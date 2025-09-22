ETV Bharat / state

సూర్యలంకలో 'బీచ్‌ ఫ్రంట్‌' ప్రాజెక్టు - ఈ నెల 27న సీఎం చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన

రూ.97.52 కోట్లతో బీచ్‌ ఫ్రంట్‌ ప్రాజెక్టు పనులు - రెండేళ్లలో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, ఆధునీకరణ పనులు పూర్తి, మారనున్న బీచ్​ రూపురేఖలు

Development Of Suryalanka Beach In Bapatla District
Development Of Suryalanka Beach In Bapatla District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Development Of Suryalanka Beach In Bapatla District: బాపట్ల సమీపంలోని సూర్యలంక తీర ప్రాంతాన్ని పర్యాటక స్వర్గధామంగా తీర్చిదిద్దే బీచ్‌ ఫ్రంట్‌ ప్రాజెక్టు పనులు పట్టాలెక్కనున్నాయి. రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ పంపిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR)ను కేంద్రం ఆమోదించింది. గత ఏడాది మార్చిలో ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కేంద్ర పర్యాటక శాఖ రూ.97.52 కోట్లు మంజూరు చేసింది. టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, కాంట్రాక్ట్​ సంస్థకు పనులు అప్పగించారు. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ నెల 27న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేసి, భూమి పూజ చేయనున్నారు. రెండేళ్లలో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, ఆధునీకరణ పనులు పూర్తి చేసి, బీచ్​ రూపురేఖలు మార్చనున్నారు.

ఏమేం పనులు చేస్తారంటే: పర్యాటకులకు స్వాగతం పలుకుతూ బీచ్‌ వద్ద రెండు ప్రవేశద్వారాలు నిర్మిస్తారు. ఆ ప్రాంతాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. ప్రస్తుతం కిలోమీటర్ ఉన్న బీచ్‌ రోడ్డు నూతన రూపు సంతరించుకోనుంది. రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న డివైడర్‌పై మొక్కలు నాటి, ఆ చెట్ల నీడలో పర్యాటకులు కూర్చొని సేద తీరటానికి బల్లలు ఏర్పాటు చేసేలా ఆకృతిని సిద్ధం చేశారు.

Suryalanka Beach
ఆధునికీకరణ పనులు పూర్తయిన తరువాత బీచ్‌ ఇలా (EENADU)
  • సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయ వేళల్లో తీరం అందాలు, ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలు తిలకిస్తూ పర్యాటకులు నడవటానికి ప్రత్యేక నడక మార్గం నిర్మించనున్నారు.
  • రాత్రులు అలల హోరును తిలకించేలా సెంట్రల్‌ లైటింగ్, సైక్లిస్ట్‌లకు ప్రత్యేకంగా సైకిల్‌ ట్రాక్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. బీచ్‌ వద్ద సముద్ర తీరం కనిపించేలా 20 కాటేజీల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు రూపొందించారు. 300 సీట్ల సామర్థ్యంతో ఓపెన్‌ ఎయిర్‌ థియేటర్, ఆర్వో వాటర్‌ ప్లాంట్‌ నిర్మించడంతో పాటు పిల్లల కోసం పార్కు అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
  • వాహనాలకు ప్రత్యేక పార్కింగ్‌ జోన్లు, రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్​ స్టాళ్లు, దుకాణాలకు ప్రత్యేకంగా స్థలాలు కేటాయించారు. బీచ్‌ ప్రారంభంలో పర్యాటకుల కోసం సమాచార కేంద్రం ఉంటుంది. బీచ్‌లో స్పీడ్‌ బోటింగ్, స్కూబా డైవింగ్, ఇతర జల క్రీడలకు వీలుగా సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు.
  • విద్యుత్తు వాహనాల కోసం ఈవీ ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్ల ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అదే విధంగా ధ్యాన కేంద్రాలు, స్థానిక సముద్ర ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్, మత్స్యకారులకు ఉపాధి కల్పనకు దుకాణాల వీధిని ప్రతిపాదించారు.
  • ఆదర్శనగర్‌ వద్ద పేరలి కాలువ కట్టలను పటిష్ఠం చేసి నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర రింగ్‌రోడ్డు నిర్మిస్తారు. పడవల్లో బోటింగ్ కోసం జెట్టీలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ పనులన్నీ పూర్తయితే గనక సూర్యలంక పర్యాటక రంగానికి హబ్‌గా మారనుంది.

సూర్యలంక బీచ్​కు మహర్దశ - రూ.97.52 కోట్లు మంజూరు చేసిన కేంద్రం

పెరగనున్న బీచ్ ప్రాముఖ్యత: రాజధాని అమరావతికి 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సూర్యలంక బీచ్​కు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ఈ బీచ్​ ప్రాముఖ్యత మరింత పెరగనుంది. అయితే ఇప్పటికే కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంజూరు చేసిన నిధులతో ఏడాదిన్నరలోపు బీచ్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఈ పనులకు టెండర్లు ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. కాంట్రాక్టర్​కు పనులు అప్పగించారు. పనులు పూర్తయిన తర్వాత సూర్యలంక బీచ్ జాతీయ స్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా మారుతుంది.

సముద్రం ‘అల’జడికి అడ్డుకట్ట! - తీరం రక్షణకు వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక

For All Latest Updates

TAGGED:

TOURISM IN SURYALANKA BEACHBAPATLA SURYALANKA BEACHసూర్యలంక బీచ్ అభివృద్ధిSURYALANKA BEACH DEVELOPMENTDEVELOPMENT OF SURYALANKA BEACH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.