల జారీ చేసింది. 2047 స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాల సాధనలో పురపాలక, నగర పాలక సంస్థల్లో నూతన మార్గదర్శకాలు రిజల్ట్ ఇండికేటర్స్‌గా మారతాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. పట్టణ ప్రాంత స్థానిక సంస్థల్లో పౌరసేవల్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని సూచించింది.

ఇతర సేవలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా వ్యయం: రహదారులు, వంతెనల నిర్మాణం, గృహ, వాణిజ్య పారిశ్రామిక అవసరాలకు నీటి సరఫరా ఏమేరకు వ్యయం చేయాలన్న దానిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. 100 శాతం ఘనవ్యర్ధాల నిర్వహణ, ప్రజారోగ్యం, మురికి వాడల అభివృద్ధి, పార్కులు, ఆటస్థలాలను కల్పించేందుకు చేయాల్సిన వ్యయం గురించి మార్గదర్శకాల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. శ్మశాన వాటికలు- విద్యుత్ దహన వాటికలు, వీధిదీపాలు, పార్కింగ్, బస్టాప్​లు ఇతర సేవలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా వ్యయం చేయాలని సూచించారు. పట్టణ ప్రాంత స్థానిక సంస్థల రోజువారీ నిర్వహణ, మూలధన వ్యయం బిల్లుల పరిశీలనకు, చెల్లింపులకు ఓ యంత్రాంగం పనిచేయాలని మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది.