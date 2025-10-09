రహదారులకు మహర్దశ - రోడ్ల మరమ్మతులకు రూ.1000 కోట్లు మంజూరు
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా రోడ్ల మరమ్మతులకు రూ.108.7 కోట్లు మంజూరు - 68.8 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధికి అడుగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 3:12 PM IST
AP Government Grants Funds For Road Repairs: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రహదారుల పురోగతిని పాత రేసింది. కొత్త రహదారుల ఊసే లేకున్నా, గుంతల్లో తట్టెడు మట్టి పోస్తే ఒట్టు. ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజలు 5 ఏళ్లు ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ప్రయాణం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రహదారులను అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పించింది. తొలి విడత పెద్ద ఎత్తున రహదారులను మరమ్మతులు చేయించింది. బుధవారం మరోసారి మరమ్మతులు, అభివృద్ధికి నిధులు మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది.
ఏపీలో రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1000 కోట్లు నిధులు మంజూరు చేసింది. మొత్తం 274 రహదారుల మరమ్మతుల కోసం ఈ నిధులను కేటాయిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు పాలనాపరమైన అనుమతులను మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంటీ కృష్ణబాబు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. స్టేట్ హైవేస్లో 108 పనులకు రూ.400 కోట్లు, జిల్లా రహదారుల్లో 166 పనులకు రూ.600 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
గుంతలు లేని దారులు చూస్తాం: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఎనిమిది రాష్ట్ర రహదారులు, ఎనిమిది మేజర్ జిల్లా రహదారుల్లో గుంతలు పూడ్చడం, పూర్తిగా ధ్వంసమైన చోట రోడ్డు అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.108.7 కోట్లు మంజూరు చేసింది. రెండు విభాగాల్లో కలిపి 68.8 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు బాగు చేయనున్నారు. రాష్ట్ర రహదారుల విభాగంలో 52.3 కిలోమీటర్ల మేర మరమ్మతులకు రూ.36.8 కోట్లు, మేజర్ జిల్లా రహదారుల విభాగంలో 56.4 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధికి రూ.31.7 కోట్లు మంజూరు చేశారు. త్వరలో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కించేలా అధికారులు కసరత్తు మొదలు పెట్టారు.
రాష్ట్ర రహదారులకు నిధులు ఇలా:
|డివిజన్
|రహదారి
దూరం
(కి.మీ)
వ్యయం
(రూ.కోట్లు)
|మచిలీపట్నం
|మచిలీపట్నం-కమ్మవారిచెరువు
|7
|6
|మచిలీపట్నం
|గన్నవరం-పుట్టగుంట
|8.8
|7
|మచిలీపట్నం
|మచిలీపట్నం-కమ్మవారిచెరువు
|3.6
|3
|మచిలీపట్నం
|కౌతవరం-నిడుమోలు
|7.5
|4
|మచిలీపట్నం
|నడుపూరు-వాడవల్లి
|4.8
|4
మేజర్ జిల్లా రహదారులకు:
|డివిజన్
|రహదారి
దూరం
(కి.మీ)
వ్యయం
(రూ.కోట్లు)
|మచిలీపట్నం
|ఉప్పులూరు-మద్దూరు
|7.7
|4.9
|మచిలీపట్నం
|ఎంవీ రోడ్డు-కోసూరు
|8
|3.1
|మచిలీపట్నం
గుడివాడ-తాటివర్రు
గండేపూడి-పెదవిరివాడ
|7.4
|4.2
|మచిలీపట్నం
నాగాయలంక-కోడూరు
అవనిగడ్డ-అశ్వారావుపాలెం,
నాగాయలంక-నాలి
|7
|4.5
ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రూ.90 కోట్లతో పనులు: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రహదారి భవనాల శాఖ పరిధిలోని రహదారుల అభివృద్ధికి నిధులు మంజూరు చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2,104 కిలోమీటర్ల మేర రహదారుల అభివృద్ధికి రూ.1000 కోట్లు కేటాయిస్తూ బుధవారం పరిపాలనా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీనిలో భాగంగా కాకినాడ, బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కాకినాడ, పెద్దాపురం, అమలాపురం, రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరు డివిజన్లలో రాష్ట్ర, మేజరు జిల్లా రహదారుల అభివృద్ధికి అదనపు ప్రణాళిక కింద నిధులు మంజూరు చేసింది. 27 రహదారులను 161.781 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.90.25 కోట్లు కేటాయించింది.
ఈ ఏడాదిలోనే ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో నాబార్డు కింద, ప్లాన్ గ్రాంటుగా రోడ్ల అభివృద్ధికి రూ.88 కోట్లు మంజూరు చేసింది. వీటిలో నాబార్డు పనులకు టెండర్లు, ఒప్పందాలు పూర్తయ్యాయి. ప్లాన్ గ్రాంటు పనులకు టెండర్లు పూర్తి కాగా, ఇవి అగ్రిమెంట్ దశలో ఉన్నాయి. ఈ పనులు వచ్చే నెలలో చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
తాజాగా అదనపు ప్లాన్ కింద మంజూరు చేసిన నిధులకు సంబంధించిన పనులకు వచ్చే నెలలో టెండర్లు ప్రక్రియ చేపడతామని కాకినాడ సర్కిల్ఆర్అండ్బీ ఎస్ఈ జి.కంఠు తెలియజేశారు. రానున్న వేసవి నాటికి జిల్లాలోని రాష్ట్ర రహదారులు, మేజరు జిల్లా రహదారులు పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అలాగే ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోని గుంతలు పూడ్చేందుకు వార్షిక ప్రణాళిక కింద రూ.40 కోట్లు ప్రతిపాదనలు పంపామని అన్నారు.
పైవంతెనలు, బైపాస్లు, సర్వీస్ రోడ్లు - NH16 విస్తరణకు కొత్త ఊపు
ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రమాణాలతో కొత్త డీపీఆర్ - 380 కి.మీ. రహదారి విస్తరణకు ప్రణాళిక