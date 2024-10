ETV Bharat / state

సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిపై లుక్ అవుట్ నోటీసు ఉంది: ఏపీ డీజీపీ

Sajjala Rama Krishna Reddy Look Out Notice: టీడీపీ ప్రధాన కార్యాలయంపై దాడి కేసు, గన్నవరంలో దాడి కేసుతో పాటు మరో రెండు కేసుల్ని సీఐడీకి బదిలీ చేశామని డీజీపీ ద్వారకా తిరుమల రావు తెలిపారు. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిపై లుక్ ఔట్ నోటీసు ఉందని, ఒక కేసులో గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ ఎల్​ఓసీ (Look Out Circular) జారీ చేశారని వెల్లడించారు. ఆ కేసుకు సంబంధించి డిటెయిన్ చేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.