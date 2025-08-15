ETV Bharat / state

విశాఖ ఐటీకి పూర్వకళ - యువత చెంతకొస్తున్న ఉపాధి అవకాశాలు - AP GOVT STEPS UP TO DEVELOP VISAKHA

ఐటీ హిల్స్‌పై కంపెనీలు - రాయితీలతో ఆహ్వానిస్తున్న ‘కూటమి’ ప్రభుత్వం - దిగ్గజ సంస్థలతో ఇప్పటికే ఒప్పందం

IT Companies In Visakhapatnam
IT Companies In Visakhapatnam (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 9:51 AM IST

2 Min Read

IT Companies In Visakhapatnam: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఐటీ కంపెనీలకు ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీలు, ప్రోత్సాహకాలకు ఎగనామం పెట్టారు. ఫలితంగా కొన్ని కంపెనీలు విశాఖపట్నంను విడిచి వెళ్లిపోయాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే కొత్త ఐటీ పాలసీ విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. భారీగా సబ్సిడీలను ప్రకటించి సాగర తీరానికి ఐటీ కంపెనీలకు ఆహ్వానం పలికింది.

  • కొన్ని దిగ్గజ కంపెనీలు ముందుకు వచ్చి విశాఖలో కార్యకలాపాలు సాగించడానికి ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. మరికొన్ని కంపెనీలు వరుసలో ఉన్నాయి. అందుకు అవసరమైన భూ కేటాయింపులు చేస్తూ ఇటీవలనే మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది.
  • భూ కేటాయింపులు జరిగిన కంపెనీలు 12 నెలల్లోపు తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగించడంతో పాటు, నిర్దేశించిన లక్ష్యం ప్రకారం యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా అడుగులు పడుతున్నాయి.

కంపెనీ భూములు ఎక్కడంటే: విశాఖపట్నంలో టీసీఎస్‌ క్యాంపస్‌ విస్తరణ కోసం ఐటీహిల్స్‌-3 వద్ద 22 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. ఏఐ డేటా సెంటర్, క్లౌడ్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు కోసం గూగుల్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుతుంది. తొలుత మధురవాడలో భూమిని అందించాలని నిర్ణయించారు. అదే విధంగా తర్లువాడలో గుర్తించిన మరో 200 ఎకరాల్లో 80 ఎకరాల మేర భూ కేటాయింపులు అధికారులు చేయనున్నారు. మధురవాడలో 22.19 ఎకరాలను కాగ్నిజెంట్‌ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు భూ కేటాయింపులు చేశారు.

ఉర్సా క్లస్టర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఐటీ ఆఫీస్‌ స్పేస్​తో పాటు డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు, కాపులుప్పాడ వద్ద 56.5 ఎకరాలు, మరోవైపు ఐటీ హిల్‌-3లో 3.5 ఎకరాలు స్థలాన్ని కేటాయించారు. ఐటీ హిల్స్​లో ఫీనమ్​ పీపుల్ సంస్థకు 4.45 ఎకరాలు కేటాయించారు. హిల్​ నంబర్ 3లో 2.5 ఎకరాలు, అదే విధంగా హిల్​ నంబర్ 4లో 7.79 ఎకరాలు ఏఎన్​ఎస్​ఆర్​ గ్లోబల్ కార్పొరేషన్​కు ఇచ్చారు. ఐటీ హిల్‌-3పై 3.6 ఎకరాలు, సిఫీ ఇన్ఫినిట్‌ స్పేసెస్‌ లిమిటెడ్‌కు పరదేశిపాలెంలో 50 ఎకరాలు భూమిని కేటాయించారు.

ప్రస్తుతం 150 వరకు కంపెనీలు: మధురవాడలోని ఐటీ హిల్స్, నగరంలోని కలిపి వివిధ స్థాయిల ఐటీ కంపెనీలు 150 వరకు ఉన్నాయి. వీటిలో డబ్ల్యూఎన్‌ఎస్‌ (5వేల మంది), పాత్ర (3వేలు), టెక్‌మహేంద్ర (1500), కాండియంట్‌ (వెయ్యి), ఇన్ఫోసిస్‌ (వెయ్యి), ఫ్లూయింట్‌గ్రిడ్, మిరాకల్, ఏసీఎన్, మొదలైన కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలు అన్నింటిలో సుమారు 30వేల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. గత ప్రభుత్వం ఇన్నోవేషన్‌ వ్యాలీ స్టార్టప్‌ బిల్డింగ్ బోసిపోయేలా చేసింది. ప్రస్తుతం కొన్ని స్టార్టప్‌ కంపెనీలతో ఈ భవనం తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకుంటోంది.

పెట్టుబడి వివరాలు రూ.కోట్లలో:

సంస్థపెట్టుబడిఉపాధి
టీసీఎస్1,37012,000
కాగ్నిజెంట్1,5838,000
గూగుల్-10,000
ఉర్సా5,2782,500
ఫీనమ్ పీపుల్2072,500

సిఫీ ఇన్ఫినిట్

స్పేసెస్ లిమిటెడ్

16,466600
సత్య డెవలపర్స్1,5002,500
ఏఎన్​ఎస్​ఆర్ గ్లోబల్ కార్పొరేషన్1,00010,000

విశాఖలో 'టెక్‌' పరుగులు - వచ్చే 6 నెలల్లో 15 సంస్థలు రాక!

మంగళగిరికి ఐటీ కంపెనీలు - 50 వేల మందికి ఉద్యోగాలు: మంత్రి నారా లోకేశ్​

IT Companies In Visakhapatnam: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఐటీ కంపెనీలకు ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీలు, ప్రోత్సాహకాలకు ఎగనామం పెట్టారు. ఫలితంగా కొన్ని కంపెనీలు విశాఖపట్నంను విడిచి వెళ్లిపోయాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే కొత్త ఐటీ పాలసీ విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. భారీగా సబ్సిడీలను ప్రకటించి సాగర తీరానికి ఐటీ కంపెనీలకు ఆహ్వానం పలికింది.

  • కొన్ని దిగ్గజ కంపెనీలు ముందుకు వచ్చి విశాఖలో కార్యకలాపాలు సాగించడానికి ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. మరికొన్ని కంపెనీలు వరుసలో ఉన్నాయి. అందుకు అవసరమైన భూ కేటాయింపులు చేస్తూ ఇటీవలనే మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది.
  • భూ కేటాయింపులు జరిగిన కంపెనీలు 12 నెలల్లోపు తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగించడంతో పాటు, నిర్దేశించిన లక్ష్యం ప్రకారం యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా అడుగులు పడుతున్నాయి.

కంపెనీ భూములు ఎక్కడంటే: విశాఖపట్నంలో టీసీఎస్‌ క్యాంపస్‌ విస్తరణ కోసం ఐటీహిల్స్‌-3 వద్ద 22 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. ఏఐ డేటా సెంటర్, క్లౌడ్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు కోసం గూగుల్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుతుంది. తొలుత మధురవాడలో భూమిని అందించాలని నిర్ణయించారు. అదే విధంగా తర్లువాడలో గుర్తించిన మరో 200 ఎకరాల్లో 80 ఎకరాల మేర భూ కేటాయింపులు అధికారులు చేయనున్నారు. మధురవాడలో 22.19 ఎకరాలను కాగ్నిజెంట్‌ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు భూ కేటాయింపులు చేశారు.

ఉర్సా క్లస్టర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఐటీ ఆఫీస్‌ స్పేస్​తో పాటు డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు, కాపులుప్పాడ వద్ద 56.5 ఎకరాలు, మరోవైపు ఐటీ హిల్‌-3లో 3.5 ఎకరాలు స్థలాన్ని కేటాయించారు. ఐటీ హిల్స్​లో ఫీనమ్​ పీపుల్ సంస్థకు 4.45 ఎకరాలు కేటాయించారు. హిల్​ నంబర్ 3లో 2.5 ఎకరాలు, అదే విధంగా హిల్​ నంబర్ 4లో 7.79 ఎకరాలు ఏఎన్​ఎస్​ఆర్​ గ్లోబల్ కార్పొరేషన్​కు ఇచ్చారు. ఐటీ హిల్‌-3పై 3.6 ఎకరాలు, సిఫీ ఇన్ఫినిట్‌ స్పేసెస్‌ లిమిటెడ్‌కు పరదేశిపాలెంలో 50 ఎకరాలు భూమిని కేటాయించారు.

ప్రస్తుతం 150 వరకు కంపెనీలు: మధురవాడలోని ఐటీ హిల్స్, నగరంలోని కలిపి వివిధ స్థాయిల ఐటీ కంపెనీలు 150 వరకు ఉన్నాయి. వీటిలో డబ్ల్యూఎన్‌ఎస్‌ (5వేల మంది), పాత్ర (3వేలు), టెక్‌మహేంద్ర (1500), కాండియంట్‌ (వెయ్యి), ఇన్ఫోసిస్‌ (వెయ్యి), ఫ్లూయింట్‌గ్రిడ్, మిరాకల్, ఏసీఎన్, మొదలైన కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలు అన్నింటిలో సుమారు 30వేల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. గత ప్రభుత్వం ఇన్నోవేషన్‌ వ్యాలీ స్టార్టప్‌ బిల్డింగ్ బోసిపోయేలా చేసింది. ప్రస్తుతం కొన్ని స్టార్టప్‌ కంపెనీలతో ఈ భవనం తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకుంటోంది.

పెట్టుబడి వివరాలు రూ.కోట్లలో:

సంస్థపెట్టుబడిఉపాధి
టీసీఎస్1,37012,000
కాగ్నిజెంట్1,5838,000
గూగుల్-10,000
ఉర్సా5,2782,500
ఫీనమ్ పీపుల్2072,500

సిఫీ ఇన్ఫినిట్

స్పేసెస్ లిమిటెడ్

16,466600
సత్య డెవలపర్స్1,5002,500
ఏఎన్​ఎస్​ఆర్ గ్లోబల్ కార్పొరేషన్1,00010,000

విశాఖలో 'టెక్‌' పరుగులు - వచ్చే 6 నెలల్లో 15 సంస్థలు రాక!

మంగళగిరికి ఐటీ కంపెనీలు - 50 వేల మందికి ఉద్యోగాలు: మంత్రి నారా లోకేశ్​

For All Latest Updates

TAGGED:

IT COMPANIES IN VISAKHAPATNAMTECH COMPANIES TO VISAKHAINDUSTRIES TO VISAKHAVISAKHAPATNAM DEVELOPMENTAP GOVT STEPS UP TO DEVELOP VISAKHA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.