నాడు హైదరాబాద్‌కు మైక్రోసాఫ్ట్‌ - నేడు విశాఖకు గూగుల్‌: సీఎం చంద్రబాబు

విశాఖలో డేటాసెంటర్‌ గూగుల్‌తో ఏపీ చారిత్రక ఒప్పందం - టెక్‌ ప్రపంచంలో ఏపీకి నేడు చరిత్రాత్మక రోజు

Data Center From Visakhapatnam AP Agreement With Google
Data Center From Visakhapatnam AP Agreement With Google (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 1:03 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 1:54 PM IST

Data Center From Visakhapatnam AP Agreement With Google: ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్‌ విశాఖలో అడుగుపెడుతోందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. గతంలో హైదరాబాద్‌లో హైటెక్‌ సిటీని అభివృద్ధి చేశామని, ప్రస్తుతం విశాఖను కూడా ఐటీ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దబోతున్నట్లు చెప్పారు. విశాఖపట్నంలో గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుపై దిల్లీలో ఆ సంస్థతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం సందర్భంగా ‘భారత్‌ ఏఐ శక్తి’ పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్‌, అశ్వినీ వైష్ణవ్‌, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్‌, గూగుల్‌ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

ఆనాడు హైదరాబాద్‌కు మైక్రోసాఫ్ట్‌ తీసుకొచ్చాం, ప్రస్తుతం విశాఖకు గూగుల్‌ను తీసుకొస్తున్నామని అన్నారు. సాంకేతికతలో కొత్త ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి. డిజిటల్‌ కనెక్టివిటీ, డేటా సెంటర్‌, ఏఐ, రియల్‌టైమ్‌ డేటా కలెక్షన్లు ముఖ్యమైనవి. సాంకేతికను అందిపుచ్చుకోవడంలో ఏపీ ముందు ఉంటుంది. 2047 నాటికి వికసిత్‌ భారత్‌ మనందరి లక్ష్యమని వెల్లడించారు. హార్డ్‌ వర్క్‌ కాదు, స్మార్ట్‌ వర్క్‌ నినాదం తీసుకొచ్చామన్నారు. ఐదేళ్లలో గూగుల్‌ 15 బిలియన్‌ డాలర్లు ఖర్చు పెడతామనడం సంతోషదాయకం అని సీఎం అన్నారు.

నాడు హైదరాబాద్‌కు మైక్రోసాఫ్ట్‌ - నేడు విశాఖకు గూగుల్‌: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటులో ప్రధాని మోదీ కీలకంగా వ్యవహరించారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రులు అశ్వినీ వైష్ణవ్, నిర్మలా సీతారామన్​కు ధన్యవాదాలు సీఎం తెలియజేశారు. గూగుల్ డేటా సెంటర్‌ను విశాఖకు తీసుకురావడంలో లోకేష్‌ ప్రధాన పాత్ర పోషించారన్నారు. హైదరాబాద్‌లో హైటెక్ సిటీ నిర్మాణం, ఐటీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించామన్నారు. ప్రధాని మోదీ టెక్నాలజీని వేగంగా అందిపుచ్చుకుంటారు. వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ ద్వారా రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రోత్సాహం, ప్రతి కుటుంబానికి ఏఐని దగ్గర చేసేలా ప్రయత్నిస్తామని పేర్కొన్నారు.

టెక్​ ప్రపంచంలో చారిత్రాత్మక రోజు: 'కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఏపీలో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయి. డిజిటల్‌ హబ్‌గా దేశానికి కూడా మంచి గుర్తింపు వస్తుంది. గూగుల్‌ విశాఖలో అడుగుపెట్టడం సంతోషదాయకం. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు కొదవే లేదు. విజనరీ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయకత్వంలో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయి. డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగాల్లో కొత్త అధ్యాయం. గ్లోబల్ టెక్ మ్యాప్‌పై ఏపీని మరింత బలంగా నిలబెట్టే మైలురాయి అవుతుంది. ఏపీ, గూగుల్‌కే కాదు. భారత్‌కు కూడా ఇదొక చరిత్రాత్మకమైన రోజు' అని లోకేశ్​ అన్నారు.

గూగుల్ క్లౌడ్ గ్లోబల్ సీఈవో: 'గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ హబ్‌గా విశాఖ మారనుంది. విశాఖ నుంచి 12 దేశాలతో సబ్ సీ-కేబుల్ విధానం ద్వారా అనుసంధానం చేస్తాం. అమెరికా వెలుపల పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇదే తొలిసారి. జెమినీ-ఏఐ, గూగుల్ అందించే ఇతర సేవలూ ఈ డేటా సెంటర్ ద్వారా అందుతాయి. ఈ డేటా సెంటర్ ద్వారా ప్రపంచస్థాయి ఏఐ నిపుణులు తయారయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. వచ్చే ఐదేళ్లల్లో 15 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెట్టుబడులకు అవకాశం ఉంది. భారత్‌కే కాదు, విశాఖ నుంచి వివిధ దేశాలకు కనెక్టివిటీకి అవకాశం ఉంది' అని గూగుల్ క్లౌడ్ గ్లోబల్ సీఈవో థామస్ కురియన్‌ అన్నారు.

నిర్మలా సీతారామన్‌: 'ప్రధాని మోదీ దూరదృష్టితో అనేక సంస్కరణలు వచ్చాయి. నూతన ఆవిష్కరణలను అందిపుచ్చుకోవడంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ముందుంది. అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్‌ను 2047కల్లా సగర్వంగా నిలబెట్టాలన్న కల సాకారమవుతుంది. విజనరీ నాయకత్వం, దూరదృష్టితో అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయనేందుకు ఇదొక నిదర్శనం. సరైన నమయంలో సరైన నాయకులు వస్తే అభివృద్ధి వేగవంతమవుతుంది' అని కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ అన్నారు.

'నైపుణ్యం ఉన్న యువతకు మరెన్నో అవకాశాలు': సాంకేతికత ప్రపంచాన్నే మార్చేస్తోందని కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ అన్నారు. ఈ రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు. నైపుణ్యం ఉన్న యువతకు మరిన్ని అవకాశాలు రాబోతున్నాయన్నారు. విశాఖలో 1 గిగావాట్‌ హైపర్‌ స్కేల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుపై ఏపీ ప్రభుత్వం దిల్లీలో గూగుల్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అశ్వినీ వైష్ణవ్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్, గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ సీఈఓ థామస్‌ కురియన్, గ్లోబల్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ బికాస్‌ కోలే, గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ ఆసియా ఫసిఫిక్‌ విభాగం అధ్యక్షుడు కరణ్‌ బజ్వాలు పాల్గొన్నారు. వైజాగ్‌ను ఏఐ సిటీగా మార్చేందుకు పునాది వేసే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా గూగుల్‌ సుమారు 10 బిలియన్‌ అమెరికన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది.

విశాఖకు రానున్న మరో ప్రతిష్ఠాత్మక ఐటీ సంస్థ - రైడైన్​తో మరో ముందడుగు!

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ - 'విశాఖ'లో 6 బిలియన్‌ డాలర్లతో ఏర్పాటు

