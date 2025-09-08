ETV Bharat / state

క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ పర్యవేక్షణకు కమిటీలు - ప్రపంచ స్థాయి హబ్‌గా చేయాలన్నదే లక్ష్యం

అమరావతి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్​కి 2 కమిటీలు ఏర్పాటు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

Committees_for_Quantum_Valley
Committees_for_Quantum_Valley (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read

Govt Forms Committees to Monitor Quantum Valley: అమరావతి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్‌ (AQCC)కి మార్గదర్శకం, సాంకేతిక వ్యవహారాలపై సూచనల కోసం అపెక్స్, నిపుణుల కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రాన్ని క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీలో ప్రపంచ స్థాయి హబ్‌గా చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

సామాజిక అభివృద్ధి, శాస్త్రీయ పురోగతి, పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యం కోసం క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్, అనుబంధ టెక్నాలజీని ఉపయోగించాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. క్వాంటమ్‌ మిషన్‌ పర్యవేక్షణ, ప్రత్యేక నైపుణ్యం, వ్యూహాత్మక దిశానిర్దేశం కోసం 2 కమిటీలు పనిచేస్తాయని పేర్కొంది. సీఎం నేతృత్వంలోని స్టేట్‌ క్వాంటమ్‌ మిషన్‌ సూచనలకు అనుగుణంగా ఈ కమిటీలు పనిచేస్తాయి. అపెక్స్‌ కమిటీలో ఎవరికి చోటు కల్పించాలనే దానిపై ఛైర్మన్‌ నిర్ణయం తీసుకునే వెసులుబాటుని ప్రభుత్వం కల్పించింది.

అపెక్స్‌ కమిటీ బాధ్యతలు: రాష్ట్ర క్వాంటమ్‌ మిషన్‌ కోసం మార్గదర్శకాలు, పాలసీని కమిటీ నిర్దేశిస్తుంది. ప్రపంచ క్వాంటమ్‌ వ్యవస్థలో ఏపీ దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యంపై ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇస్తుంది. ఇంక జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిశోధనలకు సహకారం, మిషన్‌లో పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యం, అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులను కల్పించడంలో మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. అలానే జాతీయ క్వాంటమ్‌ మిషన్, క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీలో రాష్ట్ర పెట్టుబడులు అంతర్జాతీయ విధానాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా సూచనలు ఇస్తుంది. అదే విధంగా ఏడాదిలో 2 సార్లు ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందిస్తుంది. ప్రపంచ క్వాంటమ్‌ వ్యవస్థలో రాష్ట్ర స్థానాన్ని బలోపేతం చేయడంలో సాధించిన పురోగతి, ఎదురైన సవాళ్లు, విధాన నిర్ణయాల్లో మార్పులను, సిఫార్సులను అందులో ఈ కమిటీ ప్రస్తావిస్తుంది.

నిపుణుల కమిటీ బాధ్యతలు: ప్రభుత్వ విభాగాలు, విద్యాసంస్థలు, స్టార్టప్‌లు, పరిశ్రమల్లో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ అప్లికేషన్ల అమలుకు మార్గాలను తెలియజేస్తుంది. అలానే క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీలో స్టార్టప్‌ల కోసం ఇంక్యుబేటర్‌ సౌకర్యాలు, ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలను కల్పించడంలో సహకారం అందిస్తుంది. ఈ రంగంలో నిపుణుల తయారీ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పాఠ్యాంశాల రూపకల్పనపై సలహాలు, కార్యాచరణ, సాంకేతిక విషయాలపై నిపుణుల కమిటీ దృష్టి పెట్టి నివేదికలు అందిస్తుంది.

సాంకేతిక హబ్‌గా క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ: రాష్ట్రాన్ని క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌, డీప్‌ టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్‌ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 50 ఎకరాలను “క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ” కోసం సీఆర్డీఏ కేటాయించింది. ఈ క్వాంటమ్​ వ్యాలీలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ యూనివర్సిటీలు, స్టార్టప్‌లు, పరిశోధనా సంస్థలు, ఇండస్ట్రీలు అందరికీ అత్యాధునిక కంప్యూటింగ్‌ సేవలను అందించనుంది. దీనిని పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా అమరావతి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్‌ (AQCC) అనే ప్రభుత్వ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే బోర్డు నిర్ణయాల ప్రకారం వివిధ కంపెనీల నుంచి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ పత్రాలు (EoI) ఆహ్వానించారు.

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు అనుమతి: అమరావతిలోని విట్‌ యూనివర్సిటీలో కూడా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. బెంగళూరుకు చెందిన క్యూపై ఏఐ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన చిన్న క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దాని కోసం అయ్యే సుమారు రూ.6 కోట్ల ఖర్చును విట్‌ స్వయంగా భరిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు అద్దె లేదా వినియోగ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

అమరావతి క్వాంటమ్‌ భవనం ఆకృతి ఖరారు - 3డీ టెక్నాలజీతో నిర్మాణం!

అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ పనులు - నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కానున్న ఎల్​అండ్​టీ

For All Latest Updates

TAGGED:

AMARAVATI QUANTUM VALLEYAMARAVATI QUANTUM VALLEY COMMITTEESఅమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీIBM QUANTUM COMPUTERCOMMITTEES FOR QUANTUM VALLEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.