కర్నూలు ఉల్లి రైతుకు ఊరట - క్వింటాకు రూ.1200 ధర ప్రకటించిన ప్రభుత్వం - ONION RS 1200 QUINTAL KURNOOL

వారం రోజుల క్రితం ధరల్లేక మార్కెట్‌లో పంట వదిలేసిన రైతులు - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో అధికారులు చర్యలు - ఆగస్టు 31 నుంచి కొనుగోళ్లు ప్రారంభించిన అధికారులు

AP Government Buys Onions At RS 1200 Quintal In Kurnool District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 8:17 AM IST

AP Government Buys Onions At RS 1200 Quintal In Kurnool District : కర్నూలు రైతులు ఉల్లి ధరలు లేక, కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు లేకపోవడంతో పంటను మార్కెట్​లోనే వదిలివెళ్లిన దుస్థితి గత కొద్ది రోజుల క్రితం చూశాం. మరికొందరూ కనీసం రూ.100లకు అయినా కొనుగోలు చేయాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కనీసం రవాణా ఖర్చులకు కూడా రావడం లేదని నిరాశపడ్డారు. నష్టాల్లో ఉన్నా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం ఉల్లి కొనుగోలుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. వారంరోజుల క్రితం వరకు కనీస ధరల్లేక తెచ్చిన పంటను మార్కెట్‌లోనే వదిలి వెళ్లిన ఉల్లి రైతులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలిచింది. కనీసం వంద రూపాయలకైనా కొనుగోలు చేయండని రైతులు వేడుకున్నా వ్యాపారులు పట్టించుకోని పరిస్థితుల్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఆదుకుంది. నాలుగైదు రోజులుగా మార్క్ ఫెడ్​ మార్కెటింగ్ శాఖ ద్వారా క్వింటా ఉల్లిని 12 వందల చొప్పున కొనుగోలు చేస్తూ వారిని ఆదుకుంటుంది. తమ కష్టాలు గట్టెక్కాయంటూ ఉల్లి రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కర్నూలు ఉల్లి రైతుకు ఊరట - క్వింటాకు రూ.1200 ధర ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

కర్నూలు ఉల్లి రైతులకు నష్టాలకు ప్రభుత్వం చెక్‌ పెట్టింది. భారీ వర్షాల కారణంగా ఉల్లి పంట దెబ్బతిని వచ్చిన అరకొర దిగుబడిని మార్కెట్‌కు తీసుకెళ్తే కొనుగోలు చేసే నాథుడే లేకుండా పోయాడు. దారి ఖర్చుల కోసమైనా క్వింటా వంద రూపాయలకు కొనుగోలు చేయమని వ్యాపారులను వేడుకున్నా కనుకరించలేదు. రైతన్నల ఆందోళనపై స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

10 వేల క్వింటాళ్ల పైగా ఉల్లి కొనుగోలు : మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా క్వింటా ఉల్లిని 12 వందల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసేలా సీఎం ఆదేశించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అధికారులు ఆగస్టు 31 నుంచి కొనుగోళ్లు ప్రారంభించారు. వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయని ఉల్లిని మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తోంది. వీటిని రేషన్ దుకాణాలు, రైతు బజార్లకు సరఫరా చేస్తోంది. వచ్చిన సరుకును ఎక్కడా ఆలస్యం కాకుండా మద్దతు ధరతో కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

'క్వింటాకు రూ.1200 ధర ప్రకటించడం బాగుంది. సరకు వృథా చేయకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రభుత్వం మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది. మన ప్రక్క రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా కూడా ఈ విధమైనా ధర ప్రకటించలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం రైతులకు ఊరట కల్పించింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో సంతోషంగా ఉన్నామని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ గిట్టుబాటు ధర ఖర్చులకు వస్తుందని అన్నారు.' - కర్నూలు ఉల్లి రైతులు

ఇప్పటి వరకు 10 వేల క్వింటాళ్లకు పైగా కొనుగోలు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నష్టాల్లో ఉన్న ఉల్లి రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా నిలిచిందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మార్కెట్‌లో రైతుల నుంచి ప్రభుత్వం ఉల్లి కొనుగోలు చేసినా సరుకు త్వరగా తరలించటం లేదు. సరుకు తీసుకువెళ్లే వరకు రైతులు మార్కెట్‌లోనే పడిగాపులు కాస్తున్నారు.

కర్నూలు ఉల్లి రైతుకు ఊరట - క్వింటాకు రూ.1200 ధర ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

