AP Govt Focus on Urea Issue : రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల యూరియా కొరత రైతులను ఇంకా వెంటాడుతోంది. సీజన్ ఆరంభంలో విత్తిన పంటలకు యూరియా అవసరం. ఒకవైపు అధికారులు కొరత లేదంటున్నా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది. దీంతో ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల వద్ద అన్నదాతలు పడిగాపులు కాయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. పంటకు వేయడానికి అవసరం మేరకు సరకు అందుబాటులో లేదు.
ఇదే అదునుగా కొందరు వ్యాపారులు యూరియా ధర పెంచి విక్రయిస్తున్నారు. సకాలంలో యూరియా వేయకపోతే పంట పెరుగుదలపై ప్రభావం పడుతుందని కర్షకులు ఎరువుల దుకాణాలవైపు పరుగులు పెడుతున్నారు. దీంతో ప్రైవేట్ వ్యాపారులు తమ వద్ద విత్తనాలు, డీఏపీ తదితర ఎరువులు కొనుగోలు చేసిన వారికి మాత్రమే యూరియాను విక్రయిస్తున్నారు. ఏదో ఒక లింకుతో లేదా ఎక్కువ ధరకు విక్రయాలు జరుపుతున్నారు.
మార్కెట్లో యూరియా కొనుగోలు చేయాలంటే తలకు మించిన భారంగా మారుతోందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ డీలర్లు రేట్లు పెంచేయడంతో తమకు ఇబ్బందిగా మారిందని చెప్పుకొస్తున్నారు. రాయితీ ద్వారా వీటిని అందించాలని కోరుతున్నారు. కర్షకులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఎరువుల సరఫరా చేస్తున్నామని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. యూరియా కొరత లేదని అన్నదాతలెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంటున్నారు. నానో యూరియా కూడా అందుబాటులో ఉందని దానిని వినియోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
Urea Crisis in AP : అయితే రాష్ట్రానికి కేటాయించిన యూరియాను ఇతర అవసరాలకు వినియోగించడం కూడా కొరతకు కారణమని తెలుస్తోంది. దీనిపై సర్కార్ దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో యూరియాను వ్యవసాయేతర పరిశ్రమల అవసరాలకు వాడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఏపీ ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు తగుచర్యలు తీసుకోవాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించింది. రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన యూరియాను వ్యవసాయేతర పరిశ్రమల అవసరాలకు మళ్లించకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం గట్టిగా ఆదేశించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ మేరకు ఏపీ సర్కార్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షతన వ్యవసాయ ముఖ్య కార్యదర్శి, ఇతర ముఖ్య కార్యదర్శులు, శాఖాధిపతులతో త్వరలో అత్యున్నత సమావేశం నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ భేటీలో మార్గదర్శకాలు రూపొందించి జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు పరిశ్రమలు, ఎక్సైజ్, రవాణా, లేబర్, ఫ్యాక్టరీలు, మత్స్య, పౌరసరఫరా, పశుసంవర్ధక శాఖ, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు మరియు ఇతర శాఖలకు ఇప్పటికే ప్రాథమిక సమాచారం పంపినట్లు వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ డిల్లీరావు తెలిపారు.
ఏపీలో గతేడాది ఇదే సమయానికి ఖరీఫ్ సీజన్లో యూరియా 3 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులను వినియోగించినట్లు డిల్లీరావు పేర్కొన్నారు. కానీ ఈ సంవత్సరం ఖరీఫ్లో ఇప్పటికే 3.88 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులను వాడినట్లు చెప్పారు. దాదాపు 88,000ల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను ఎక్కువ వినియోగించడంపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. యూరియాను కేవలం వ్యవసాయ అవసరాల కోసమే వినియోగించాలన్నారు. ఇతర అవసరాలకు వినియోగిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డిల్లీరావు హెచ్చరించారు.
ఎరువులు తెగ వాడేస్తున్నారు - నేల సారం దెబ్బతింటుందన్న అధికారులు