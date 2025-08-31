ETV Bharat / state

నెల ముందుగానే ఇంటర్‌ పరీక్షలు - రోజుకు ఒక్క సబ్జెక్టు చొప్పున నిర్వహణ - AP INTER EXAMS TO BE HELD IN FEB

ఫిబ్రవరిలోనే ఇంటర్‌ పరీక్షలు - మొదట సైన్స్‌ గ్రూపు వారితో ప్రారంభం - ఆ తర్వాత ఆర్ట్స్‌ వారికి పరీక్షల నిర్వహణ

AP Inter Exams To Be Held in February
AP Inter Exams To Be Held in February (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 7:40 AM IST

AP Inter Exams To Be Held in February: ఇంటర్‌ పరీక్షలను ఒక నెల ముందుగానే ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పరీక్షా విధానంలో పలు సంస్కరణలకూ శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకపై రోజుకు ఒక్క సబ్జెక్టుకే పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మొదట సైన్స్‌ గ్రూపులకు, ఆ తర్వాత ఆర్ట్స్‌ గ్రూపులకు పరీక్షలు నిర్వహించేలా ఇంటర్‌ విద్యామండలి మార్పులు చేసింది.

నెల ముందుగానే ఇంటర్‌ పరీక్షలు - రోజుకు ఒక్క సబ్జెక్టు చొప్పున పరీక్ష (ETV)

నెల ముందుగానే ఇంటర్‌ పరీక్షలు: ఇంటర్మీడియట్‌ పబ్లిక్‌ పరీక్షలను ఈ విద్యాసంవత్సరంలో ఫిబ్రవరిలోనే నిర్వహించేందుకు ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యామండలి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటివరకు మార్చి నెలలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు జరుగుతుండగా, ఈసారి సీబీఎస్‌ఈతో పాటు ఫిబ్రవరిలోనే నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఏప్రిల్‌లో తరగతులను నిర్వహించేందుకు ముందుగానే పరీక్షలన్నీ పూర్తవుతాయి. అందుకు అనుగుణంగానే పరీక్షల విధానంలోనూ పలు మార్పులు జరిగాయి. మొదట సైన్స్‌ విద్యార్థులకు గ్రూపు సబ్జెక్టులతో పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి. రోజుకు ఒక్క సబ్జెక్టు పరీక్షే ఉంటుంది. గతంలో ఎంపీసీ అభ్యర్థులకు ఏదైనా సబ్జెక్టు పరీక్ష ఉన్నప్పుడు అదేరోజు బైపీసీ, ఆర్ట్స్‌ గ్రూపుల వారికి ఇతర సబ్జెక్టులకు పరీక్షలు నిర్వహించేవారు.

రోజుకు ఒక్క సబ్జెక్టే పరీక్ష: ఇప్పుడు ఎంపీసీ అభ్యర్థులకు గణితం పరీక్ష ఉంటే ఆ రోజు ఆ సబ్జెక్టు ఒక్కటే ఉంటుంది. ఎంబైపీసీ గ్రూపును తీసుకురావడంతో ఎంపీసీ విద్యార్థులూ జీవశాస్త్రం చదివే అవకాశం వచ్చింది. అందువల్ల ఒకేరోజు 2 పరీక్షలు రాయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఒక రోజు ఒకే పరీక్ష పెట్టనున్నారు. సైన్స్‌ గ్రూపు సబ్జెక్టులన్నీ పూర్తయ్యాక చివరిలో భాషల పరీక్షలు ఉంటాయి. అనంతరం ఆర్ట్స్‌ గ్రూపు పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలను జనవరి చివరిలో నిర్వహించాలా? లేదంటే రాతపరీక్షలు పూర్తయ్యాక నిర్వహించాలా? అనేదానిపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.

ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రథమ సంవత్సరంలో ప్రధానంగా అనేక రకాలైన సంస్కరణలను తీసుకొని రావడం గమనార్హం. పూర్తిగా ఎన్‌సీఈఆర్టీ సిలబస్‌ను అమలు చేశారు. అదే విధంగా ఎంబైపీసీ, జీవశాస్త్రంతో ఎంపీసీ చదువుకునే వెసులుబాటును సైతం కల్పించారు. ఆర్ట్స్‌ విద్యార్థులు సైతం కొందరు ఐచ్ఛికంగా సైన్స్‌ సబ్జెక్టులు ఎంచుకున్నారు. మరికొందరు కొందరు సైన్స్‌ గ్రూపు విద్యార్థులు రాజనీతిశాస్త్రం, చరిత్ర, ఆర్థికశాస్త్రం ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఇంజినీరింగ్, ఎంబీబీఎస్‌ దేనికైనా అర్హత సాధించేందుకు ఇలా సబ్జెక్టులను ఎంచుకున్నారు.

ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులకు ప్రశ్నపత్రాల విధానాన్ని కూడా మార్చారు. భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన, జీవశాస్త్రం సబ్జెక్టులను 85 మార్కుల చొప్పున నిర్వహిస్తారు. మిగతా మార్కులు రెండో ఏడాదిలో ప్రాక్టికల్స్‌కు ఉంటాయి. అన్ని పేపర్లలోనూ ఒక్క మార్కు ప్రశ్నలను కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. ఇకపై జీవశాస్త్రంలో వృక్షశాస్త్రం 43 మార్కులకు, జంతుశాస్త్రం 42 మార్కులకు ఉండనుంది.

