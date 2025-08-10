Essay Contest 2025

ఏపీలో ఎటూ తేలని ఇంజినీరింగ్‌ కౌన్సెలింగ్‌ - ఆందోళనలో విద్యార్థులు - AP EAPCET 2025 SEAT ALLOTMENT ISSUE

స్థానిక, స్థానికేతర కోటాపై హైకోర్టులో కేసు - పరిష్కారం ఎప్పటికో తెలియక విద్యార్థుల ఆందోళన - తొలివిడతలో సీట్లు పొందినవారు చేరాలంటున్న యాజమాన్యాలు

AP EAPCET Counseling 2025
AP EAPCET Counseling 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 9:56 AM IST

AP EAPCET Counseling 2025 : రాష్ట్రంలో స్థానిక, స్థానికేతర సమస్యతో ఇంజినీరింగ్‌ రెండోవిడత కౌన్సెలింగ్‌ వాయిదా పడింది. దీంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. మరోవైపు మొదటి విడతలో సీట్లు పొంది, కాలేజీల్లో రిపోర్ట్ చేసినవారు వెంటనే చేరాలని యాజమాన్యాలు ఒత్తిడి చేస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల హాస్టల్‌ సదుపాయం కావాలంటే ముందుగానే డబ్బులు చెల్లించాలని, లేదంటే వసతి ఉండదని చెబుతున్నాయి. ఫలితంగా విద్యార్థులు ఏంచేయాలో తేల్చుకోలేకపోతున్నారు.

విశాఖపట్నంలోని ఓ ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ యాజమాన్యం హాస్టల్‌ బుకింగ్‌ చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేస్తోంది. ఇక్కడ హాస్టల్‌ కావాలంటే రూ.60,000లు చెల్లించాలి. రెండోవిడతలో ఆ కళాశాలలో చేరకపోతే డబ్బులు వృథాగా పోతాయి. మొదటి విడతలో సీటు పొందినవారిలో చాలామంది మెరుగైన బ్రాంచి, కళాశాల కోసం రెండోవిడత కౌన్సెలింగ్‌లో పాల్గొన్నారు.

ఇంజినీరింగ్‌ సీట్ల కేటాయింపును వాయిదా వేసిన సాంకేతిక విద్యాశాఖ ‘హైకోర్టు ఆదేశాలతో కేటాయింపులు ఆలస్యమవుతాయి. ధర్మాసనం నిర్దేశించినట్లు కచ్చితమైన తేదీని తెలియజేస్తాం’ అని వెబ్‌సైట్‌లో సమాచారాన్ని ఉంచింది. ఇక ఈ కేసు ఎప్పటికి తేలుతుందో, సీట్లు ఎప్పటికి కేటాయిస్తారో స్పష్టత లేదు. మరోవైపు మొదటి విడతలో సీట్లు పొందిన అభ్యర్థులకు ఈ నెల 4 నుంచి తరగతులు ప్రారంభించాలని ఉన్నత విద్యాశాఖ ఆదేశాలిచ్చింది. దీంతో ప్రైవేట్, డీమ్డ్, ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలల్లో చేరిన వారికి తరగతులు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో రెండోవిడతపై ఆశలు పెట్టుకున్న విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

చేరిన తర్వాత మార్పు : ఆంధ్రప్రదేశ్​ పునర్విభజన జరిగి పది సంవత్సరాలు పూర్తవడంతో రాష్ట్రప్రభుత్వం స్థానిక, స్థానికేతర రిజర్వేషన్‌కు మే నెల 12న ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. దీని ప్రకారం బీటెక్‌ కంటే ముందు నాలుగేళ్లలో ఒక్క సంవత్సరం బయట రాష్ట్రాల్లో చదివినా వారు స్థానికేతరులే అవుతారు. తల్లిదండ్రులు పదేళ్లు సొంత రాష్ట్రంలో ఉన్నట్లు సర్టిఫికెట్లు సైతం సమర్పించాలి. ఏపీలో పదోతరగతి వరకు చదివి, ఇంటర్మీడియట్‌ తెలంగాణలో చదివినా స్థానికేతరులుగా పరిగణిస్తారు. ఈ జీఓ కంటే ముందే 2023-2024లోనే చాలామంది తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్‌కు ప్రవేశాలు పొందారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన జీఓతో తమ పరిస్థితి మారిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తమను స్థానికేతరులుగా పరిగణించడంపై ముగ్గురు అభ్యర్థులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పిటిషనర్లను ఏపీలో స్థానిక అభ్యర్థులుగా పరిగణించి, వారి దరఖాస్తులు స్వీకరించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది. దీంతో వారు సాంకేతిక విద్యాశాఖను సంప్రదించారు. ఇలా ఆ ముగ్గురికే సీట్లు కేటాయిస్తే ఇబ్బందులుంటాయని సాంకేతిక విద్యాశాఖ సీట్ల కేటాయింపును తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి, హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.

AP Engineering Counseling Case : మరోవైపు ఇంజినీరింగ్‌లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించిన ఈఏపీసెట్‌లో అత్యుత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులు కన్వీనర్‌ కోటాలో చేరేందుకు ఆసక్తి కనబరచడం లేదు. ఐఐటీ, నీట్, ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో చేరేందుకు తరలిపోతున్నారు. ఈఏపీసెట్‌లో 1 నుంచి 200 లోపు ర్యాంకులు సాధించిన వారిలో కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే కౌన్సెలింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. 500 లోపు ర్యాంకులు వచ్చిన వారిలో 12 మంది విద్యార్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఇంజినీరింగ్‌ విద్య చదివేందుకు మొగ్గుచూపారు.

మెరికల్లాంటి, మంచి ర్యాంకులు సాధించిన పిల్లలు ఐఐటీ, నిట్, బిట్స్‌లాంటి ప్రముఖ విద్యా సంస్థల్లో చేరేందుకు వెళ్లిపోతున్నారు. 1000 లోపు ర్యాంకులను సాధించిన వారిలో 80 మందే ఇందులో ప్రవేశాలను పొందారు. దాదాపు 10,000 లోపు ర్యాంకులు వచ్చిన వారిలో 5806 (58 శాతం)మంది ఈఏపీసెట్‌ కౌన్సెలింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈఏపీసెట్‌ కన్వీనర్‌ కోటా సీట్ల కేటాయింపును పరిశీలిస్తే 50,000ల నుంచి లక్ష మధ్య ర్యాంకులు వచ్చిన విద్యార్థులే ఎక్కువ మంది ప్రవేశాలను పొందారు.

