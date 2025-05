ETV Bharat / state

'ప్రతి ఒక్కరిలో మెదిలేలా కీర్తి చాటేలా' - కూచిపూడి అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - KUCHIPUDI VILLAGE DEVELOPMENT

AP Govt on Kuchipudi Village ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 9:58 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 10:06 PM IST 2 Min Read

AP Govt on Kuchipudi Village : నాట్యక్షేత్రమైన కూచిపూడిలోకి ప్రవేశించగానే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ప్రతి ఒక్కరిలో మెదిలేలా ఆ గ్రామాన్ని రూపుదిద్దేలా ఏపీ సర్కార్ కృషి చేస్తోంది. ప్రధానంగా గురు శిష్య పరంపరను కొనసాగించే విధంగా వారసత్వ కుటుంబాలను ప్రోత్సాహం అందిచడమే కాకుండా వారికి అవసరమైన ఆర్థిక సాయం అందించాలన్నది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ నేపథ్యంలో కలెక్టర్‌ డీకే.బాలాజీ సూచనలతో కూచిపూడి అగ్రహారంలో వ్యక్తిత్వ వికాసం, బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్‌ చేయడానికి రూపకల్పనలతో పాటు గ్రామానికి వచ్చే సందర్శకులకు విడిది గృహాలను కూడా పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖల అధికారులు పరిశీలించారు. కూచిపూడి నాట్య దుస్తులు, జడలు, గిల్టు నగలు, గజ్జలు వంటి ఇతర వస్తువులు తయారు చేయించి వారి జీవన ప్రమాణాలు పెంపొందించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. రూపకల్పనకు శ్రీకారం : కూచిపూడి గ్రామాన్ని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా ఆదాయ వనరులు పెంపొందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టింది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్‌ అభియాన్‌ కింద రూ.5 కోట్లు మంజూరు చేసింది. దీంతో కూచిపూడి నాట్యకళకు పునర్జీవం పోయడానికి, పూర్వ వైభవం తీసుకు రావడానికి అందరూ కృషి చేయాలని కలెక్టర్‌ బాలాజీ పేర్కొన్నారు. ఆ నిధులతో కేరళలోని కళామండలం, కర్ణాటకలోని నృత్య గ్రామం మాదిరిగా కూచిపూడిలో ఒక స్వతంత్ర సంస్థను నెలకొల్పి దాని ద్వారా అన్ని కార్యకలాపాలు శాశ్వతంగా నిలిచేలా సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికను రూపకల్పన చేయడానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆక్రమణలపై దృష్టి లేక : కూచిపూడిలో ఆక్రమణల తొలగించేందుకు గ్రామ పంచాయతీ ఫణైనల్‌ ఆర్డర్‌ జారీ చేసి 35 రోజులు దాటింది. రీసర్వే నంబర్ 38/1లో పసుమర్తి వారి ధర్మచెరువు చుట్టూ పోరంబోకు, 38/2లో ఆర్‌అండ్‌బీ రోడ్డు మార్జిన్‌లో ఆక్రమణల తొలగింపునకు ఫైనల్‌ ఆర్డర్‌ నోటీసులను ఆ పంచాయతీ కార్యదర్శి పుష్పనాథం గత నెల 3న 48 మందికి జారీ చేశారు. వారం రోజులు సమయం ఇచ్చిన నేటికీ తొలగించలేదు. ఇది కాస్తా పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. అయితే జిల్లా స్థాయి అధికారులు ఈ ఆక్రమణల విషయమై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది.

