AP Cabinet meeting Approves 33 Agenda Iitems: కొందరు ఎమ్మెల్యేలు గాడితప్పుతున్న వ్యవహారంలో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం తలనొప్పిగా మారిందని అన్నారు. దివ్యాంగుల పింఛన్ల తొలగింపుపై వస్తున్న ఫిర్యాదులను మంత్రులు లోకేశ్ దృష్టికి తీసుకురాగా అర్హులెవ్వరూ నష్టపోకుండా చర్యలు తీసుకుందామని ఆయన అన్నారు. దస్త్రాల క్లియరెన్స్లో అధికారులు ముందున్నారని వారి స్థాయిలో మంత్రులు కూడా వేగం పెంచాలని సూచించారు. అమరావతిలోని సచివాలయంలో దాదాపు 3 గంటలకుపైగా జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులతో చర్చించారు. పలువురు ఎమ్మెల్యేల ప్రవర్తనతీరుపై సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆయా వ్యవహారాలపై ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలని సూచించారు.
30కిపైగా అంశాలకు ఆమోదం: మంత్రివర్గ సమావేశంలో 30కిపైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం దక్కింది. వచ్చే వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టే 3 ముసాయిదా బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ, వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ పాలసీ-4.0పై చర్చించారు. వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చేందుకు సంబంధించిన నాలా చట్ట సవరణలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. నాలా పన్ను 4 శాతంలో స్థానిక సంస్థలకు, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలకు ఎంత ఇవ్వాలి అనే అంశాన్ని మంత్రి మనోహర్ ప్రస్తావనకు తెచ్చారు. 70 శాతం స్థానిక సంస్థలకు, 30 శాతం అథారిటీలకు ఇవ్వాలన్న ఆదేశాలు ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. పంచాయతీరాజ్ చట్టంలోని పలు సెక్షన్ల చట్ట సవరణకు మంత్రివర్గ ఆమోదం లభించింది.
51వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశం ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. అమరావతి పరిధిలోని 29 గ్రామాల్లో 904 కోట్లతో మౌలిక వసతుల కల్పనకు పచ్చజెండా ఊపారు. సీఆర్డీఏ పరిధిలో వివిధ సంస్థలకు భూకేటాయింపుల సమీక్షకు, మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. వివిధ ప్యాకేజీల పనులకు సంబంధించి ఎల్-1 బిడ్డర్లుగా ఉన్నవారికి సీఆర్డీఏ పరిధిలో పనులు అప్పగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వ భూముల కేటాయింపు కోసం రూపొందించిన మార్గదర్శకాలపై చర్చించారు.
కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం తాళ్లూరులో తోట వెంకటాచలం పుష్కర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకం ప్రధాన కాలువ అభివృద్ధి పనులకు ఆమోదం తెలిపారు. చింతూరులోని 50 పడకల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా 100 పడకల ఏరియా ఆసుపత్రిగా అభివృద్ధి చేయడంతోపాటు 56 కొత్త పోస్టుల మంజూరు ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు సాకేత్ ఎస్ మైనేనికి స్పోర్ట్స్ కోటా కింద డిప్యూటి కలెక్టర్గా ఉద్యోగం కల్పిస్తూ మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు శ్రీకాకుళంలో వివిధ క్రిమినల్ కేసుల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఏర్పాటుకు ఆమోదం దక్కింది.
2778 పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం: అధికారిక భాషా కమిషన్ పేరును 'మండలి వెంకటకృష్ణారావు అధికారిక భాషా కమిషన్'గా మార్చేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో ఎడ్యుకేషన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీ స్థాయిని సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యదర్శిగా మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించి ఏపీజీఎస్డబ్లయూఎస్(APGSWS) చట్టం-2023కు అవసరమైన సవరణలపై కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో డిప్యుటేషన్, అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన 2778 పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం తెలిపారు. 1785 గ్రామ, వార్డు సెక్రటేరియట్ ఫంక్షనరీలను సముచితంగా మార్చేందుకు 993 కొత్త పోస్టుల మంజూరుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మద్యం ప్రాథమిక ధరలు, విదేశీ మద్యం బ్రాండ్లకు టెండర్ కమిటీ సిఫార్సులకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ యాచక నిరోధక చట్ట సవరణ ముసాయిదా బిల్లుపై కేబినెట్ భేటీలో చర్చించారు. మా లక్ష్మి ఇన్ఫ్రా వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి 100 శాతం ఓనర్షిప్ను అఖిషియా హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. గుంటూరులోని టీడీపీ కార్యాలయానికి ఉన్న 2954 చదరపు గజాల మున్సిపల్ భూమి లీజు కాలపరిమితిని 33 సంవత్సరాల నుంచి 99 ఏళ్లకు పెంచుతూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
సింగపూర్ మంత్రులను సైతం వైఎస్సార్సీపీ బెదిరించింది : సీఎం చంద్రబాబు
బనకచర్లపై తెలంగాణ అనుమానాలు నివృత్తి చేయాలి - మంత్రులకు చంద్రబాబు ఆదేశం