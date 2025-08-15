IT Companies In Visakhapatnam: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఐటీ కంపెనీలకు ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీలు, ప్రోత్సాహకాలకు ఎగనామం పెట్టారు. ఫలితంగా కొన్ని కంపెనీలు విశాఖపట్నంను విడిచి వెళ్లిపోయాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే కొత్త ఐటీ పాలసీ విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. భారీగా సబ్సిడీలను ప్రకటించి సాగర తీరానికి ఐటీ కంపెనీలకు ఆహ్వానం పలికింది.
- కొన్ని దిగ్గజ కంపెనీలు ముందుకు వచ్చి విశాఖలో కార్యకలాపాలు సాగించడానికి ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. మరికొన్ని కంపెనీలు వరుసలో ఉన్నాయి. అందుకు అవసరమైన భూ కేటాయింపులు చేస్తూ ఇటీవలనే మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది.
- భూ కేటాయింపులు జరిగిన కంపెనీలు 12 నెలల్లోపు తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగించడంతో పాటు, నిర్దేశించిన లక్ష్యం ప్రకారం యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా అడుగులు పడుతున్నాయి.
కంపెనీ భూములు ఎక్కడంటే: విశాఖపట్నంలో టీసీఎస్ క్యాంపస్ విస్తరణ కోసం ఐటీహిల్స్-3 వద్ద 22 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. ఏఐ డేటా సెంటర్, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు కోసం గూగుల్తో ఒప్పందం కుదుర్చుతుంది. తొలుత మధురవాడలో భూమిని అందించాలని నిర్ణయించారు. అదే విధంగా తర్లువాడలో గుర్తించిన మరో 200 ఎకరాల్లో 80 ఎకరాల మేర భూ కేటాయింపులు అధికారులు చేయనున్నారు. మధురవాడలో 22.19 ఎకరాలను కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు భూ కేటాయింపులు చేశారు.
ఉర్సా క్లస్టర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఐటీ ఆఫీస్ స్పేస్తో పాటు డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు, కాపులుప్పాడ వద్ద 56.5 ఎకరాలు, మరోవైపు ఐటీ హిల్-3లో 3.5 ఎకరాలు స్థలాన్ని కేటాయించారు. ఐటీ హిల్స్లో ఫీనమ్ పీపుల్ సంస్థకు 4.45 ఎకరాలు కేటాయించారు. హిల్ నంబర్ 3లో 2.5 ఎకరాలు, అదే విధంగా హిల్ నంబర్ 4లో 7.79 ఎకరాలు ఏఎన్ఎస్ఆర్ గ్లోబల్ కార్పొరేషన్కు ఇచ్చారు. ఐటీ హిల్-3పై 3.6 ఎకరాలు, సిఫీ ఇన్ఫినిట్ స్పేసెస్ లిమిటెడ్కు పరదేశిపాలెంలో 50 ఎకరాలు భూమిని కేటాయించారు.
ప్రస్తుతం 150 వరకు కంపెనీలు: మధురవాడలోని ఐటీ హిల్స్, నగరంలోని కలిపి వివిధ స్థాయిల ఐటీ కంపెనీలు 150 వరకు ఉన్నాయి. వీటిలో డబ్ల్యూఎన్ఎస్ (5వేల మంది), పాత్ర (3వేలు), టెక్మహేంద్ర (1500), కాండియంట్ (వెయ్యి), ఇన్ఫోసిస్ (వెయ్యి), ఫ్లూయింట్గ్రిడ్, మిరాకల్, ఏసీఎన్, మొదలైన కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలు అన్నింటిలో సుమారు 30వేల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. గత ప్రభుత్వం ఇన్నోవేషన్ వ్యాలీ స్టార్టప్ బిల్డింగ్ బోసిపోయేలా చేసింది. ప్రస్తుతం కొన్ని స్టార్టప్ కంపెనీలతో ఈ భవనం తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకుంటోంది.
పెట్టుబడి వివరాలు రూ.కోట్లలో:
|సంస్థ
|పెట్టుబడి
|ఉపాధి
|టీసీఎస్
|1,370
|12,000
|కాగ్నిజెంట్
|1,583
|8,000
|గూగుల్
|-
|10,000
|ఉర్సా
|5,278
|2,500
|ఫీనమ్ పీపుల్
|207
|2,500
సిఫీ ఇన్ఫినిట్
స్పేసెస్ లిమిటెడ్
|16,466
|600
|సత్య డెవలపర్స్
|1,500
|2,500
|ఏఎన్ఎస్ఆర్ గ్లోబల్ కార్పొరేషన్
|1,000
|10,000
విశాఖలో 'టెక్' పరుగులు - వచ్చే 6 నెలల్లో 15 సంస్థలు రాక!
మంగళగిరికి ఐటీ కంపెనీలు - 50 వేల మందికి ఉద్యోగాలు: మంత్రి నారా లోకేశ్