ఈ-క్రాప్ నమోదు గడువు అక్టోబర్ 25 వరకు పొడిగింపు - రైతులకు ఊరటనిచ్చిన ప్రభుత్వం
సామాజిక తనిఖీ, సవరింపులు అక్టోబర్ 30 వరకు - తుది జాబితా ఈ నెల 31న ప్రదర్శన
E-Crop Registration Andhra Pradesh: ఈ ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి ఈ-క్రాప్ నమోదు గడువును ప్రభుత్వం ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు పొడిగించింది. సామాజిక తనిఖీ, సవరింపులు, మార్పుచేర్పులకు ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ-క్రాప్ తుది జాబితాను ఈ నెల 31న రైతు సేవా కేంద్రాల్లో ప్రదర్శించనున్నట్లు వివరించారు. గతంలో ఈ-క్రాప్ నమోదుకు వెళ్తే సాంకేతిక సమస్య వల్ల నమోదు చేయలేదని, ఇప్పుడు అటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని, ప్రభుత్వం గడువు పెంచినందుకు తమకు మంచి జరుగుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు.
రైతులు పండించిన పంటల సేకరణ, ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో నష్టపోయిన పంటలకు పరిహారం చెల్లింపునకు ప్రభుత్వం ఈ-క్రాప్ను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటోంది. పంటల సాగు ప్రారంభమై రెండు నెలలు దాటినా కూడా కృష్ణా జిల్లాలో ఈ-క్రాప్ నమోదు అనుకున్న స్థాయిలో జరగడం లేదని రైతులు చెబుతున్నారు. ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభంలో వ్యవసాయశాఖ సహాయకుల బదిలీలు రైతులకు శాపంగా మారాయి. ప్రభుత్వం తొలుత సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకు గడువు తేదీని నిర్దేశించింది. జిల్లాలో ఈ-క్రాప్ నమోదులో ఇబ్బందులు తలెత్తడం వల్ల పంట నమోదు ముందుకు సాగలేదు.
ప్రారంభం నుంచి కూడా పంట నమోదు ప్రక్రియ రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. నమోదుకు రైతు సేవా కేంద్రాల చుట్టూ అన్నదాతలు ప్రదక్షణలు చేస్తున్నారు. రైతులు క్షేత్రస్థాయిలో సాగు చేసిన పంటలను పరిశీలించి వాటి వివరాలను వీవీఏలు ఈ-క్రాప్ నమోదు చేయాల్సి ఉంది. ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో 475 మంది వీవీఏలను బదిలీ చేశారు. జిల్లాలో 3,55,824 హెక్టార్లలో రైతులు ఖరీఫ్ను సాగు చేస్తున్నారు. ఈసారి ఈ-కేవైసీని నోటిఫైడ్ పంటలకు మాత్రమే పరిమితం చేసినట్లు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంకా వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పట్టు, సామాజిక అడవులు, సాగు చేయని బీడు భూములను ఈ-పంటలో నమోదు చేయాల్సి ఉంది. సచివాలయ ఉద్యోగులు బదిలీ కావడం, కొత్త ప్రాంతాల్లో సిబ్బంది భూ సర్వే నంబర్లు గుర్తించలేకపోవడం, గత రెండు నెలలు అధికారులు యూరియా సరఫరాపైనే పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టడం, సాంకేతిక సమస్యలు వంటి కారణాలతో ఈ-క్రాప్ నమోదులో ఇబ్బందులు తలెత్తాయని రైతులు చెబుతున్నారు.
పంట నమోదులో జాప్యం జరిగి తాము పంటను ఈ-క్రాప్ చేయించుకోలేకపోతే తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని గతంలో జరిగిన ఘటనలను గుర్తుకు తెచ్చుకుని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రకృత్తి విపత్తులు సంభవించిన సమయంలో తాము పెట్టిన పెట్టుబడి గంగలో కలిసిపోతుందన్నారు. తమకు ఆర్ధికంగా భరోసా ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కొంత నష్టపరిహారం ఇస్తుందని అంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చే పరిహారం తమకు కొంత ఉపసమనంగా ఉంటుందన్నారు. ఈ-క్రాప్ నమోదు చేయకపోతే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే లబ్ది తమకు అందదని వాపోతున్నారు.
కృష్టా జిల్లాలో ఈ పంట నమోదు దాదాపు 90 శాతం వరకు పూర్తయిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉందని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. పంట నమోదు కోసం రైతు సేవా కేంద్రాలకు వెళ్తే అక్కడ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండటం లేదంటున్నారు. ఒకవెళ్ల సిబ్బంది ఉన్నా సర్వర్ సమస్య ఉందంటూ పంట నమోదు చేయడంలో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టిన మంచి ఆలోచనకు ఉద్యోగులు సహకారం అందిస్తేనే తమకు మంచి జరుగుతుందని అన్నదాతలు అంటున్నారు.
ఈ-క్రాప్లో పంట నమోదుకు సమయం ఇవ్వడంతో అన్నదాతలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే నమోదు కోసం రైతు సేవా కేంద్రాల్లో సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచి సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. పంట నమోదు జరిగితే అనుకోని ప్రకృత్తి విపత్తులు సంభవించిన సమయంలో తమకు ఆర్ధికంగా కొంత వెసులుబాటు వస్తుందని చెబుతున్నారు.
