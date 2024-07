ETV Bharat / state

సీఎం చంద్రబాబు పెద్దమనసు - ఇచ్చిన మాటపై నిలబడి - ఓ పేదదంపతుల కుటుంబానికి ఇళ్లు! - Chandrababu Kept His Promise

By ETV Bharat Telangana Team

CM Chandrababu Kept His Promise To Poor Couple ( ETV Bharat )