పంట కాలువ రోడ్డు నిర్మాణంపై సర్కార్​ దృష్టి - ఇక ట్రాఫిక్ చిక్కులు లేనట్టే!

విజయవాడలో ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం పంట కాలువ రోడ్డు నిర్మాణంపై దృష్టి - 100 అడుగుల రోడ్డు నుంచి గంగూరు వరకు రోడ్డు పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ది

govt_constructing_Pantakaluva_Road
govt_constructing_Pantakaluva_Road (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:49 PM IST

AP Govt Constructing Pantakaluva Road: విజయవాడ ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం పంట కాలువ రోడ్డు నిర్మాణంపై దృష్టి పెట్టింది. 100 అడుగుల రోడ్డు నుంచి గంగూరు వరకు రోడ్డును పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ది చేసి వాహనదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. సాలిపేట నుంచి గంగూరు వరకు రోడ్డు నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. ఈ రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే పటమట ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుంచి ప్రారంభమైన వాహనాలు బందరు రోడ్డులో ట్రాఫిక్​లో ఇబ్బందులు పడకుండా నేరుగా గంగూరు వరకు వెళ్లిపోవచ్చు.

రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతుండటంతో బెజవాడలో ట్రాఫిక్ మరింత పెరిగింది. వీఐపీలు తాకిడి పెరుగుతోంది. నగరంలో నుంచే జాతీయ రహదారి ఉండటంతో వేల వాహనాలు నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. దీంతో ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ జాంలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి పెనమలూరు వెళ్లాలంటే పెద్ద యుద్దమే చేయాల్సిన పరిస్థితి అందులోనూ ఉదయం, సాయంత్రం వెళ్లల్లో అయితే ఇంకా చెప్పాల్సి పని లేదు. బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి పెనమలూరు వరకు దాదాపు 20 నుంచి 30 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. నిత్యం ట్రాఫిక్​తో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో బందరు రోడ్డుకు ప్రత్యామ్నాయంగా పంట కాలువ రోడ్డును పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ది చేసి నగరంపై ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.

గతంలో పటమట ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుంచి గంగూరు వరకు వ్యవసాయ సాగు కోసం పంటకాలువ ఉండేది. విజయవాడ నగరం విస్తరణ పేరుగుతున్న నేపథ్యంలో పంట కాలువ చుట్టు పక్కల అంతా బహుళ అంతస్తుల భవనాల నిర్మాణం జరిగింది. దీంతో పంట కాలువను పూడ్చి రహదారిగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని 2000లో అప్పటి ప్రభుత్వం భావించింది. తొలుత ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుంచి ఆటో నగర్ వరకు పంట కాలువ రోడ్డును అభివృద్ది చేశారు. 2014లో టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఆటో నగర్ నుంచి కానూరు వరకు పంట కాలువ రోడ్డును అభివృద్ది చేశారు. ఇప్పుడు 100 అడుగుల రోడ్డు నుంచి పొరంకి వరకు అక్కడి నుంచి గంగూరు వరకు రోడ్డును అభివృద్ది చేసేందుకు కుటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.

2017-2018 నాటికి 25 శాతం పూర్తి: పోరంకి నుంచి గంగూరు వరకు ఉన్న పంటకాలువ రోడ్డు నిర్మాణం 6 ఏళ్లుగా నిలిచిపోయింది. 2015లో ఫేస్-1 కింద సనత్ నగర్ నుంచి 100 అడుగుల రోడ్డు వరకు అప్పటి ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ నిధులు తీసుకువచ్చి రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టారు. ఫేస్-2 కింద పోరంకి నుంచి గంగూరు వరకు సీఆర్డీఏ నిధులతో 2017-2018 నాటికి 25 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. కానీ వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక పనులు అటకెక్కాయి. పనులు నిలిచిపోవడంతో స్థానికులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇదే రహదారి వెంట పాఠశాలలు, హస్పిటల్స్ ఉండటంతో నిత్యం వేలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. విజయవాడ ట్రాఫిక్ నుంచి తప్పించుకునేందుకు పంటకాలువ రోడ్డుకు వస్తే ఇక్కడ భారీ గొతులతో రహదారి ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారిందని వాపోతున్నారు.

రోడ్డు నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి: ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రోడ్డు నిర్మాణంపై కుటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. 100 డుగుల రోడ్డు నుంచి సాలిపేట వరకు సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండే ఈ ఫేజ్-2 పనులకు గాను రూ.9 కోట్లతో ప్రణాలికలు రుపొందించారు. అలాగే ఫేజ్-3 పనుల్లో భాగంగా సాలిపేట నుంచి గంగూరు వరకు దాదాపు 885 మీటర్లు రోడ్డుకు రూ.6.2 కోట్లు మంజురు చేశారు. ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుంచి గంగూరు వరకు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణానికి ట్రాఫిక్​లో 30 నిమిషాలకుపైగా పడుతోంది. ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుంచి సనతనగర్ వరకు గతంలో పంటకాలువ రోడ్డు నిర్మించారు. అనంతరం ఫేస్-1లో సనత్నగర్ నుంచి 100 అడుగుల రోడ్డు వరకు పంటకాలువ రోడ్డు నిర్మించారు.

ఫేస్ -2 లో 100 అడుగుల రోడ్డు నుంచి సాలిపేట వరకు, ఫేజ్ -3 సాలిపేట నుంచి గంగూరు వరకు విస్తరణ పూర్తయితే వాహనాలు వేగంగా ఈ రోడ్డుపై రాకపోకలు సాగించవచ్చు. బందరు రోడ్డుపై కాకుండా ఈ పంట కాలువ రోడ్డు మీదుగా ప్రయాణం చేసి గంగూరు చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి కంకిపాడు, ఉయ్యూరు, బందరు ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించవచ్చు. పంట కాలువ రోడ్డు నిర్మాణానికి కుటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని స్థానికులు అంటున్నారు.

