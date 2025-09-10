ETV Bharat / state

రూ.2.50 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమా - హైబ్రిడ్‌ మోడ్‌లో అమలు

యూనివర్సల్‌ హెల్త్‌ పాలసీకి ఆమోదం తెలుపుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు - అన్ని కుటుంబాలకూ నగదు రహిత వైద్య సేవలు

universal_health_policy
universal_health_policy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Govt Approves Implementation of Universal Health Policy: రాష్ట్రంలో ప్రతి వ్యక్తికీ ఉచిత ఆరోగ్య బీమా అందించాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయించింది. కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.25 లక్షల వరకు ఉచిత ఆరోగ్య బీమా అందించే బృహత్తర కార్యక్రమానికి పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం కూడా ఈ పథకానికి ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింది. ఇన్సూరెన్స్ సంస్ధల ద్వారా ఆరోగ్య బీమా పాలసీని అమలు చేయనున్నారు.

ఈ క్రమంలో అందరికీ ఆరోగ్య బీమా కల్పించేలా 'యూనివర్సల్‌ హెల్త్‌ పాలసీ' అమలుకు ఆమోదం తెలుపుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌- ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన (AB - PMJAY), డాక్టర్‌ ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ పథకం కింద హైబ్రిడ్‌ విధానంలో ఆరోగ్యబీమా అమలుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. బీమా సంస్థల ఎంపిక కోసం టెండర్లు ఆహ్వానించడానికి ఆమోదం తెలిపిన ప్రభుత్వం తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ ట్రస్ట్‌ సీఈఓ, ఏపీఎంఎస్‌ఐడీసీ ఎండీలను ఆదేశించింది.

పేదలకు రూ.25 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం: రూ.5 లక్షలలోపు వార్షికాదాయం ఉన్న పేద కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.2.50 లక్షల వరకు బీమా సంస్థ ద్వారా నగదురహిత చికిత్స అందుతుంది. రూ.2.50 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు చికిత్సలు అవసరమయ్యే ఖర్చును ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ ట్రస్ట్‌ భరిస్తుంది. ఈ హెల్త్‌ పాలసీ ద్వారా రాష్ట్రంలోని 1.43 కోట్ల పేద కుటుంబాలకు మేలు కలుగుతుంది.

వారికి కూడా నగదు రహిత వైద్యసేవలు: ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం (EHS)లో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వర్కింగ్‌ జర్నలిస్ట్స్‌ హెల్త్‌ స్కీం (WJHS) కింద ఉన్న జర్నలిస్టులు మినహా మిగిలిన ఉన్నతాదాయ వర్గాలకు ఏడాదికి రూ.2.50 లక్షల వరకు నగదురహిత సేవలు ఈ బీమా పథకం ద్వారా వస్తాయి. ఇందులో 20 లక్షల కుటుంబాలకు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం కలుగుతుంది.

ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ పథకం కింద 3,257 వైద్య సేవలు: ప్రస్తుతం డాక్టర్‌ ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ పథకం కింద 3,257 సేవలు అందుతున్నాయి. ఈ సేవలు కొత్త విధానంలోనూ కొనసాగుతాయి. 2,493 నెట్‌వర్క్‌ ఆసుపత్రుల్లోని 31 సూపర్‌ స్పెషాలిటీ విభాగాల్లో ఈ సేవలన్నీ అందిస్తారు. వీటిలో కొన్నింటిని అన్ని ఆసుపత్రుల్లోనూ అందించడం, మరికొన్నింటిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకే కేటాయించడం ఇంక అరుదైన కొన్ని శస్త్రచికిత్సలు, సేవలను ట్రస్ట్‌ పరిధిలో ఉంచడం లాంటి మార్పులు చేశారు. వీటి వల్ల లబ్ధిదారులు ప్రస్తుతం పొందుతున్న ప్రయోజనాలు ఏవీ కూడా కోల్పోరని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

అందరికీ ఆరోగ్య బీమా - 31 సూపర్‌ స్పెషాలిటీ విభాగాల్లో 3,257 వైద్యసేవలు

రూ.25 లక్షల వరకూ ఉచిత చికిత్స - యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం

