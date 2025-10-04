కారవాన్లో బీచ్ అందాలను చూడొచ్చు - తక్కువ ఖర్చుతో లగ్జరీ సౌకర్యాలు
పర్యాటకరంగ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం సన్నాహాలు - కలెక్టర్ వినోద్కుమార్ ప్రత్యేక చొరవ
Published : October 4, 2025 at 9:38 AM IST
Caravan Tourism in Andhra Pradesh : ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పర్యాటకరంగ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్కుమార్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని కారవాన్ టూరిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి బీచ్ల సందర్శనకు వచ్చే పర్యాటకుల కోసం ఈ బస్సులను నడపాలని నిర్ణయించారు. పడవల్లో విహారం ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కించడానికి ఇప్పటికే హౌస్బోట్ తయారు చేయిస్తున్నారు. ఇవి అందుబాటులోకి రావటం ద్వారా పర్యాటక రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది.
బీచ్ ఒడ్డున కూర్చొని సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, పౌర్ణమి సమయంలో చంద్రకాంతిలో అలల సవ్వడి దృశ్యాలు తిలకించడానికి పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. హైదరాబాద్ నుంచి పండగ సెలవులు, వీకెండ్లో వేలమంది జిల్లాలోని సూర్యలంక, రామాపురం బీచ్లకు వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పర్యాటకశాఖ, అటవీశాఖ, ప్రైవేటు రిసార్టులు కిటకిట లాడుతున్నాయి. ఒక నెల ముందుగానే కాటేజీలను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. బీచ్ ఒడ్డున కాటేజీలు లభించటం లేదు. వసతి పరంగా కొంత ఇబ్బంది ఉంది.
అభివృద్ధే లక్ష్యంగా : దీంతో జిల్లాలో పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యంతో కారవాన్ టూరిజాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రైవేటు సంస్థల ద్వారా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ఆ వాహనాలను పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి తెస్తోంది. లగ్జరీ సౌకర్యాలతో కూడిన వాహనాన్ని శుక్రవారం రప్పించి కలెక్టర్ పరిశీలించారు. దీనిని నడుపుతున్న ప్రైవేటు సంస్థ ప్రతినిధికి ఆయన అనేక సూచనలు చేశారు.
మూడు కుటుంబాలు సెలవుల్లో భాగ్యనగరం నుంచి జిల్లాలో బీచ్లకు వచ్చి గడిపి వెళ్లటానికి కార్లలో రవాణా, వసతి, కాటేజీల అద్దెకు రూ.60 వేల నుంచి రూ.70 వేల వరకు ఖర్చవుతోంది. కారవాన్ ద్వారా రూ.40 వేల నుంచి రూ.50 వేలలోపు ప్యాకేజీతో జిల్లాలో ప్రముఖ బీచ్లు సూర్యలంక, రామాపురం, వాడరేవు, బాపట్ల భావనారాయణ స్వామి, మోటుపల్లి వీరభద్రస్వామి ఆలయాలు, చీరాల చేనేత ఉత్పత్తుల తయారీ, వేటపాలెం జీడిపప్పు ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాల సందర్శన వంటివి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
బీచ్ ఒడ్డున విశ్రాంతికి వెసులుబాటు : కారవాన్లో 12 నుంచి 14 మంది ఉండేందుకు వసతులు ఉన్నాయి. వాటిని బీచ్ ఒడ్డున ఆపి పార్క్ చేస్తారు. వీటి లోపల కూర్చునే రాత్రులు బీచ్ అందాలు ఆస్వాదించడానికి అవకాశం కల్పించనున్నారు. భోజన వసతి కోసం చెఫ్, ప్రసిద్ధ ప్రాంతాల ప్రాధాన్యం వివరించడానికి గైడ్ను అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. పర్యాటకులు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వాహనాన్ని ఆపుతారు. విశ్రాంతి తీసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. కాటేజీలు ఖాళీ లేకపోయినా వసతి విషయంలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు.
దీనిపై కలెక్టర్ వినోద్కుమార్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ నుంచి జిల్లాకు వచ్చే పర్యాటకులకు ప్రత్యేక అనుభవాన్ని, ఉత్తమ అనుభూతిని తక్కువ ఖర్చుతో అందించేలా కారవాన్ టూరిజాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నామని అన్నారు. శని, ఆదివారాల్లో సూర్యలంక బీచ్ వద్ద ప్రత్యేక బస్సును ప్రదర్శనగా ఉంచుతున్నామని అన్నారు.
