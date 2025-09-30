ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్లో అదనంగా రెండు వస్తువులు - అవి ఏంటంటే?
ఏటా 3.20 లక్షల మంది తల్లులకు అందించాలన్న లక్ష్యం - గతంలో ఒక్కో కిట్కు రూ.1,504 ఖర్చు అవుతుందని అంచనా
Published : September 30, 2025 at 1:17 PM IST
AP Government Two items To NTR Baby Kit Scheme: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవించిన వారికి ఉచితంగా అందించే ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్లో మరో రెండు అదనపు వస్తువులు చేర్చారు. ఇటీవల ఈ కిట్ను పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అదనంగా ఫోల్డబుల్ బెడ్, బ్యాగ్ను చేర్చాలని ఆదేశించారు. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ దీని కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
బేబీ కిట్లో దోమ తెరతో కూడిన పరుపు, వాటర్ ప్రూఫ్ షీటు, దుస్తులు, న్యాప్కిన్లు, తువాలు, సబ్బు, సబ్బు పెట్టె, పౌడర్, ఆయిల్, షాంపూ, బొమ్మ ఇలా 11 వస్తువులు ఇచ్చేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఫోల్డబుల్ బెడ్, బ్యాగ్నూ ఇవ్వనున్నారు. దీనితో వాటి సంఖ్య 13కి చేరింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవానికి వచ్చి, డిశ్ఛార్జి అయ్యేటప్పుడు తల్లులకు ఉచితంగా ఈ కిట్లు అందజేస్తారు. గతంలో ఒక్కో కిట్కు రూ.1,504 ఖర్చు అయ్యేదని అంచనా వేస్తే, ఈ రెండు వస్తువుల చేరికతో అదనంగా రూ.450 వ్యయం కానుంది.
ఏటా 3 లక్షల మందికి పైనే: రాష్ట్రంలో ప్రతీ సంవత్సరం సుమారు 3.20 లక్షల మంది తల్లులకు ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్లు అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం 2016లో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొన్నాళ్లు అమలు చేసి నిలిపివేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ‘ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్’ పేరుతో పథకాన్ని పునః ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. మొదట్లో 11 వస్తువులతో బేబీ కిట్ పంపిణీ చేయాలనుకుంది. ఈ కిట్కు అయ్యే ఖర్చును రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి అమలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
గతంలో వీటికి ప్రజాదరణ ఉండడంతో బేబీ కిట్ల సరఫరా పథకాన్ని పునః ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. ఈ పథకాన్ని 2014-19లో టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అమలు చేసింది. తర్వాత అధికారంలో వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొన్ని సంవత్సరాలు అమలు చేసి రద్దు చేసింది. ప్రస్తుతం నవజాత శిశువుల ఆరోగ్యం కోసం 13 వస్తువులతో కూడిన బేబీ కిట్ అందుబాటులో తీసుకురానున్నారు. రాష్ట్రంలో సగానికి పైగా ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లోనే ప్రసవాలు జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే తల్లులకు ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్ల పంపిణీ చేయనున్నారు.
ఈ పథకానికి రూ.65 కోట్లు అంచనా: ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్యసేవలు - మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి సంస్థ (APMSIDC) ద్వారా 26 జిల్లాల్లోని డీఎంహెచ్వోలు, డీసీహెచ్ఎస్లు, జీజీహెచ్లకు రెండు సంవత్సరాల పాటు ‘రేట్ కాంట్రాక్ట్’ పద్ధతిలో కిట్లు సరఫరా చేసేలా జూన్లో టెండర్లు పిలిచింది. పలు సంస్థలు ఆసక్తి చూపించాయి. సీఎం ఆదేశాల మేరకు అదనంగా రెండు వస్తువులను చేర్చాల్సి రావడంతో మళ్లీ టెండర్లు పిలవాలని నిర్ణయించారు. ఈ పథకం అమలుకు రూ.65 కోట్లు అవసరం అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నిధులివ్వగానే వెంటనే టెండర్లు పిలిచేందుకు ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
