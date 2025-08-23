ETV Bharat / state

డీఎస్సీలో సత్తా - ఒకే గ్రామంలో నలుగురికి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు - 4 PERSONS GOT DSC FROM ONE VILLAGE

డీఎస్సీలో సత్తా చాటిని విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం అమనాం గ్రామం యువకులు - నలుగురికి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 8:59 PM IST

Four Persons got Dsc Jobs from One Village: ఒకే గ్రామంలో నలుగురు డీఎస్సీ మెరిట్ జాబితాలో చోటు సంపాదించుకున్నారు. విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం అమనాం గ్రామానికి చెందిన ముక్కాల కిశోర్ కుమార్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్, గణితంతో పాటు టీజీటీ ఫిజికల్ సైన్స్, సైన్స్ విభాగాలతో పాటు ఎస్జీటీకి ఎంపికయ్యారు. కిశోర్ ప్రస్తుతం వార్డు సచివాలయం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

ఇదే గ్రామానికి చెందిన అలమండ వెంకట ప్రకాష్ ఎస్జీటీ విభాగంలో 91.21 మార్కులతో జిల్లాలో 6వ ర్యాంకుతో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. రెయ్యి తులసి ఎస్జీటీగా, గోక అనిల్ కుమార్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికయ్యారు. గ్రామంలో నలుగురు ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపిక కావడం పట్ల స్థానికుల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అదే విధంగా వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా కలసపాడు మండలంలోని కొండపేటకు చెందిన బింగి శివ సునీత డీఎస్సీ ఎస్జీటీ మెరిట్ లిస్టులో 85.80 మార్కులతో జిల్లా స్థాయిలో 25వ ర్యాంకు సాధించి ప్రతిభ చూపారు. తన ఏడేళ్ల కష్టానికి ఫలితం దక్కిందని ఈ సందర్భంగా బింగి శివ సునీత తెలిపారు. తల్లి వీరమ్మ, భర్త నారాయణ ప్రోత్సాహంతో ఈ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం సాధించానని తెలిపారు. ఈమె చెల్లెలు బింగి సరస్వతి 2018లో డీఎస్సీ ఎస్జీటీ ఉద్యోగం సాధించింది. ఇదే మండలంలోని కొండపేటకు చెందిన రైతు బసిరెడ్డి జయరాంరెడ్డి కుమారుడు బసిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి డీఎస్సీ ఎస్జీటీలో 82.43 మార్కులతో జిల్లా స్థాయిలో 68వ ర్యాంకు సాధించారు. వీరిని గ్రామస్థులు అభినందించారు.

ఈ వెబ్‌సైట్ల నుంచి మాత్రమే సమాచారం: కాగా మెగా డీఎస్సీ మెరిట్‌ జాబితా శుక్రవారం రాత్రి విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. మెరిట్‌ జాబితాను డీఎస్సీ అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో అందుబాటులో ఉంచారు. అభ్యర్థులు ఈ వెబ్‌సైట్ల నుంచి మాత్రమే సమాచారం పొందాలని అధికారులు సూచించారు. వివిధ కేటగిరీలకు సంబంధించిన పోస్టుల నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా ‘జోన్‌ ఆఫ్‌ కన్సిడరేషన్‌’లోకి వచ్చిన అభ్యర్థులకు తమ వ్యక్తిగత లాగిన్‌ ద్వారా కాల్‌ లెటర్‌ అందిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

