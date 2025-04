ETV Bharat / state

రూ.154 కోట్లు - 26 కిలోమీటర్లు - విశాఖలో 7 మాస్టర్​ప్లాన్​ రహదారులు - AP GOVT ON VMRDA MASTER PLAN ROADS

AP Govt on VMRDA Master Plan Roads ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 13, 2025 at 11:44 PM IST | Updated : April 14, 2025 at 7:19 AM IST 2 Min Read

AP Govt on VMRDA Master Plan Roads : విశాఖ నగరంలో మొబిలిటితో పాటు కనెక్టివిటీ పెంచేలా ఏడు మాస్టర్ ప్లాన్ రహదారుల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది. రూ.154 కోట్ల వ్యయంతో 26.7 కిలోమీటర్ల పొడవున నిర్మాణం చేపట్టేందుకు వీఎంఆర్డీఏకు సర్కార్ అనుమతిచ్చింది. బీచ్ రోడ్డుతో పాటు జాతీయరహదారి 16ని అనుసంధానించేలా మాస్టర్ ప్లాన్​ను ప్రతిపాదించింది. విశాఖపట్నంలో 7 మాస్టర్ ప్లాన్ రహదారులను చేపట్టేందుకు విశాఖ మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్​మెంట్ అథారిటీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. రూ 154 కోట్ల వ్యయంతో 26.72 కిలోమీటర్ల పొడవున రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. విశాఖలోని అర్బన్ మొబిలిటీని, కనెక్టివిటీని పెంచేలా వీటిని చేపట్టనుంది. దీంతో పాటు వేర్వేరు ప్రాంతాలకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తప్పించేలా దీనిని రూపొందించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు అత్యంత ప్రాధాన్యతగా ఈ ఏడు మాస్టర్ ప్లాన్ రహదారుల నిర్మాణానికి పురపాలక శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నేషనల్ హైవేలు, బీచ్ రోడ్డు, ఇతర ప్రధాన రోడ్లను అనుసంధానించేలా వీటి నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఈ మేరకు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లపై వీఎంఆర్డీఏ కమిషనర్ ఇచ్చిన ప్రతిపాదనల్ని పురపాలక శాఖ ఆమోదాన్ని తెలియజేసింది. ఈపీసీ ప్రాతిపదికన ఈ రహదారుల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపట్టింది.

Last Updated : April 14, 2025 at 7:19 AM IST