AP Cabinet Meeting In Key Decisions: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురువారం నిర్వహించిన మంత్రిమండలి సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఏపీలో భవనాల గరిష్ఠ ఎత్తు పరిమితిని 18 మీటర్ల నుంచి 24 మీటర్లకు పెంచనున్నారు. ఈ మేరకు శాసనసభలో బిల్లు ప్రవేశపెడతారు. మంత్రిమండలిలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. అందులో ముఖ్యమైనవి ఇలా ఉన్నాయి.
2025 జనవరి 1 లేదా ఆ తర్వాత రాజధాని అమరావతిలో విద్యా ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థలకు భూమిని కేటాయించారు. అయితే వీటి అమ్మకం లేదా లీజు డీడ్ ఒప్పందాలను అమలు చేసే సందర్భంలో రీయింబర్స్మెంట్ ప్రాతిపదికన స్టాంపు డ్యూటీ చెల్లింపు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చే ప్రతిపాదన ఆమోదించారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధి విధానం 2024-29లోని ఎర్లీబర్డ్ పథకం కింద అదానీ విల్మర్ లిమిటెడ్, రామ్ షీ బయో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, బాలాజీ యాక్షన్ బిల్డ్వెల్, టైరోమర్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పట్టాభి ఆగ్రోఫుడ్స్లకు ప్రోత్సాహకాలు అందించేందుకు గతంలో చేసిన సిఫార్సులను ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించింది.
స్పేస్ సిటీకి నాలుగు ప్రధాన ప్రతిపాదనలు: స్పేస్ సిటీకి సంబంధించి తదుపరి నాలుగు ప్రధాన తయారీ ప్రతిపాదనలకు ఎకరానికి రూ.5లక్షలు కేటాయించారు. ఎర్త్ స్టోరబుల్ ఇంజిన్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ, క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ, క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ-2 సదుపాయాలను ఈ స్పేస్ సిటీలో కల్పించనున్నారు. రూ.427 కోట్ల పెట్టుబడితో మదర్ డైరీ ఫ్రూట్, వెజిటెబుల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. దీని ద్వారా 180 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. మరో రూ.786 కోట్లతో ఏస్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగానూ1000 - 1500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కలగనున్నాయి. ఏస్ ఇంటర్నేషనల్కు 73.63 ఎకరాలు కేటాయించారు.
రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టు ప్రారంభాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు అపోలో టైర్స్ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఎస్ఐపీబీ చేసిన ప్రతిపాదనలకు ఆమోదించారు. రూ.1,110 కోట్లతో ఏర్పాటు చేసే ఈ కంపెనీ ద్వారా 500 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. చిత్తూరు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయనున్న కంపెనీ నిర్మాణ పనులు 2027 డిసెంబరు నాటికి పూర్తవుతాయి. రూ.32 కోట్ల పెట్టుబడితో 93 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేసే వరాహ ఆక్వాఫార్మ్ ద్వారా 3,500 మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో 13.7 ఎకరాల్లో రూ.45 కోట్ల పెట్టుబడితో 2,500 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేలా అసోసియేషన్ ఆఫ్ లేడీ ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఓ సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తుంది.
ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు: విశాఖ జిల్లా పెందుర్తిలో 63.37 ఎకరాల్లో రూ.237 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేసే జే కుమార్ ఇన్ఫ్రాతో 5 వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇప్కో కిసాన్ సెజ్ ద్వారా 25 వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. రూ.870 కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతుంది. అనంతపురం జిల్లా మడకశిరలో రూ.1,197 కోట్ల పెట్టుబడితో హెచ్ఎఫ్సీఎల్ ఏర్పాటుతో 870 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మంత్రాలయంలో శ్రీవెంకటేశ్వర లాడ్జ్ త్రీ స్టార్, మంజీర హాస్పిటాలిటీ ఫోర్ స్టార్ హోటల్ ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహకాలు అందించేందుకు ఆమోదం. వీటితో 525 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఎన్కామ్ వైజాగ్ హోటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు ఫోర్స్టార్ హోటల్ అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహకాలు. దీంతో 250మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ఎన్పీకుంట మండలం మర్రికొమ్మదిన్నె గ్రామంలో ఏపీ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ కింద రెఫెక్స్ సోలార్ ఎస్పీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 100 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్తు ఏర్పాటుకు 30 ఏళ్ల లీజుకు ఎకరానికి రూ.31 వేల చొప్పున భూముల కేటాయించారు. ప్రతి రెండేళ్లకు 5% లీజు పెంపు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ముత్తుకుంట గ్రామంలో రూ.800 కోట్ల పెట్టుబడితో 320 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే దిశగా సౌర విద్యుత్తు సంస్థ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు, ముద్దనూర్ మండలాల్లోని గ్రామాల్లో 100 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్తు, మైలవరం మండలంలోని గ్రామాల్లో 60 మెగావాట్ల సౌర, 100 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్తు హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు హెక్సా ఎనర్జీ బీహెచ్పైవ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చేసిన అభ్యర్థనకు ఆమోదం.
అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం, గుమ్మగుట్ట, బ్రహ్మసముద్రం, కానేకల్ మండలాల్లో బ్రైట్ ఫ్యూచర్ పవర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు 349.80 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్తు కలిగి ఉంది.కాగా కుడైర్, ఉరవకొండ, వజ్రకరూర్ మండలాల్లో సెరెంటికా రెన్యువబుల్స్ ఇండియా 24 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు 250మెగావాట్ల పవన విద్యుత్తు, కర్నూలు జిల్లాలో తుగ్గలి, పత్తికొండ, దేవనకొండ, పందికోన, ఆస్పరి మండలాల్లో సెరెంటికా రీన్యూవబుల్స్ ఇండియా 25 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు 300మెగావాట్ల పవన విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులకు ఆమోదించారు.
పెట్టుబడులకు ముందస్తు ప్రోత్సాహకాలు: నాయుడుపేటలో ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డు, కాపర్ క్లాడ్ లామినెట్ ప్లాంట్, ఈఎంఎస్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని కోసం సిర్మా ఎస్జీఎస్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్, దాని సంయుక్త వెంచర్లకు 26.70 ఎకరాల కేటాయించారు. రూ.1,595 కోట్ల ప్రతిపాదిత పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. దీంతో 2,168 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రూషన్ ఫెసిలిటీని ఏర్పాటు చేసేందుకు హిండాల్కో ఇండస్ట్రీస్ చేసిన ప్రతిపాదనకు ఆమోదించారు.
పెట్టుబడికి ముందస్తు ప్రోత్సాహకాలుగా రూ.586 కోట్ల అందచేయడం ద్వారా 613 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. ఈ సౌకర్యం ఆపిల్తో సహా ప్రపంచ సాంకేతిక సంస్థలకు నాణ్యత కలిగిన అల్యూమినియం ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది. తిరుపతి మండలం సెట్టిపల్లి గ్రామంలోని అందరికీ ఇళ్లు విధానం ప్రకారం ప్రతి ఫ్లాట్ యజమానికి కనీసం 2 సెంట్లు కేటాయించేందుకు 2019లో రెవెన్యూ శాఖ చేసిన సవరణ ఆమోదించారు. ఎక్సైజ్ చట్టాన్ని సవరిస్తూ కుష్ఠు వ్యాధి లేదా ఏదైనా ఇతర అనే పదాలను తొలగించేందుకు ఉద్దేశించి ముసాయిదా బిల్లుకు ఆమోదం.
20 వేల మందికి ప్రయోజనం: రాష్ట్రంలోని 16 జిల్లాల్లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వారికి దీపం-2 పథకం ద్వారా 5 కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్లు ఇస్తున్నారు. అయితే ఇక పై వీరికి 14.2 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి నిర్ణయించింది. 5 కిలోల సిలిండర్లు ఉన్న లబ్ధిదారులకు ఇప్పటివరకూ 14.2 కిలోల సిలిండర్లకు ఇచ్చే రాయితీ అందలేదు. దీనిపై తాజాగా మంత్రిమండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని ద్వారా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని 23,912 మందికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
కడప జిల్లాలో 250 మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టు - కేబినెట్ నిర్ణయాలివే
రూ.25 లక్షల వరకూ ఉచిత చికిత్స - యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం