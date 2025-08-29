ETV Bharat / state

రహదారుల నిర్మాణంలో ప్లాస్టిక్​ - ఎలాగంటే? - USING PLASTIC WASTE FOR ROADS

వ్యర్థాలను పునర్వినియోగించడంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి - ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలను రేణువులుగా మార్చి రహదారులకు వాడాలని నిర్ణయం

using-plastic-waste-for-road-construction-in-andhra-pradesh
using-plastic-waste-for-road-construction-in-andhra-pradesh (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read

Using Plastic Waste For Road Construction in Andhra Pradesh : వ్యర్థాలను పునర్వినియోగించడంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఈ మేరకు ఎరువుతో పాటు ఇందులో వచ్చే ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలను రేణువులుగా మార్చి రహదారులకు వాడాలని నిర్ణయించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఈప్రక్రియ నెల్లూరు జిల్లా కావలి పట్టణంలో ప్రారంభమైంది. పట్టణంలో సుమారు ఆరెకరాల్లో ఉన్న పాత యార్డుతో పాటు కొత్తగా తుమ్మలపెంటలో ప్రారంభించిన యార్డులో 29536 టన్నుల వరకు చెత్త పేరుకుపోయినట్లు అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

టన్ను పొడి చెత్తలో నుంచి 400 కిలోల ప్లాస్టిక్‌ : తమిళనాడుకు చెందిన జిగ్మా కంపెనీ ప్రతినిధుల మార్గదర్శకంలో ప్రస్తుతం డంపింగ్‌ యార్డుల్లో చెత్తను వివిధ రకాలుగా శుభ్రం చేస్తున్నారు. టన్ను పొడి చెత్తలో నుంచి 400 కిలోల వరకు ప్లాస్టిక్‌ రానుంది. వీటిని యంత్రంలో వేసి క్రషింగ్‌ చేస్తున్నారు. ఇందులో మిగిలే వాటిని జిందాల్‌ విద్యుత్తు కంపెనీకి తరలిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

చెత్త సమస్యకు పరిష్కారం ఇలా : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం చెత్త పెద్ద సమస్యగా మారింది. చెత్త సమస్యను అరికట్టేందుకు కూటమి ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు వేస్తుంది. హానికరకంగా మారి పేరుకుపోకముందే ఈ చెత్తను తిరిగి వినియోగించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే ఇందులో వచ్చే తడి వ్యర్థాలతో ఎరువు తయారు చేస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా కేంద్రాలను అన్నిచోట్ల ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. మిగిలిన వాటిలో వచ్చే ప్లాస్టిక్‌ పదార్థాలతో రహదారులు నిర్మించాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి.

నాణ్యతలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండదు : సీసీతోపాటు తారు రోడ్లలో ప్లాస్టిక్‌ను వినియోగించే అవకాశాలున్నట్లు అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. తారు ప్లాంట్‌లో కలిపి మరిగించడంతో వచ్చే మిశ్రమంతో రోడ్లు వేస్తారు. సీసీ రోడ్లకు సిమెంట్, ఇసుక పరిమాణాలను తగ్గిస్తారు. ఆ మోతాదులో ప్లాస్టిక్‌ కలిపి రోడ్ల తయారీకి వినియోగిస్తారు. నాణ్యతలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండదని అధికారులు చెబుతున్నారు.

మొదట గుంతలు పూడుస్తారు : కావలి యార్డులో జిగ్మా కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో తయారవుతున్న ప్లాస్టిక్‌ పదార్థాలతో తొలుత పట్టణంలోని గుంతలు పూడ్చి వేయాలని నిర్ణయించినట్లు కావలి కమిషనర్​ జి. శ్రావణ్​కుమార్​ తెలుపుతున్నారు. దీనికోసం ఇప్పటికే కొన్నింటిని ఎంపిక చేశామన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామని శ్రావణ్‌కుమార్ వివరించారు.

సచివాలయంలో సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌పై నిషేధం - నేటి నుంచి అమలు

రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పానికి ప్రభుత్వం అడుగు వేస్తోంది. ఒకసారి వాడిపడేసే ప్లాస్టిక్‌ను రాష్ట్ర సచివాలయంలో నిషేధిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అగస్టు 15 నుంచి అమలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్లాస్టిక్ స్థానంలో పర్యావరణానికి హాని చేయని ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు వినియోగించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. దశలవారీగా ప్లాస్టిక్‌ను నిషేధిస్తూ వచ్చే ఏడాది జూన్ 5 నాటికి రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాష్ట్ర సచివాలయంలోని సీఎం కార్యాలయం సహా మంత్రుల బ్లాకుల్లో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై నిషేధం విధించిన విషయం విదితమే.

ప్లాస్టిక్ వద్దు.. బట్ట సంచులే ముద్దు- పర్యావరణాన్ని ప్రేమిద్దాం.. ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం!

Using Plastic Waste For Road Construction in Andhra Pradesh : వ్యర్థాలను పునర్వినియోగించడంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఈ మేరకు ఎరువుతో పాటు ఇందులో వచ్చే ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలను రేణువులుగా మార్చి రహదారులకు వాడాలని నిర్ణయించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఈప్రక్రియ నెల్లూరు జిల్లా కావలి పట్టణంలో ప్రారంభమైంది. పట్టణంలో సుమారు ఆరెకరాల్లో ఉన్న పాత యార్డుతో పాటు కొత్తగా తుమ్మలపెంటలో ప్రారంభించిన యార్డులో 29536 టన్నుల వరకు చెత్త పేరుకుపోయినట్లు అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

టన్ను పొడి చెత్తలో నుంచి 400 కిలోల ప్లాస్టిక్‌ : తమిళనాడుకు చెందిన జిగ్మా కంపెనీ ప్రతినిధుల మార్గదర్శకంలో ప్రస్తుతం డంపింగ్‌ యార్డుల్లో చెత్తను వివిధ రకాలుగా శుభ్రం చేస్తున్నారు. టన్ను పొడి చెత్తలో నుంచి 400 కిలోల వరకు ప్లాస్టిక్‌ రానుంది. వీటిని యంత్రంలో వేసి క్రషింగ్‌ చేస్తున్నారు. ఇందులో మిగిలే వాటిని జిందాల్‌ విద్యుత్తు కంపెనీకి తరలిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

చెత్త సమస్యకు పరిష్కారం ఇలా : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం చెత్త పెద్ద సమస్యగా మారింది. చెత్త సమస్యను అరికట్టేందుకు కూటమి ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు వేస్తుంది. హానికరకంగా మారి పేరుకుపోకముందే ఈ చెత్తను తిరిగి వినియోగించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే ఇందులో వచ్చే తడి వ్యర్థాలతో ఎరువు తయారు చేస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా కేంద్రాలను అన్నిచోట్ల ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. మిగిలిన వాటిలో వచ్చే ప్లాస్టిక్‌ పదార్థాలతో రహదారులు నిర్మించాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి.

నాణ్యతలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండదు : సీసీతోపాటు తారు రోడ్లలో ప్లాస్టిక్‌ను వినియోగించే అవకాశాలున్నట్లు అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. తారు ప్లాంట్‌లో కలిపి మరిగించడంతో వచ్చే మిశ్రమంతో రోడ్లు వేస్తారు. సీసీ రోడ్లకు సిమెంట్, ఇసుక పరిమాణాలను తగ్గిస్తారు. ఆ మోతాదులో ప్లాస్టిక్‌ కలిపి రోడ్ల తయారీకి వినియోగిస్తారు. నాణ్యతలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండదని అధికారులు చెబుతున్నారు.

మొదట గుంతలు పూడుస్తారు : కావలి యార్డులో జిగ్మా కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో తయారవుతున్న ప్లాస్టిక్‌ పదార్థాలతో తొలుత పట్టణంలోని గుంతలు పూడ్చి వేయాలని నిర్ణయించినట్లు కావలి కమిషనర్​ జి. శ్రావణ్​కుమార్​ తెలుపుతున్నారు. దీనికోసం ఇప్పటికే కొన్నింటిని ఎంపిక చేశామన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామని శ్రావణ్‌కుమార్ వివరించారు.

సచివాలయంలో సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌పై నిషేధం - నేటి నుంచి అమలు

రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పానికి ప్రభుత్వం అడుగు వేస్తోంది. ఒకసారి వాడిపడేసే ప్లాస్టిక్‌ను రాష్ట్ర సచివాలయంలో నిషేధిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అగస్టు 15 నుంచి అమలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్లాస్టిక్ స్థానంలో పర్యావరణానికి హాని చేయని ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు వినియోగించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. దశలవారీగా ప్లాస్టిక్‌ను నిషేధిస్తూ వచ్చే ఏడాది జూన్ 5 నాటికి రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాష్ట్ర సచివాలయంలోని సీఎం కార్యాలయం సహా మంత్రుల బ్లాకుల్లో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై నిషేధం విధించిన విషయం విదితమే.

ప్లాస్టిక్ వద్దు.. బట్ట సంచులే ముద్దు- పర్యావరణాన్ని ప్రేమిద్దాం.. ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం!

For All Latest Updates

TAGGED:

ROADS WITH WASTE PLASTICPLASTIC WASTESINGLE USE PLASTIC BANNED IN APRECYCLING WASTEUSING PLASTIC WASTE FOR ROADS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

గంటలోనే ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్​కు!- ఈ కారు స్పీడ్​కు ఎవరైనా సలాం కొట్టాల్సిందే!!

గణేశ్ నవరాత్రుల స్పెషల్ "పులిహోర పొడి" - ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే 6 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

వర్షపునీటిని నిల్వ చేసే 'స్మార్ట్‌ మాడ్యూల్స్'​ - ఒకసారి అమర్చితే 50 ఏళ్లు వాడుకోవచ్చు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.