ETV Bharat / state

రైతులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్ - కేవలం రూపాయికే సారవంతమైన మట్టి - AP FARMERS CAN USE IN DIG SOIL

AP Farmers Can Use in Dig Soil ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 16, 2025 at 8:29 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 9:12 PM IST 1 Min Read

AP Farmers Can Use in Dig Soil : రైతుల ప్రయోజనాల కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రసాయన ఎరువుల వాడుకంతో చప్పగా ఉన్న నేలలను సారవంతంగా మార్చుకోడానికి బహుళ ప్రయోజనాన్ని సర్కార్ కల్పిస్తోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా సొంత గ్రామాల పరిసరాల్లో ఉన్న చెరువు, జలాశయాల్లో ఒండ్రు మట్టిని పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి సర్కార్ అనుమతి ఇచ్చింది. మట్టిని పొలాల్లో కలపడం వల్ల పంట దిగుబడి రెట్టింపు స్థాయిలో వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతేకాకుండా మోతాదుకు మించి వాడుతున్న రసాయన మందులు, ఎరువులకు చెక్‌ పెట్టడానికి ఇదొక మార్గంగా భావిస్తోంది. మీటర్ లోతు దాకా : చెరువు, జలాశయాల్లోని ఒండ్రు మట్టిని అన్నదాతలు తమ పొలాల్లో తీసుకెళ్లడానికి కూటమి ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. ఎక్కడికక్కడ జలవనరుల శాఖ(ఎంఐ) డివిజన్ల ఈఈలకు అర్జీ చేసుకోవాలి.

Last Updated : May 16, 2025 at 9:12 PM IST