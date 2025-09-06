అందరికీ ఆరోగ్య బీమా - 31 సూపర్‌ స్పెషాలిటీ విభాగాల్లో 3,257 వైద్యసేవలు

హైబ్రిడ్ మోడ్లో బీమా సంస్థల ద్వారా నగదు రహిత వైద్యసేవలు -ఏడాదికి ప్రభుత్వంపై రూ.641.07 కోట్ల భారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 9:47 AM IST
AP Cabinet Clears Universal Health Insurance Scheme : రాష్ట్రంలో పేద, ధనిక తేడా లేకుండా అందరికీ ఉచిత ఆరోగ్యబీమా అందుబాటులోకి వస్తోంది. 1.63 కోట్ల కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.2.5 లక్షల వరకు నగదు రహిత వైద్యసేవలు అందిస్తారు. వీరిలో 1.43 కోట్ల పేద కుటుంబాల(బీపీఎల్)కు ఏడాదికి రూ.25 లక్షల వరకూ ఉచిత వైద్యం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వర్కింగ్ జర్నలిస్టులకూ ఈ పథకం ప్రయోజనాలు వర్తింపజేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ పథకం వల్ల రాష్ట్రంలో 5.02 కోట్ల మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్యయోజన (పీఎంజేఏవై), డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ట్రస్టు ద్వారా ఈ కొత్త ఆరోగ్య విధానం అమలుకానుంది. ప్రస్తుతం డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవల ట్రస్టు ద్వారా వైద్యసేవలు అందిస్తుండగా ఇక నుంచి హైబ్రిడ్ విధానంలో ఆరోగ్యబీమా అందిస్తారు.
వైద్యసేవలు - ఆస్పత్రులు ఇలా
అందించే వైద్యసేవలు : 31 సూపర్ స్పెషాలిటీ విభాగాల్లో 3,257 వ్యాధులకు చికిత్స
ఆస్పత్రులు : 2,493
ప్యాకేజీలు ఇలా : హైబ్రిడ్ మోడ్లోని 2,550 ప్యాకేజీలకు బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తారు. వీటిలో ఎక్కువ మంది ఉపయోగించుకునే సాధారణ చికిత్సలు ఉంటాయి. 324 ప్యాకేజీలను పూర్తిగా ప్రభుత్వాసుపత్రులకే రిజర్వు చేశారు. వీటి ఖర్చు ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. 197 ప్యాకేజీల చికిత్సను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోనూ పొందవచ్చు. ఈ ఖర్చునూ ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. ఇందులో 166 అరుదుగా చేసే చికిత్సలు, ప్రభుత్వ పరిధిలో అందుబాటులో లేని 31 చికిత్సలు ఉంటాయి.
ప్రతి పేద కుటుంబానికీ రూ.25 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం
వార్షిక బీమా కవరేజి : రూ.25 లక్షలు
లబ్ధి : 1.43 కోట్ల బీపీఎల్ కుటుంబాలకు
ప్రయోజనం : రూ.2.5 లక్షల వరకు బీమా వర్తిస్తుంది. ఖర్చు రూ.2.5 లక్షలు దాటితే రూ.25 లక్షల వరకు ఎంతైతే అంత బీమా కంపెనీలు చెల్లిస్తాయి. దాన్ని ఎన్టీఆర్ ట్రస్టు ద్వారా వారికి రీయింబర్స్ చేస్తారు.
ఉన్నతాదాయ వర్గాలకు ఏడాదికి రూ.2.5లక్షల వరకు
వార్షిక బీమా : రూ.2.5 లక్షల వరకు
లబ్ధి : 20 లక్షల ఉన్నతాదాయ (ఏపీఎల్) కుటుంబాలకు
ప్రయోజనం: బీమా కంపెనీ ద్వారా ఏడాదికి రూ.2.5 లక్షల వరకు నగదు రహిత సేవలు
రూ.25 లక్షల వరకూ ఉచిత చికిత్స - యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం
నిశిత పర్యవేక్షణ - సమాచార భద్రత
- జిల్లాస్థాయిలో వైద్యసేవల పర్యవేక్షణ, సమస్యల పరిష్కారం కోసం డిస్ట్రిక్ట్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ కమిటీ (డీజీఆర్సీ) ఉంటుంది.
- రియల్టైమ్ విధానం ద్వారా ముందస్తు అనుమతి, క్లెయిముల ప్రాసెసింగ్, లబ్ధిదారుల ధ్రువీకరణ జరుగుతుంది.
- రాష్ట్రస్థాయిలో క్లెయిమ్ రివ్యూ కమిటీ (సీఆర్సీ) ఉంటుంది. బీమా పరిహారం చెల్లింపులో సీఆర్సీ నిర్ణయమే అంతిమం.
- మోసాలు, లోపాలు, జాప్యాలకు జరిమానాలు విధిస్తారు.
- నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఆస్పత్రుల సస్పెన్షన్, గుర్తింపు తొలగించడం తదితర చర్యలు తీసుకుంటారు.
- పథకం అమలు తీరుపై 15 రోజులకు, నెలవారీగా సమీక్షలు ఉంటాయి.
- లబ్ధిదారుల సమాచారం బహిర్గతం కాకుండా నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్ (ఎన్డీఏ) ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారు.
- ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం ఏటా ఎంతంటే?
హైబ్రిడ్ మోడ్లో ప్రభుత్వం అమలుచేయనున్న అందరికీ ఆరోగ్యబీమా పథకం ద్వారా ఏటా ప్రభుత్వంపై రూ.641.07 కోట్ల ఆర్థికభారం పడుతుందని అంచనా. 2024-25లో గణాంకాలు పరిశీలిస్తే మొత్తం లబ్ధిదారుల్లో 12.15 లక్షల కుటుంబాలు (99.34%) రూ.2.50 లక్షల్లోపు ఖర్చుతో చికిత్సలు పొందారు. 8,042 కుటుంబాలకే రూ.2.50 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఖర్చయింది. మొత్తంగా ఈ వైద్యానికి రూ.4,009 కోట్లు ఖర్చయిందని అంచనా. ఈ లెక్కన సాధారణ చికిత్సలకు బీమా వర్తింపజేసేందుకు రూ.301.58 కోట్లు, ఖరీదైన 521 వైద్యసేవలకు రూ.239.49 కోట్లు.. పరిపాలన ఖర్చులు రూ.100 కోట్లతో కలిపి మొత్తం రూ.641.07 కోట్లు వరకు ఆర్థికభారం ప్రభుత్వంపై పడుతుందని అంచనా.
హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించండి - తురకపాలెం మరణాలపై సీఎం అత్యవసర సమీక్ష