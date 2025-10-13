ETV Bharat / state

బార్‌కోడ్‌ స్కాన్‌ చేస్తే మద్యం వివరాలు - ప్రతి సీసాకు సర్టిఫికేషన్

‘ఇన్‌వాలిడ్‌ బార్‌కోడ్‌’ అని వస్తే నకిలీ మద్యం అన్న సంకేతం - 14405 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు

excise suraksha app (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
AP EXCISE SURAKSHA APP: నకిలీ మద్యం తయారీ వ్యవహారానికి సంబంధించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాలకు సాంకేతికత సాయంతో అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఏపీ ఎక్సైజ్ సురక్ష పేరుతో యాప్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన ప్రభుత్వం, తాము కొంటున్న మద్యం నకిలీనో, కాదో అనేది వినియోగదారులే తెలుసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. యాప్ వినియోగానికి సంబంధించి ప్రచారం కల్పించే దిశగా కూడా అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. యాప్ పనితీరు, క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగంపై ప్రస్తుతం తెలుసుకుందాం.

‘‘ఏపీ ఎక్సైజ్‌ సురక్ష’’‌ - బార్‌కోడ్‌ స్కాన్‌ చేస్తే మద్యం వివరాలు (ETV)

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నకిలీ మద్యం ముఠాలను చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఒక నూతన యాప్​ తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉండవల్లిలో తన నివాసంలో ఆదివారం ప్రారంభించిన ‘ఏపీ ఎక్సైజ్‌ సురక్ష’ యాప్‌ వల్ల ఇకపై నకిలీ మద్యం అమ్మకాలపై నియంత్రణ సాధ్యమవుతుంది.

ఈ యాప్‌ ఉపయోగించేవారు మద్యం సీసాపై ఉన్న బార్‌కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేయాలి. స్కాన్ చేసిన వెంటనే సీసా హీల్‌కోడ్‌, బ్రాండ్ పేరు, పరిమాణం, బ్యాచ్ ఐడీ, తయారీ సంస్థ, తయారీ తేదీ, ఎంఆర్​పీ, ఏ డిపో నుంచి వచ్చింది, ఏ షాపులో అమ్మాలి అనే వివరాలన్నీ వినియోగదారుడి మొబైల్‌లో ప్రత్యక్షమవుతాయి. ఈ సమాచారం సీసాపై ఉన్న ముద్రిత వివరాలతో సరిపోల్చుకుంటే, అది అసలైన మద్యమా లేక నకిలీదా అనే విషయం తేలిసిపోతుంది. ఇకపై నకిలీ మద్యం విక్రయాలను నిరోధించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

నకిలీ మద్యం గుర్తింపు ఎలా?: వినియోగదారు బార్‌కోడ్ స్కాన్ చేసినప్పుడు "ఎర్రర్‌" లేదా "ఇన్‌వాలిడ్‌ బార్‌కోడ్‌" అనే సందేశం వచ్చినట్లయితే, అది నకిలీ మద్యం అయి ఉండే అవకాశముంది. అటువంటి సందర్భాల్లో వినియోగదారులు 14405 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌కు కాల్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఫిర్యాదుదారుల సమాచారం గోప్యంగా ఉంచుతారని ప్రభుత్వం హామీ ఇస్తోంది.

అమ్మకందారులపై ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ: ప్రతి మద్యం సీసా అమ్మేముందు దుకాణదారులు కూడా ‘ఏపీ ఎక్సైజ్‌ సురక్ష’ యాప్‌ ద్వారా బార్‌కోడ్‌ను స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి స్కాన్ చేసి అమ్మకం పూర్తయితే, ఆ సమాచారం సర్వర్‌లో నమోదవుతుంది. దీనివల్ల బెల్ట్ షాపుల్లో మద్యం విక్రయాలు జరగకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు, జియోట్యాగింగ్‌ సదుపాయంతో సీసా అమ్మాల్సిన ప్రాంతం ముందుగా నిర్ణయించారు. దానిని మరోచోట అమ్మితే, అది నేరంగా పరిగణించి చర్యలు తీసుకోవచ్చు.

ట్రేసబిలిటీ, సర్టిఫికేషన్‌: ఈ యాప్ ద్వారా ప్రతి మద్యం సీసా కోసం ట్రేసబిలిటీ (తయారీ నుంచి అమ్మకం వరకు ట్రాక్ చేసే వ్యవస్థ), సర్టిఫికేషన్ లభ్యం అవుతుంది. ఇది వినియోగదారులకు భద్రత కల్పించడంతోపాటు ప్రభుత్వ ఆదాయానికి నష్టం నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

అందుబాటులోకి వచ్చే తేదీలు:

  • వినియోగదారులు: అక్టోబర్ 14 (సోమవారం) నుంచి యాప్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.
  • అమ్మకందారులు: అక్టోబర్ 16 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది.

'ఏపీ ఎక్సైజ్‌ సురక్ష యాప్‌'తో నకిలీ మద్యం గుర్తింపు - ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు

