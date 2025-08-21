ETV Bharat / state

ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం - 20కి పైగా అజెండా అంశాలు - ANDHRA PRADESH CABINET MEETING

కేబినెట్‌ భేటీలో దాదాపు 20కి పైగా అజెండా అంశాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది

andhra-pradesh-cabinet-meeting
andhra-pradesh-cabinet-meeting (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 10:27 AM IST

2 Min Read

Andhra pradesh Cabinet Meeting : సచివాలయంలో ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. కేబినెట్‌ భేటీలో దాదాపు 20కి పైగా అజెండా అంశాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. ఏపీ సర్క్యులర్‌ ఎకానమీ, వేస్ట్‌ రీసైక్లింగ్‌ పాలసీ 2025-30పై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వ భూముల కేటాయింపు కోసం రూపొందించిన మార్గదర్శకాలపైనా చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికారిక భాషా కమిషన్‌ పేరుని 'మండలి వెంకట కృష్ణారావు అధికారిక భాషా కమిషన్‌'గా మార్చేందుకు మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపనుంది. వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్పునకు సంబంధించి నాలా చట్ట సవరణలకు కేబినెట్‌ ఆమోదముద్ర వేయనుంది.

51వ సీఆర్​డీఏ (CRDA) సమావేశం ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలపనున్నట్లు సమాచారం. అమరావతి పరిధిలోని 29 గ్రామాల్లో 904 కోట్లతో మౌలిక వసతుల కల్పనకు మంత్రవర్గం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇవ్వనున్నారు. సీఆర్​డీఏ (CRDA) పరిధిలో వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపుల సమీక్షకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సులకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేయనుంది. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించి ఏపీజీఎస్​ (APGS) అండ్‌ డబ్య్లూఎస్​ (WS) చట్టం, 2023కి అవసరమైన సవరణలపై కేబినెట్‌లో చర్చకు రానుంది.

సచివాలయాల్లో పోస్టుల భర్తీ: గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో డిప్యుటేషన్‌, అవుట్‌సోర్సింగ్‌ ప్రాతిపదికన 2 వేల 778 పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. 17వందల 85 గ్రామ, వార్డు సెక్రటేరియట్ ఫంక్షనరీలను సముచితంగా మార్చేందుకు 993 కొత్త పోస్టుల మంజూరుకు మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. మద్యం ప్రాథమిక ధరలు, విదేశీ మద్యం బ్రాండ్‌లకు టెండర్‌ కమిటీ సిఫార్సులకు మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపనుంది. ఏపీ యాచక నిరోధక చట్ట సవరణ ముసాయిదా బిల్లుపై కేబినెట్‌లో చర్చకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

నూతన బార్‌ పాలసీ సహా పలు కీలక నిర్ణయాలకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్

కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం తాళ్లూరు గ్రామంలో తోట వెంకటాచలం పుష్కర లిఫ్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ పథకం ప్రధాన కాలువ అభివృద్ధి పనులకు ఆమోదం తెలపనున్నారు. చింతూరులో 50 పడకల కమ్యూనిటీ హెల్త్‌ సెంటర్‌ని అల్లూరి జిల్లా 100 పడకల ఏరియా ఆసుపత్రిగా అభివృద్ధి, 56 కొత్త పోస్టుల మంజూరు ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేయనుంది. అంతర్జాతీయ టెన్నిస్‌ క్రీడాకారుడు సాకేత్‌ ఎస్‌ మైనేనికి స్పోర్ట్స్‌ కోటా కింద డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా ఉద్యోగం కల్పించడానికి మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

పంచాయతీ రాజ్‌ చట్టంలోని పలు సెక్షన్ల చట్ట సవరణకు ఆమోదం తెలపనున్నుట్లు సమాచారం. కడప జిల్లా మైలవరం మండలం ఏపీ సోలార్‌ పవర్‌ కార్పొరేషన్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌కు 250 మెగావాట్ల సోలార్‌ పవర్‌ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయడానికి అదానీ సోలార్‌ ఎనర్జీకి 200.05 ఎకరాల భూమి కేటాయింపుపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమచారం. గుంటూరులోని టీడీపీ కార్యాలయానికి ఉన్న 2 వేల 954 చదరపు గజాల మున్సిపల్‌ భూమి లీజు కాలపరిమితిని 33 ఏళ్ల నుంచి 99 ఏళ్లకు పెంచే అంశంపై కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

సింగపూర్ మంత్రులను సైతం వైఎస్సార్సీపీ బెదిరించింది : సీఎం చంద్రబాబు

Andhra pradesh Cabinet Meeting : సచివాలయంలో ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. కేబినెట్‌ భేటీలో దాదాపు 20కి పైగా అజెండా అంశాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. ఏపీ సర్క్యులర్‌ ఎకానమీ, వేస్ట్‌ రీసైక్లింగ్‌ పాలసీ 2025-30పై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వ భూముల కేటాయింపు కోసం రూపొందించిన మార్గదర్శకాలపైనా చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికారిక భాషా కమిషన్‌ పేరుని 'మండలి వెంకట కృష్ణారావు అధికారిక భాషా కమిషన్‌'గా మార్చేందుకు మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపనుంది. వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్పునకు సంబంధించి నాలా చట్ట సవరణలకు కేబినెట్‌ ఆమోదముద్ర వేయనుంది.

51వ సీఆర్​డీఏ (CRDA) సమావేశం ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలపనున్నట్లు సమాచారం. అమరావతి పరిధిలోని 29 గ్రామాల్లో 904 కోట్లతో మౌలిక వసతుల కల్పనకు మంత్రవర్గం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇవ్వనున్నారు. సీఆర్​డీఏ (CRDA) పరిధిలో వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపుల సమీక్షకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సులకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేయనుంది. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించి ఏపీజీఎస్​ (APGS) అండ్‌ డబ్య్లూఎస్​ (WS) చట్టం, 2023కి అవసరమైన సవరణలపై కేబినెట్‌లో చర్చకు రానుంది.

సచివాలయాల్లో పోస్టుల భర్తీ: గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో డిప్యుటేషన్‌, అవుట్‌సోర్సింగ్‌ ప్రాతిపదికన 2 వేల 778 పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. 17వందల 85 గ్రామ, వార్డు సెక్రటేరియట్ ఫంక్షనరీలను సముచితంగా మార్చేందుకు 993 కొత్త పోస్టుల మంజూరుకు మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. మద్యం ప్రాథమిక ధరలు, విదేశీ మద్యం బ్రాండ్‌లకు టెండర్‌ కమిటీ సిఫార్సులకు మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపనుంది. ఏపీ యాచక నిరోధక చట్ట సవరణ ముసాయిదా బిల్లుపై కేబినెట్‌లో చర్చకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

నూతన బార్‌ పాలసీ సహా పలు కీలక నిర్ణయాలకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్

కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం తాళ్లూరు గ్రామంలో తోట వెంకటాచలం పుష్కర లిఫ్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ పథకం ప్రధాన కాలువ అభివృద్ధి పనులకు ఆమోదం తెలపనున్నారు. చింతూరులో 50 పడకల కమ్యూనిటీ హెల్త్‌ సెంటర్‌ని అల్లూరి జిల్లా 100 పడకల ఏరియా ఆసుపత్రిగా అభివృద్ధి, 56 కొత్త పోస్టుల మంజూరు ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేయనుంది. అంతర్జాతీయ టెన్నిస్‌ క్రీడాకారుడు సాకేత్‌ ఎస్‌ మైనేనికి స్పోర్ట్స్‌ కోటా కింద డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా ఉద్యోగం కల్పించడానికి మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

పంచాయతీ రాజ్‌ చట్టంలోని పలు సెక్షన్ల చట్ట సవరణకు ఆమోదం తెలపనున్నుట్లు సమాచారం. కడప జిల్లా మైలవరం మండలం ఏపీ సోలార్‌ పవర్‌ కార్పొరేషన్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌కు 250 మెగావాట్ల సోలార్‌ పవర్‌ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయడానికి అదానీ సోలార్‌ ఎనర్జీకి 200.05 ఎకరాల భూమి కేటాయింపుపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమచారం. గుంటూరులోని టీడీపీ కార్యాలయానికి ఉన్న 2 వేల 954 చదరపు గజాల మున్సిపల్‌ భూమి లీజు కాలపరిమితిని 33 ఏళ్ల నుంచి 99 ఏళ్లకు పెంచే అంశంపై కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

సింగపూర్ మంత్రులను సైతం వైఎస్సార్సీపీ బెదిరించింది : సీఎం చంద్రబాబు

For All Latest Updates

TAGGED:

20 AGENDA ITEMS IN CABINETAP CABINET MEETINGCABINET APPROVES AGENDASసచివాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశంANDHRA PRADESH CABINET MEETING

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.