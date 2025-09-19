ETV Bharat / state

అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కొత్త షెడ్యూల్ - బీఏసీ కీలక నిర్ణయాలు

ఈ నెల 27వ తేదీ వరకు 8 రోజుల పాటు శాసనసభ సమావేశాలు - ఇకపై ఉభయసభలూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు నిర్వహించాలని నిర్ణయం

AP Assembly Sessions
AP Assembly Sessions (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:40 AM IST

AP Assembly Sessions 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ఈ నెల 27 వరకు కొనసాగనున్నాయి. మొత్తం ఎనిమిది రోజులపాటు జరగనున్న ఈ సమావేశాల సమయాల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇకపై ఉభయ సభలు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం ఒకటి నుంచి రెండు గంటల వరకు భోజన విరామం ఉంటుంది. అయితే ఈ నెల 24న మాత్రం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకే సమావేశాలు జరుగుతాయి. శనివారం, ఆదివారం (20, 21) తేదీల్లో సభలకు సెలవుగా నిర్ణయించారు.

అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కొత్త షెడ్యూల్ - బీఏసీ కీలక నిర్ణయాలు (ETV)

స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు అధ్యక్షతన జరిగిన శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ (BAC) సమావేశంలో ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఆర్థిక, శాసనసభా వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, జనసేన నుంచి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, బీజేపీ శానసభాపక్ష నేత విష్ణుకుమార్‌రాజు, ప్రభుత్వ చీఫ్‌విప్ జీవీ ఆంజనేయులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. మొదట బీఏసీ ఈ నెల 30 వరకు సమావేశాలు జరపాలని నిర్ణయించినా, దుర్గాష్టమి (30వ తేదీ), పింఛన్ల పంపిణీ (అక్టోబర్ 1) కారణంగా షెడ్యూల్ మార్చి 27వ తేదీకే సమావేశాలను ముగించాలని నిర్ణయించారు.

చర్చించబోయే ముఖ్య అంశాలు: ఈ సమావేశాల్లో పది ప్రధాన అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. తొలి రోజు జీఎస్టీ సవరణలపై చర్చించి తీర్మానం ఆమోదించారు. రెండో రోజు జలవనరుల అంశం చర్చకు వచ్చింది. రానున్న రోజుల్లో వైద్య-ఆరోగ్య, శాంతిభద్రతలు, పరిశ్రమలు–ఉపాధి, సూపర్‌ సిక్స్, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌, స్వర్ణాంధ్ర దిశగా అభివృద్ధి, రెవెన్యూ, లాజిస్టిక్స్‌ వంటి అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి. అదనంగా రాజధాని అమరావతిలో ప్రతిపాదిత క్వాంటం వ్యాలీ ప్రాజెక్టు గురించే కూడా చర్చించే అవకాశముంది. బీఏసీ సమావేశంలో టీడీపీ 18 అంశాలు, బీజేపీ 9 అంశాలు, జనసేన 3 అంశాలపై చర్చించాలంటూ ప్రతిపాదనలు చేశాయి. ఇవన్నీ షెడ్యూల్‌లో చేర్చనున్నారు.

మంత్రివర్గ సమావేశం: అసెంబ్లీ సమావేశాల అజెండాలో ప్రవేశపెట్టే బిల్లులు, మరికొన్ని ముఖ్య ప్రతిపాదనలపై చర్చించేందుకు మంత్రివర్గ సమావేశం ఈ రోజు మధ్యాహ్నం సీఎం ఛాంబర్‌లో జరుగనుంది. సుమారు 15 అజెండా అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. మొదట గురువారం జరగాల్సిన ఈ భేటీ, జీఎస్టీపై చర్చ కారణంగా వాయిదా పడింది.

మంత్రివర్గం చర్చించనున్న అంశాలు:

  • పెనలైజేషన్‌ ప్రతిపాదన: ఆగస్టు 31 లోగా అర్బన్ లోకల్ బాడీలు, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పరిధిలో అనధికారిక నిర్మాణాలపై పినలైజేషన్‌ విధించే ప్రతిపాదన.
  • మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ: నాలా ఫీజు రద్దు కోసం మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చట్టాల్లో మార్పులు.
  • మున్సిపాలిటీ పేరు మార్పు: వైఎస్సార్ తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పేరును తాడిగడప మున్సిపాలిటీగా మార్చే బిల్లులో సవరణలు.
  • అమరావతి అభివృద్ధి: పెద్ద ప్రాజెక్టుల అమలుకు ప్రత్యేక వాహక నౌకలు ఏర్పాటు.
  • ఓటర్ల జాబితా: మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చట్టం 1955, ఏపీ మున్సిపాలిటీ యాక్ట్ 1965ల్లో మార్పులు చేసి ఓటర్ల జాబితా తయారీకి మూడు కొత్త తేదీల ఖరారు.
  • భూసేకరణ రద్దు: అమరావతి పరిధిలో 343 ఎకరాల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ వెనక్కి తీసుకోవడం.
  • లిఫ్ట్ పాలసీ: చిన్న సంస్థల ఏర్పాటుకు భూముల కేటాయింపుపై చర్చ.
  • పంచాయతీరాజ్ శాఖ భూములు: వ్యవసాయ భూములను నాన్-అగ్రికల్చర్‌ భూములుగా మార్చే ప్రతిపాదన.
  • GST బిల్లు 2025 సవరణలు: ఆంధ్రప్రదేశ్ జీఎస్టీ బిల్లులో మార్పులకు ఆమోదం.
  • వాహన మిత్ర పథకం: సొంతంగా ఆటో కలిగిన వారికి ఈ దసరాకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15,000 ఆర్థిక సాయం.

