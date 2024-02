9 నెలల్లో రాబడి 58 %, అప్పులు 128 % - లెక్కలను వెలువరించిన కాగ్‌

AP Financial Condition in First Three Quarters: రాష్ట్రం 9 నెలల ఆర్థిక ముఖచిత్రంలో 58 శాతం రాబడి వస్తే, 128 శాతం అప్పులు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు కంప్ర్టోలర్‌ అండ్‌ ఆడిటర్‌ జనరల్‌ - కాగ్‌ తొలి మూడు త్రైమాసికాల లెక్కలను బుధవారం వెలువరించింది. రాష్ట్రానికి చెందిన రెవెన్యూ లోటు 224 శాతం పెరిగిందని అందులో స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇచ్చిన అప్పులు ఇంకా ఉండొచ్చు కానీ కాగ్‌కు ఆ లెక్కలు జగన్‌ సర్కార్‌ ఇవ్వలేదు.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో వైఎస్ జగన్‌ సర్కారులో చిట్టచివరి ఆర్థిక సంవత్సరమూ అస్తవ్యస్తంగానే ఉంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి మూడు త్రైమాసికాల మొత్తం లెక్కలను కాగ్‌ (Comptroller and Auditor General of India) బుధవారం వెలువరించింది. ఈ తొమ్మిది నెలల్లో రాష్ట్రానికి ఆశించిన రెవెన్యూ, పన్నుల రాబడులు లేవు. ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తానికి చేస్తామన్న అప్పుల కంటే ఇంకా ఎక్కువగా తొలి 9 నెలల్లోనే చేసేశారు. ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇచ్చి కార్పొరేషన్ల ద్వారా తెచ్చిన రుణాలను కాగ్‌కు చెప్పకుండా వైసీపీ ప్రభుత్వం దాటవేస్తోంది.

కొత్త ఏడాదికి అప్పులతో స్వాగతం పలికిన సీఎం జగన్

ఈ ఏడాది మొత్తానికి 2 లక్షల 6 వేల 224 కోట్ల రెవెన్యూ రాబడి వస్తుందని అంచనా వేస్తే, తొమ్మిది నెలల్లో డిసెంబరు నెలాఖరు వరకు లక్షా 19 వేల 125.85 కోట్లే దక్కింది. అంచనా వేసిన మొత్తంలో 57.8 శాతం మాత్రమే రాబడి సాధించారు. పన్నుల రాబడి లక్షా 43 వేల 989.37 కోట్లు వస్తుందని లెక్కిస్తే 91 వేల 136.21 కోట్లే వచ్చింది. మొత్తం అంచనాల్లో ఇది కేవలం 63% మాత్రమే.

ఈ ఏడాది మొత్తం మీద 54 వేల 587.52 కోట్ల అప్పులు తీసుకోవాలని అంచనా వేశారు. కానీ తొలి తొమ్మిది నెలల్లో ప్రభుత్వం 69 వేల 716.33 కోట్ల అప్పు తీసుకుంది. అంచనాలతో పోలిస్తే 128 శాతం అప్పు చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఏడాది మొత్తం మీద రెవెన్యూ లోటు 22 వేల 316 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఇప్పటికే అది 49 వేల 996 కోట్లకు చేరిపోయింది. రెవెన్యూ లోటు అంచనాలతో పోలిస్తే 224 శాతం ఉంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆర్‌బీఐ హెచ్చరిక - రుణం తీసుకునే సంస్థలపై పట్టు ఉండాలని సూచన

ఇందులో మొత్తంగా రాబడి ఎక్కడ ఎలా తగ్గిందంటే, జీఏసీ విభాగంలో 47 వేల 616 కోట్లకు అంచనా వేస్తే, 33 వేల 581 కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అంటే అంచనాతో పోలిస్తే వచ్చిన మొత్తం 70 శాతమే. అదే విధింగా స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల ఫీజులు 12 వేల కోట్లకు అంచనా వేస్తే, వచ్చిన మొత్తం 7 వేల 25 కోట్లు. అమ్మకపు పన్ను ద్వారా 25 వేల 402 కోట్లకు అంచనా వస్తే, కేవలం 13 లేస 806 కోట్లు మాత్రమే వచ్చింది.

రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ద్వారా 18 వేల కోట్లకు అంచనా వేస్తే, 11 వేల 308 కోట్లు వచ్చాయి. కేంద్ర పన్నుల్లో వాటా 28 వేల 23 కోట్లకు అంచగా ఉండగా, 19 వేల 740 కోట్లు వచ్చాయి. పన్నేతర రాబడి 15 వేల 400 కోట్లకు అంచగా ఉండగా, వచ్చింది మాత్రం 3 వేల 971 కోట్లుగా ఉంది. ఇలా వివిధ విభాగాల్లో మొత్తంగా రెవెన్యూ లోటు అంచనాలతో పోలిస్తే 224 శాతం ఉంది.

జగన్‌ పాలనలో మితిమీరిన అప్పు - ముందుంది ముప్పు : కాగ్‌ హెచ్చరిక