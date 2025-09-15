ETV Bharat / state

23 వేల ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక పార్కు - 16 జోన్లుగా అభివృద్ధికి మాస్టర్‌ ప్లాన్‌

గతంలో లేపాక్షికి కేటాయించిన భూములూ కలిపి - శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కొడికొండ దగ్గర ఏర్పాటు - లీ అండ్‌ అసోసియేట్స్‌కు బాధ్యతలు

Mega Industrial Park At sathya sai district
Mega Industrial Park At sathya sai district (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 7:34 AM IST

Mega Industrial Park at Sathya Sai District : శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో కొడికొండ చెక్‌పోస్టు సరిహద్దులో లేపాక్షి నాలెడ్జ్‌ హబ్‌కు గతంలో కేటాయించిన భూములతో సహా 23 వేల ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక పార్కును అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. వాటిలో స్పేస్, ఏరోస్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, డ్రోన్, ఐటీ, పరిశ్రమలు ఇలా మొత్తం 16 క్యాటగిరీల పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనుగుణంగా దీనిని జోన్లుగా అభివృద్ధి చేయాలని వారు ప్రతిపాదించారు. విశాఖ నగరానికి మాస్టర్‌ప్లాన్‌ అందించిన లీ అండ్‌ అసోసియేట్స్‌కు ఈ పారిశ్రామిక పార్క్‌ కోసం మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ తయారీ బాధ్యతను అప్పగించారు. గతంలో లేపాక్షికి అప్పగించిన 8,844 ఎకరాలు పోగా, మిగిలిన భూములను అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. టేకులోడు దగ్గర 2 వేల ఎకరాలను సేకరించేందుకు ఏపీఐఐసీ ఇప్పటికే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.

భూసేకరణకు రూ.800 కోట్ల రుణం: భారీ పారిశ్రామిక పార్కు అభివృద్ధి కోసం సుమారు 14 వేల ఎకరాలు సేకరించే బాధ్యతలను ఏపీఐఐసీ చేపట్టింది. ఎకరానికి రూ.7-14 లక్షల వరకు రైతులకు పరిహారం కింద చెల్లించాల్సి వస్తుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ లెక్కన దాదాపు రూ.800 కోట్లు అవసరమవుతుంది. దీనికోసం రుణాన్ని తీసుకునేందుకు వివిధ ఆర్థిక సంస్థలతో ఏపీఐఐసీ సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ప్రభుత్వం ఇటీవల ఏపీఐఐసీకి దాదాపు రూ.2 వేల కోట్ల రుణాన్ని సమీకరించుకునేందుకు అనుమతించింది. భూములు అవసరమైన ప్రాంతాన్ని బట్టి రైతులకు చెల్లించాల్సిన పరిహారాన్ని నిర్ణయిస్తున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కలెక్టర్‌ నుంచి ప్రతిపాదన ఇప్పటికే ఏపీఐఐసీకి అందింది.

16 జోన్లుగా అభివృద్ధి: బెంగళూరు జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా లేపాక్షి నాలెడ్జ్​ హబ్​ సెజ్‌ కోసం ప్రతిపాదించిన భూములు ఉన్నాయి. గతంలో లేపాక్షి సంస్థకు కేటాయించిన 8,844 ఎకరాలకు మధ్యలో ప్రైవేటు భూములు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అధికారులు వాటిని సేకరిస్తున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ రూపొందించే పని డిసెంబరు నాటికి పూర్తవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఏపీఐఐసీ సేకరించే భూములకు మధ్యలో గతంలో లేపాక్షి సంస్థకు కేటాయించిన భూములు ఉన్నాయి. దీంతో భారీ పారిశ్రామిక పార్కులో వాటినీ భాగస్వామ్యం చేయాలని ఏపీఐఐసీ భావిస్తోంది. ఏ జోన్‌ను ఎవరు అభివృద్ధి చేయాలనే దానిపై కసరత్తు చేస్తున్నారు.

బెంగళూరు విమానాశ్రయానికి దగ్గరగా: భారీ పారిశ్రామిక పార్కు అభివృద్ధి కోసం ప్రతిపాదించిన ప్రాంతం బెంగళూరు దేవనహళ్లి విమానాశ్రయానికి సుమారు 75 కి.మీ.ల దూరంలో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బెంగళూరు, చెన్నై ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు భూములు దొరకడం కష్టంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయంగా భూముల కోసం ఐటీ, పరిశ్రమలు అన్వేషిస్తున్నాయి. ఇక్కడ భూములను అందుబాటులో ఉంచడం ద్వారా రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలను ఆకర్షించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి గంటన్నరలో విమానాశ్రయానికి చేరుకోవచ్చు.

వివాదాస్పద భూములకు ఎన్‌సీఎల్‌టీలో పరిష్కారం: లేపాక్షి సెజ్‌ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకున్న 8,844 ఎకరాలు హామీగా పెట్టి కంపెనీ గతంలో రుణం తీసుకుంది. 2009లో సెజ్‌కు భూముల కేటాయించడంలో నాటి కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు వివాదాస్పదమైంది. వాటిని ఈడీ గతంలో స్వాధీనం చేసుకుంది. ఆ భూములపై తీసుకున్న రుణాన్ని సంస్థ తీర్చకపోవడంతో పరిష్కారానికి నేషనల్‌ కంపెనీ లా ట్రైబ్యునల్‌ (NCLT)ను బ్యాంకులు ఆశ్రయించాయి. ఎన్‌సీఎల్‌టీ నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ భూములు స్వాధీనం చేసుకున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

