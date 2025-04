ETV Bharat / state

సర్వీసు నిబంధనల ఉల్లంఘన - సీఐడీ మాజీ చీఫ్​పై 'ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్' నమోదు - GOVERNMENT ON FORMER CID CHIEF

Articles of Charge Against Former CID Chief Sunil Kumar ( ETV Bharat )