రాష్ట్రంలో ప్రధాన దేవాలయాలకు కొత్త ఛైర్మన్ల నియామకం - ఎక్కడ ఎవరెవరంటే ?
దేవస్థానానికి ధర్మకర్తల మండలి ఛైర్మన్లు - ప్రభుత్వం నుంచి వీటికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు రావాల్సి ఉంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 9:16 AM IST
AP Government Appoints New Chairman For Temple Board : రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఆలయాలకు ధర్మకర్తల మండలి ఛైర్మన్లను కూటమి ప్రభుత్వం నియమించింది. విజయవాడ దురామల్లేశ్వరస్వామి , శ్రీశైలం, శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం దేవస్థానాలతో పాటు వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానానికి ఛైర్మన్లను నియమించారు. అయితే, ప్రభుత్వం నుంచి వీటికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు రావాల్సి ఉంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీల అధ్యక్షులనూ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయ ఛైర్మన్గా : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి ఆలయ ఛైర్మన్గా బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ)ని ప్రభుత్వం నియమించింది. హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు బాలకృష్ణకు ఈయన ఆప్తుడు. బాలకృష్ణ అభిమాన సంఘం అధ్యక్షుడిగానూ గాంధీ ఉన్నారు. విజయవాడ శివారు పోరంకికి చెందిన బొర్రా గాంధీ తెలుగుదేశం పార్టీలోనూ చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
కాణిపాకం ఆలయ ఛైర్మన్గా : కాణిపాకం వరసిద్ది వినాయకస్వామి ఆలయ ఛైర్మన్గా వి.సురేంద్రబాబు - మణి నాయుడుకి అవకాశం కల్పించారు. ఈయన గతంలో 2018 ఆగస్టు నుంచి 2019లో ప్రభుత్వం మారే వరకు ఇదే ఆలయ ఛైర్మన్గా కొనసాగారు. సీనియర్ నేత అయిన ఈయన, గతంలో పార్టీ మండలాధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు.
శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయ ఛైర్మన్గా : భ్రమరాంబ మల్లికార్జునస్వామి - శ్రీశైలం దేవస్థానం ఛైర్మన్గా అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేటకు చెందిన బీజేపీ నేత పోతుగుంట రమేశ్నాయుడుని నియమించారు. ఈయన బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులుగాను, నంద్యాల పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 2019లో రాజంపేట అసెంబ్లీ స్థానానికి బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీచేశారు.
New Chairman For Temple Board In AP : శ్రీకాళహస్తీశ్వరస్వామి దేవస్థానం - శ్రీకాళహస్తి ఛైర్మన్గా జనసేన నేత కొట్టె సాయిప్రసాద్ని నియమించారు. ఈయన ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో, పార్టీ కేడర్తో కలిసి శ్రీకాళహస్తిలో ధర్నా చేస్తున్న ఈయనను మహిళా సీఐ అంజూయాదవ్ పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి చెంపపై కొట్టడం అప్పట్లో సంచలనమైంది. సీఐపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ జనసేన అధినేత పవన్కల్యాణ్ స్వయంగా తిరుపతి వచ్చి, ఎస్పీకి ఫిర్యాదు కూడా చేశారు.
వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ ఛైర్మన్గా :అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ ఛైర్మన్గా టీడీపీ నేత ముదునూరి వెంకట్రాజుని నియమించారు. ఈయన కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు అనుయాయునిగా ఉన్నారు. గతంలో ఆత్రేయపురం మండలపార్టీ అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. టీటీడి లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీలకు అధ్యక్షుల్ని నియమించారు. జూబ్లీహిల్స్ కమిటీకి ఏవీ రెడ్డి, హిమాయత్నగర్కు నేమూరి శంకర్గౌడ్, బెంగళూరుకు వీరాంజనేయులు, దిల్లీకి ఎదుగుండ్ల సుమంత్రెడ్డి, ముంబయికి గౌతమ్ సింగానియా, విశాఖపట్నానికి వెంకట పట్టాభిరామ్ చోడేల్ని నియమించినట్టు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ నియామకాలకు సంబంధించి అధికారికంగా ఉత్తర్వులు రావాల్సి ఉంది.
