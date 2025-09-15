యూరియా వాడకం తగ్గిస్తే రైతులకు ప్రతి కట్టకు రూ.800: సీఎం చంద్రబాబు
యూరియా వాడకంపై కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం కీలక ప్రకటన - వచ్చే ఏడాది నుంచి యూరియా వాడకం తగ్గించే రైతులకు ప్రోత్సాహకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 2:58 PM IST
Incentive for Farmers Reducing Urea Usage: యూరియా వాడకంపై కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రస్తుతం వాడుతున్న యూరియాను తగ్గించే రైతుకు ప్రతి కట్టకు నేరుగా 800 రూపాయలు ప్రోత్సాహకం అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి యూరియా వాడకం తగ్గించే రైతులకు ఈ ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామన్నారు. అమరావతి సచివాలయంలో జరుగుతున్న కలెక్టర్ల సదస్సులో వ్యవసాయ రంగంపై చర్చ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
వ్యవసాయానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు: పీఎం ప్రణామ్ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే సబ్సిడీని రైతులకే ఇచ్చేద్దామని తెలిపారు. రైతు నష్టపోకూడదు, ప్రజారోగ్యం బాగుండాలని తెలిపారు. యూరియా కొరత లేదని, అవసరమైతే డోర్ డెలివరీ చేద్దామన్నారు. మన రైతులు ఎక్కువ యూరియా వాడుతున్నందున మిరప చైనా నుంచి తిప్పి పంపారు, అక్వాలో కూడా అదే జరిగిందని అన్నారు. కొన్ని యూరప్ దేశాలు మన ఉత్పత్తులు ధరలు తగ్గిస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలు తినే ఫైన్ వెరైటీలు వేయాలని, లేకపోతే ఎవ్వరూ తినరన్నారు. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారిపోతున్నాయన్న సీఎం, కార్పొహైడ్రెట్స్ తగ్గిస్తున్నారని తెలిపారు. ఇందుకనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఆరోగ్యంపై సీఎం హెచ్చరిక: యూరియా ఎక్కువ వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందనే విషయమై రైతుల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. ఏపీలో క్యాన్సర్ టాప్ ఫైవ్ రోగాల జాబితాలో ఉందని సీఎం వెల్లడించారు. యూరియా ఇదే విధంగా ఎక్కువగా వాడకం కొనసాగితే క్యాన్సర్లో నెంబర్-1 రాష్ట్రంగా నిలుస్తామని అన్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి యూరియా ఎంతవరకు అవసరమో, అంతవరకే బ్యాలన్స్ డ్గా వాడేలా చూడాలని అధికారులకు తెలిపారు. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ సప్లిమెంట్స్ కింద ఇవ్వాలన్నారు. యూరియా ఎక్కువ వాడితే ఎక్కువ పంట వస్తుందనుకోవడం సరికాదని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. దీనికి పంజాబ్ రాష్ట్రాన్ని కేస్ స్టడీగా తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కలెక్టర్ల సదస్సు వ్యవసాయ రంగంపై చర్చించారు.
అర్బన్ నియోజకవర్గాలను మినహాయించి 157 నియోజకవర్గాల్లో యానిమల్ హాస్టళ్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు. గోశాలల నిర్మాణం వల్ల పశు సంపద రాష్ట్రానికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తోందని వెల్లడించారు. జీఎస్డీపీ వృద్ధిలో లైవ్ స్టాక్ పాత్ర కీలకంగా ఉందన్నారు. దాణా ఉత్పత్తిని డ్వాక్రా గ్రూపులకు అనుసంధానం చేస్తే వారికి మంచి ఆదాయం వచ్చేలా చేయగలమని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇళ్ల నిర్మాణంపై నిర్ణయాలు: ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి అర్బన్ ఏరియాలో రెండు సెంట్లు, రూరల్ ప్రాంతంలో మూడు సెంట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో భూ లభ్యత లేకుంటే గ్రూప్ హౌసింగ్ విధానాన్ని అవలంబించాలన్నారు. సెంట్ పట్టా తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపకపోతే, ఆ భూమిని పరిశ్రమలకు కేటాయించాలని ఆదేశించారు.సెంటు పట్టా తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపని లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కొత్త ఉచిత ఇళ్ల పట్టాల పథకంలో చోటు కల్పించాలని సూచించారు. ఆక్వా సాగులో నెల రోజుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వారికి రూ.1.50కు యూనిట్ విద్యుత్ అందివ్వాలని స్పష్టం చేసారు. పౌల్ట్రీ వేస్ట్ ఇష్టానుసారంగా పడేయకుండా చూసుకోవాలని తెలిపారు.
