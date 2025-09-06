ETV Bharat / state

కొత్త హెలికాఫ్టర్‌ ప్రచారంపై సీఎం కార్యాలయం క్లారిటీ - భద్రతా కారణాలతో అద్దెకి తీసుకున్న కొత్త మోడల్

AP CMO Clarification on Helicopter Bought for CM: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కోసం ప్రభుత్వం కొత్త హెలికాఫ్టర్‌ కొనుగోలు చేసిందన్న ప్రచారాన్ని సీఎం కార్యాలయం ఖండించింది. పాత హెలికాఫ్టర్‌లో తరచూ సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆధునాతన ఎయిర్‌బస్ హెచ్‌-160 మోడల్ హెలికాఫ్టర్‌ను అద్దెకు తీసుకున్నామని స్పష్టం చేసింది.

తప్పుడు ప్రచారంపై స్పష్టత: సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైఎస్సార్సీపీ “సీఎం కోసం కొత్త హెలికాఫ్టర్‌ కొన్నారు” అంటూ చేస్తున్న ప్రచారం పూర్తిగా అసత్యమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ తరహా దుష్ప్రచారాలతో ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తేవాలనుకుంటున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించింది. ప్రజలు వాస్తవాలను మాత్రమే నమ్మాలని, నిరాధార వార్తలను వ్యాప్తి చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది.

పాత హెలికాఫ్టర్‌లో సమస్యలు: ఇన్నాళ్లుగా బెల్‌ కంపెనీకి చెందిన హెలికాఫ్టర్‌ను అద్దె ప్రాతిపదికన సీఎం సహా వీవీఐపీల ప్రయాణాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ గత కొన్నినెలలుగా వరుస సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. ముఖ్యంగా తిరుపతి నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్టుకు కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్‌ వెళ్లాల్సి ఉండగా, సాంకేతిక లోపం కారణంగా పర్యటన రద్దు కావాల్సి వచ్చింది. టేకాఫ్‌ కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం, మధ్యలో సమస్యలు రావడం భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు కలిగించాయి.

భద్రతా విభాగాల సూచన: హెలికాఫ్టర్‌ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన భద్రతా విభాగాలు ఇకపై కొత్తదాన్ని వినియోగించాలని సూచించాయి. దీంతో అధునాతనమైన ఎయిర్‌బస్ హెచ్‌-160 మోడల్ హెలికాఫ్టర్‌ను అద్దెకు తీసుకున్నట్లు సీఎం కార్యాలయం వివరించింది. ఈ నిర్ణయం వీవీఐపీల భద్రత కోసం తీసుకున్నదని అధికారులు తెలిపారు.

ఆధునిక సదుపాయాలు - ఖర్చు తగ్గింపు: కొత్తగా అద్దెకు తీసుకున్న హెచ్‌-160 హెలికాఫ్టర్ అత్యాధునిక భద్రతా సదుపాయాలతో కూడినదని అధికారులు తెలిపారు. ఇంతకు ముందు ముఖ్యమంత్రి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే కొంత దూరం విమానం, తర్వాత హెలికాఫ్టర్ మారాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈ హెలికాఫ్టర్‌తో అమరావతి నుంచి నేరుగా శ్రీకాకుళం, చిత్తూరు వరకు ప్రయాణించవచ్చు.

దీంతో కాన్వాయ్, విమాన ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. మొత్తం ప్రయాణ ఖర్చుల్లో సుమారు 70 శాతం వరకు ఆదా అవుతుందని అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా హెలికాఫ్టర్‌తో ఒకేసారి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయగలగడం వల్ల సమయం కూడా బాగా ఆదా అవుతుందని స్పష్టం చేశారు.

అందువల్ల సీఎం చంద్రబాబు కోసం కొత్త హెలికాఫ్టర్ కొనుగోలు చేసినట్లు వచ్చిన వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని తేలింది. వాస్తవానికి పాత హెలికాఫ్టర్ సమస్యల కారణంగా భద్రతా పరమైన జాగ్రత్తలతో కొత్త మోడల్‌ను అద్దెకి తీసుకున్నారని సీఎం కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల భద్రతతో పాటు ఖర్చు నియంత్రణ కూడా సాధ్యమవుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు.

