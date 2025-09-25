ఇక్కడ కొంటున్నారు అక్కడ అమ్ముతున్నారు - ఉచిత ఇసుకను పక్కదారి పట్టిస్తున్న అక్రమార్కులు
ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి తూట్లు పొడుస్తున్న దళారులు - ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు ఎగుమతి చేస్తూ కోట్ల ఆర్జిస్తున్న అక్రమార్కులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 11:57 AM IST
Free Sand Scam in Andra Pradesh : నిర్మాణరంగంలో వేగం పెంచడం, కార్మికులకు మేలు చేసే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచిత ఇసుక పథకాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తోంది. దీనిని కొందరు అక్రమార్కులు అనుకూలంగా మలచుకొని తెలంగాణకు ఎగుమతి చేస్తూ కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నారు. ఈ దందాపై ఉభయ గోదావరి జిల్లాల అధికారులు సమగ్ర విచారణ చేయడం ద్వారా పాత్రధారుల బండారం బయటపడే అవకాశముంది. కాదేదీ అక్రమాలకు అనర్హం అన్నట్లు కొందరు వ్యాపారులు చెలరేగిపోతున్నారు. ప్రభుత్వం సదుద్దేశంతో నిర్వహిస్తున్న ఉచిత పథకాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు.
ఉచిత ఇసుకను పక్కదారి పట్టిస్తున్న అక్రమార్కులు : సరిహద్దు గ్రామాలే అడ్డాగా దందా సాగిస్తున్నారు. తూర్పుగోదావరిలోని చిడిపి, కుమారదేవం, వేగేశ్వరపురం, ఆరికిరేవుల రీచ్లు, నిల్వ కేంద్రాల నుంచి తెలంగాణకు యథేచ్ఛగా ఇసుక సరఫరా అవుతోంది. ఏలూరు జిల్లాలోని సరిహద్దు గ్రామాల్లో నిర్మాణాలకు ఇసుక అవసరమని తీసుకెళ్తూ అక్కడి నుంచి తెలంగాణకు తరలిస్తున్నారు. జనవరి నుంచి సీతానగరానికి 50 వేల మెట్రిక్ టన్నులు, రాఘవాపురానికి 30 వేల టన్నులు, ఎర్రగుండవల్లి, జీలుగుమిల్లికి 10 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుక తరలింది. ఆయా గ్రామాల్లో 90 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకతో చేపట్టిన నిర్మాణాలు లేవు. దీంతో ఇసుక పక్కదారి పట్టినట్లు జిల్లా భూగర్భగనుల శాఖ అధికారులు నిర్ధారించారు.
ఇళ్లకు ఇసుక తీసుకెళ్లొద్దు - యార్డుకే తరలించాలి - ట్రాన్స్పోర్ట్ యజమానులకు ఏజెన్సీల బెదిరింపు
పది రోజుల వ్యవధిలోనే : రాష్ట్రంలో ఉచిత ఇసుక విధానం వల్ల టన్ను ధర 160 ఉండగా, తెలంగాణకు దళారులు టన్నును 2వేల 500 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా 90 వేల టన్నుల ఇసుకను సుమారు రూ. 1.44 కోట్లకు కొనుగోలు చేసి రూ. 22.50 కోట్లు విక్రయించినట్లు సమాచారం. ఇసుక పక్క రాష్ట్రాలకు తరలకుండా అడ్డుకునేందుకు అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించినా ఎక్కడా అవి లేవు. ఈ నెల 10న తెలంగాణ సరిహద్దులోని ఏడు గ్రామాలకు 289 ఆర్డర్లు వస్తే రూ. 8వేల 631 మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుక తరలింది. విచారణ ప్రారంభమవడంతో 11 నుంచి 20 వరకు కేవలం 42 ఆర్డర్లకు వెయ్యి మెట్రిక్ టన్నులే వెళ్లింది. అంటే పది రోజుల వ్యవధిలో స్థానికంగా 7వేల 631 టన్నుల వినియోగం తగ్గిపోవడం బట్టి ఏ స్థాయిలో అక్రమాలు జరిగాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
సరిహద్దు గ్రామాలే అడ్డాగా దందా : స్థానికంగా ఫిర్యాదు అందడంతో పదిరోజులుగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా భూగర్భగనుల శాఖ అధికారులు సమగ్ర విచారణ చేపట్టారు. పెద్ద ఎత్తున ఇసుక రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటినట్లు నిర్ధారించారు. తూర్పులో అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దులు లేకపోవడంతో ఏలూరు కలెక్టర్కు నివేదిక పంపించారు. దీని గురించి గనులశాఖ అధికారి ఫణిభూషణ్రెడ్డి వద్ద ప్రస్తావించగా ఇసుక రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటిన మాట వాస్తవమేనని సమగ్ర విచారణ నివేదికను రెండు జిల్లాల కలెక్టర్లకు అందజేశామన్నారు.