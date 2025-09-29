డ్వాక్రా మహిళలకు గుడ్ న్యూస్ - త్వరలో రెండు కొత్త పథకాలకు శ్రీకారం
వారి పిల్లల చదువు, ఆడబిడ్డల వివాహాలకు పావలా వడ్డీకే రూ.లక్ష రుణం - స్త్రీనిధి కింద అందజేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 7:45 AM IST|
Updated : September 29, 2025 at 8:45 AM IST
New Schemes For Dwcra Woman : మహిళా ఆర్థిక స్వావలంభన దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం మరో అడుగు వేస్తోంది. డ్వాక్రా సంఘంలో ఉన్న వారి కోసం రెండు కొత్త పథకాలకు శ్రీకారం చుట్టునుంది. వారి పిల్లల చదువుకు అండగా నిలిచేందుకు ‘ఎన్టీఆర్ విద్యాలక్ష్మి’, ఆడబిడ్డల వివాహాలకు చేయూతనిచ్చేలా ‘ఎన్టీఆర్ కల్యాణలక్ష్మి’ పథకాలను అమల్లోకి తీసుకురానుంది. ఈ రెండు పథకాల కింద గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సొసైటీ (సెర్ప్) పరిధిలోని స్త్రీనిధి బ్యాంకు ద్వారా రూ.లక్ష వరకు పావలా వడ్డీకి రుణంగా ఇస్తారు. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు వీటికి ఆమోదముద్ర వేశారు. గత వారంలోనే ఈ పథకాల్ని ప్రారంభించాల్సి ఉండగా, అనివార్య కారణాలతో వాయిదా పడింది. మరో పది రోజుల్లో ఈ పథకాలు అమల్లోకి తీసుకువచ్చేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
పథకం ఎవరికి వర్తిస్తుందంటే? : పథకం ఎవరికి వర్తించే వారికి కొన్ని నిబంధనలు పెట్టారు. డ్వాక్రా సంఘంలో నమోదై కనీసం ఆరు నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం గడిచిన సభ్యురాలికి ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. ఇప్పటికే బ్యాంకు లింకేజీ, స్త్రీనిధి, ఉన్నతి పథకం, ఇతర మార్గాల్లో తీసుకున్న అప్పును సక్రమంగా చెల్లించే వారికి కూడా ఈ అవకాశం ఉంది. లబ్ధిదారు బయోమెట్రిక్ ఆధారంగా పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
ఎన్టీఆర్ విద్యాలక్ష్మి పథకం అమలు : గరిష్ఠంగా ఇద్దరు పిల్లల చదువులకు ఎన్టీఆర్ విద్యాలక్ష్మి పథకం వర్తిస్తుంది. 10 వేల నుంచి లక్ష వరకు రుణసాయం అందిస్తారు. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో పిల్లలకు చెల్లించాల్సిన ఫీజుకు అనుగుణంగా అవసరమైన మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు. దీనికోసం పావలా వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తీసుకున్న మొత్తానికి అనుగుణంగా చెల్లింపు వాయిదాల సంఖ్య నిర్ణయిస్తారు. గరిష్ఠంగా 48 వాయిదాల్లో మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అడ్మిషన్ లెటర్, ఫీజు చెల్లింపు విధానం, ఇన్స్టిట్యూట్ వివరాలు, రసీదును సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసుకున్న 48 గంటల్లో సభ్యురాలి బ్యాంకు ఖాతాలో నేరుగా నగదు జమ చేస్తారు.
ఎన్టీఆర్ కల్యాణలక్ష్మి అమలు ఇలా : ఎన్టీఆర్ కల్యాణలక్ష్మి పథకానికి కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. డ్వాక్రా సభ్యురాలి కుమార్తె వివాహానికి ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. అవసరానికి అనుగుణంగా 10 వేల నుంచి లక్ష వరకు రుణంగా తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దీనికి కూడా పావలా వడ్డీయే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తీసుకున్న మొత్తానికి అనుగుణంగా చెల్లింపు వాయిదాల సంఖ్య ఉంటుంది. గరిష్ఠంగా 48 వాయిదాల్లో చెల్లించాలి. పెళ్లి పత్రిక, ఈవెంట్ నిర్వహణకు సంబంధించిన పత్రం, పెళ్లి ఖర్చు అంచనా వ్యయం పత్రాలను సమర్పించాలి. వివాహానికి సంబంధించిన వివరాల పరిశీలన అనంతరం నేరుగా సభ్యురాలి బ్యాంకు ఖాతాలో నగదు జమ చేస్తారు.
ఏడాదికి రూ.2000 కోట్ల వ్యయం:
- ఈ రెండు పథకాల కింద సంవత్సరానికి రూ.1000 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ.2 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు.
- ఈ పథకాల అమలు ద్వారా పావలా వడ్డీ కింద వచ్చే ఆదాయంలో 50 శాతాన్ని తిరిగి డ్వాక్రా సంఘాలకు ఊపిరిగా ఉన్న మండల సమాఖ్యలు, గ్రామ సమాఖ్యల బలోపేతం చేసేందుకు వినియోగించనున్నారు.
- మిగతా 50% మొత్తాన్ని ‘స్త్రీనిధి’ ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించనున్నారు.
- ఈ పథకాల కింద రుణసాయం పొందిన తర్వాత సదరు సభ్యురాలు ప్రమాదంలో చనిపోతే, ఆ రుణ మొత్తాన్ని మాఫీ చేస్తారు.
డ్వాక్రా మహిళల పిల్లల చదువులకు భరోసా
స్వయం సహాయక సంఘాలకు గుడ్న్యూస్ - రుణ వాయిదాల చెల్లింపునకు ప్రత్యేక యాప్