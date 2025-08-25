AP Govt on Stray Dogs Issue : ఏపీలో వీధి కుక్కలు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి. ఏ గల్లీలో చూసినా గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతూ ప్రజలను బెంబెలెత్తిస్తున్నాయి. సంచులు పట్టుకుని వస్తుంటే చాలు వెంటాడుతూ పరుగెత్తిస్తున్నాయి. బైకులపై వచ్చే వాళ్లకూ భయాన్ని పుట్టిస్తున్నాయి. ఇక చిన్నపిల్లలు ఒంటరిగా కనిపిస్తే చాలు దాడులకు తెగబడుతున్నాయి. రాత్రి వేళ్లల్లోనైతే పట్టాపగ్గాలే ఉండవు. గల్లీల్లో దర్జాగా గర్జిస్తూ వీధి శునకాలు దౌర్జన్యం చేస్తున్నాయి.
శునకాల భయంతో ఇంట్లో నుంచి అడుగు తీసి బయటపెట్టాలంటే చాలు, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ గజగజ వణికిపోతున్నారు. ఇప్పటికే శునకాల దాడిలో పలువురు మృత్యువాత పడ్డారు. ఎందరో పిల్లలు గాయాలపాలయ్యారు. గుంటూరు నగరానికి చెందిన నాలుగేళ్ల బాలుడు ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 6న వీధికుక్కల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి మరణించాడు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు మోడల్ కాలనీలో గతేడాది నవంబరు 11న శునకాల గుంపు దాడిలో రెండేళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
Stray Dogs Attack Cases in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏటా 2.50 లక్షల మంది శునకాల దాడిలో గాయపడుతున్నారు. అనేకమంది మృత్యువాత పడుతున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన ఆదేశాలతో శునకాల నుంచి చిన్నారుల రక్షణకు ఏపీ సర్కార్ చర్యలు తీసుకుంటోంది. వీటి నియంత్రణ కోసం పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పలు మార్గదర్శకాలు జారీచేసింది. నిర్దేశిత ప్రాంతాల్లోనే స్థానిక సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దాతల ద్వారా కుక్కలకు ఆహారం సరఫరా చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
పెంపుడు కుక్కల యజమానులూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. స్టెరిలైజేషన్, రేబిస్ నియంత్రణ టీకాలు వేయించడంతోపాటు ఇందుకు రికార్డులు సైతం నిర్వహించాలని సూచనలు చేసింది. ఏపీలో 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో 3.50 లక్షలకుపైగా వీధి కుక్కలు ఉన్నట్లు అంచనా.
సంరక్షణ చర్యలు ఇలా :
- భవన నిర్మాణ ప్రాంతాల్లో శునకాల నుంచి కార్మికుల పిల్లల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- పాఠశాలులు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, పిల్లల సంరక్షణ కేంద్రాల వద్ద కుక్కలను గుర్తించి కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు (స్టెరిలైజేషన్), రేబిస్ టీకాలు విధిగా వేయించాలి.
- పిల్లల సంరక్షణ కేంద్రాలు, ఆట స్థలాల వద్ద శునకాలకు ఆహారం పెట్టకుండా చర్యలు చేపట్టాలి.
- పెంపుడు కుక్కలకు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి. వాటికీ రేబిస్ టీకాలు విధిగా వేయించాలి.
సుప్రీంకోర్టు సూచనలివి :
- శునకాలకు నిర్దేశిత ప్రాంతాల్లోనే ఆహారాన్ని అందించాలి. అలాంటి ప్రాంతాల్లో బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి.
- వీధుల్లో ఎక్కడపడితే అక్కడ వాటికి ఆహారం పెడితే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి.
- కుక్కల సంరక్షణ, పిల్లల రక్షణకు సంబంధించిన పట్టణ స్థానిక సంస్థలు తీసుకుంటున్న చర్యలను రియల్ టైంలో పరిశీలనకు డ్యాష్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి.
కుక్కల బెడదకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు :
- హోటళ్లు, మాంసం విక్రయించే దుకాణాలు, ఫంక్షన్హాళ్లు ఉన్నచోట వాటిలో మిగిలిన ఆహారం, వ్యర్థాలు బయట పారబోయకుండా చూడాలి.
- దాడిచేసే స్వభావం గల శునకాలను పట్టుకుని సంరక్షణ కేంద్రాలకు తరలించాలి.
- శునకాల సమస్యపై ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులపై తక్షణం స్పందించే వ్యవస్థ అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఏర్పాటుచేయాలి.
