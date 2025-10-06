మానవరహిత సబ్స్టేషన్లు - భవిష్యత్తు వైపు డిస్కంల అడుగులు
విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థలో సరికొత్త మార్పులు - సబ్స్టేషన్లు ‘స్కాడా’తో అనుసంధానం - మానవరహిత నిర్వహణకి శ్రీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 5:55 PM IST
AP DISCOMs Adopt Smart Technology: ఏపీలోని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు (డిస్కంలు) ఇప్పుడు సాంకేతికత వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి. మానవ ఆధారిత వ్యవస్థ నుంచి డిజిటల్ ఆటోమేషన్ దిశగా మలుపు తిరుగుతున్నాయి. విద్యుత్ సరఫరా నిరంతరంగా కొనసాగించడమే కాకుండా, సిబ్బంది ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల చౌర్యం అరికట్టడం వంటి అంశాల్లో సాంకేతికతను సమర్థంగా వినియోగిస్తున్నాయి.
మానవరహిత సబ్స్టేషన్లు: ముందుగా విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లలో మూడు షిఫ్ట్లలో సిబ్బంది 24 గంటలూ పని చేసేవారు. విద్యుత్ ట్రిప్ అయినా, లైన్ మరమ్మతులు చేయాలన్నా, లైన్ క్లియరెన్స్ (ఎల్సీ) ఇవ్వాలన్నా వారిపైనే ఆధారపడేవారు. ఇప్పుడు డిస్కంలు సాంకేతికతను వినియోగించి “మానవరహిత సబ్స్టేషన్ల” కాన్సెప్ట్ను అమలు చేస్తున్నాయి.
ఇవి స్కాడా (Supervisory Control and Data Acquisition) అనే ఆధునిక వ్యవస్థతో అనుసంధానమై ఉంటాయి. వాటిని రిమోట్గా పర్యవేక్షించి నియంత్రించడానికి సీసీ కెమెరాలు, సెన్సర్లు, డిజిటల్ మానిటరింగ్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా సబ్స్టేషన్లో సిబ్బంది అవసరం లేకుండా సురక్షితంగా, వేగంగా, ఖచ్చితంగా విద్యుత్ సరఫరా నిర్వహణ జరుగుతోంది.
డిస్కంల వారీగా సాంకేతిక విస్తరణ:
- ఏపీఈపీడీసీఎల్ (Visakhapatnam):
విశాఖ నగరంలో 25 (33/11 కేవీ) సబ్స్టేషన్లు మానవరహితంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
స్కాడా కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా అన్ని సబ్స్టేషన్లను 24 గంటలూ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
- సీపీడీసీఎల్ (Vijayawada):
విజయవాడలో 12 సబ్స్టేషన్లు మానవరహితంగా పనిచేస్తున్నాయి.
గుణదలలో ఏర్పాటు చేసిన స్కాడా కేంద్రం ద్వారా వాటిని నియంత్రిస్తున్నారు.
- ఎస్పీడీసీఎల్ (Nellore):
నెల్లూరులో 10 సబ్స్టేషన్లు పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్గా పనిచేస్తున్నాయి.
ఇంకా 5 సబ్స్టేషన్లలో అమలు చేయాలని ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది.
మొత్తం మూడు డిస్కంల పరిధిలో 16,436 సబ్స్టేషన్లు ఉండగా, దశల వారీగా అన్నీ సాంకేతిక నిర్వహణలోకి రానున్నాయి. ట్రాన్స్కో సబ్స్టేషన్లలో కూడా ఇదే విధానం ప్రవేశపెట్టే ప్రతిపాదనలు సిద్ధమవుతున్నాయి.
స్కాడా ప్రయోజనాలు - భద్రత, స్పష్టత, వేగం: విద్యుత్ ట్రిప్ అయిన వెంటనే స్కాడా సిస్టమ్లో రికార్డు అవుతుంది. ఎక్కడ సరఫరా నిలిచిందో, ఎంత సమయం నిలిచిందో ఖచ్చితంగా డేటా చూపిస్తుంది. ఎల్సీ (లైన్ క్లియరెన్స్) ఇవ్వడానికి అవసరమైన సహేతుక కారణాలు చూపించాల్సి ఉంటుంది. సబ్స్టేషన్ల నిర్వహణ ‘లాక్ అండ్ కీ’ విధానంలో ఉండటంతో అనధికార ప్రవేశం పూర్తిగా నిరోధించడం జరుగుతుంది. భద్రతా సమస్య ఏర్పడితే, సమీప సిబ్బందిని అలారం ద్వారా అప్రమత్తం చేసే సౌకర్యం ఉంటుంది.
లైన్మెన్ ప్రాణాలకు ‘ఎల్సీ మెకానిజం’ రక్షణ: గత కొన్నేళ్లలో విద్యుత్ మరమ్మతుల సమయంలో ప్రమాదాల వల్ల అనేకమంది లైన్మెన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2025–26లోనే విద్యుత్ ప్రమాదాల్లో 424 మంది మరణించినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదాలను నివారించడానికి ‘ఎల్సీ మెకానిజం’ అనే సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టారు. ఇది సబ్స్టేషన్ పరిధిలో లైన్ మరమ్మతులు జరుగుతున్నప్పుడు విద్యుత్ సరఫరా ఆటోమేటిక్గా నిలిచేలా చేస్తుంది. పని పూర్తయిన తర్వాతే సంబంధిత అధికారులకు ఎస్ఎంఎస్, వాయిస్ మెసేజ్, కాల్ ద్వారా ధ్రువీకరణ వస్తుంది. తర్వాతే సరఫరా పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది. దీనివల్ల లైన్మెన్ల ప్రాణాలకు 100% భద్రత కలుగుతుంది.
ట్రాన్స్ఫార్మర్ చౌర్యానికి చెక్: వ్యవసాయ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల చోరీ గతంలో డిస్కంలకు తలనొప్పిగా మారింది. ఇప్పుడు సాంకేతికతతో దీనికి చెక్ పడింది. ఇంటర్లాకింగ్ మెకానిజం (హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్) విధానంలో ఎల్సీ వ్యవస్థ రూపొందించారు. ఎవరైనా ట్రాన్స్ఫార్మర్ను చోరీ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే వెంటనే అలారం మోగి రైతులు, సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తుంది.
డేటా ఎనలిటిక్స్తో నష్ట నియంత్రణ: ఏపీ ఫైనాన్స్ విభాగం, సెంటర్ పవర్ రీసెర్చ్ సహకారంతో ఏపీఈపీడీసీఎల్ డేటా ఎనలిటిక్స్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా డిస్కం పరిధిలో జరిగే నష్టాలను రియల్టైంలో విశ్లేషించి నియంత్రిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ యూనిట్ ద్వారా రూ.30 కోట్ల నష్టం రికవరీ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ విధంగా సాంకేతికతను వినియోగించి విద్యుత్ రంగం కొత్త దిశలో అడుగులు వేస్తోంది.
