AP Cabinet Aproves Several key Decisions : రాష్ట్రంలో నూతన బార్ పాలసీ, స్త్రీ శక్తి అమలు సహా పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సమాచార, ప్రసారశాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మీడియాకు వెల్లడించారు. హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్లకు 200 యూనిట్ల వరకు, చేనేతమగ్గాలకు 200, మరమగ్గాలకు 500 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్కు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని మంత్రి వివరించారు.
వైష్ణవి ఇన్ఫ్రా కంపెనీకి 25 ఎకరాల టీటీడీ భూమి : పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తున్నామని అరకు, భవానీ ఐలాండ్స్లో మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని మంత్రి చెప్పారు. రూ.900 కోట్ల ఏపీ బీడీసీఎల్ రుణాలకు ప్రభుత్వ హామీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. వైష్ణవి ఇన్ఫ్రా కంపెనీకి 25 ఎకరాల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భూమిని ఇచ్చేందుకు కేబినెట్ అనుమతి ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు.
ఐదు కేటగిరీ బస్సుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం అమలు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించిందని తెలిపారు. దీంతో పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఎక్స్ప్రెస్ ఇలా 8,456 బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం అమలు అవుతుందని వివరించారు. ఈ పథకం అమలుతో తమ ఆదాయంపై ప్రభావం పడుతుందని ఆటో డ్రైవర్లు ఆందోళన చేస్తోన్న దృష్ట్యా ఆయా సంఘాలతో చర్చించి సమస్య పరిష్కరించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
సింగపూర్ మంత్రులను సైతం వైఎస్సార్సీపీ బెదిరించింది : సీఎం చంద్రబాబు
నేతన్న భరోసా పథకం కింద ఏడాదికి రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం : చేనేత కార్మికులకు త్వరలో నేతన్న భరోసా పథకం కింద ఏడాదికి రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం చేసే కీలక పథకానికి కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ఆహ్వానించేందుకు పారిశ్రామిక వేత్తలకు తక్కువ ధరకే భూముల కేటాయింపు సహా ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేందుకు మంత్రివర్గం అనుమతిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. నూతన బార్ పాలసీలో భాగంగా వైన్ షాపుల తరహాలో బార్లలోనూ కల్లుగీత కార్మికులకు 10 శాతం కేటాయించాలని ఫీజులో 50 శాతం రాయితీ ఇచ్చి ప్రోత్సహించాలని తీర్మానించింది.
బార్ షాపులకు అనుబంధంగా పర్మిట్ రూములకు అనుమతి ఇవ్వాలనే ప్రతిపాదనను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. బార్ లైసెన్స్ ఫీజును రూ.5 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు బార్ల వేళలు ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం సేవించకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకే పర్మిట్ రూములు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని మంత్రి పార్థసారథి వివరించారు.
మహిళలకు గుడ్న్యూస్ - 6,700 బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం
పెట్టుబడులకు గమ్యస్థానంగా ఏపీ నిలిచేలా పాలసీలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్లు గతంలోనే మంత్రి పార్థసారథి పేర్కొన్నారు. ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయరీ పాలసీకి మంత్రిమండలి ఆమోద ముద్ర వేసినట్లు చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. తద్వారా యూపీ, గుజరాత్, తమిళనాడు లబ్ధి పొందాయన్నారు. పాలసీ లేక పరిశ్రమలకు కేంద్ర ప్రోత్సాహకాలు రాని పరిస్థితి నెలకొందని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు 150 బిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారం లక్ష్యంగా పాలసీని రూపొందించినట్లు వివరించి విషయం విధితమే.